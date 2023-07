アメリカの経済、文化、観光の中心であるニューヨークに、人々を一瞬で和ませてしまうオスのポメラニアンがいる。現在8歳というこの犬の特技は“死んだふり”で、忙しい都市に笑顔を運んでいるようだ。

米ニューヨーク州ニューヨーク市に住むジェスさん(Jess)とニックさん(Nick)は、ポメラニアンのオス“ロード・レオ(Lord Leo、8、以下レオ)”と、チワワのオス“ワイアット(Wyatt)”を飼っている。

2匹のうち特に個性が強く、ニューヨーカーだけに留まらず世界中にその名を知らしめているのは、“死んだふりをするワールドチャンピオン”の異名を持つレオで、YouTube「Lord Leo the Lazy Pom」のチャンネル登録数は15万人超、TikTokのフォロワー数は60万人超、Instagramは18万4千人と多くのファンがいる。

過去には、動物専門ニュースサイト『The Dodo』などでも取り上げられたレオはほぼ毎日、死んだふりをするそうで、ジェスさんはこう語っている。

「レオは歩きたくない時、コロンと転がって死んだふりをするの。それはまるで子供がかんしゃくを起こしているかのようで、一度横になると立たせるのが大変なのよ!」

「ただニューヨーカーの人たちの反応は最高でね。本当に死んでいるかのようなレオを見て心配し、声をかけてくる人もいるほどよ。それほどレオは演技が上手いの!」

ジェスさんは、多くの人が立ち止まり、レオを見て笑顔になってくれることを楽しんでいるそうで、愛犬についてこう分析している。

「実は私だけでなく、レオもみんなにお腹を撫でてもらって充電しているようなの。私は死んだふりをするレオこそ、最もレオらしいと思っているし、レオはチャンスがあれば、いつまでだって死んだふりをしているわ!」

そんなレオを速攻で立たせる唯一の方法はご褒美で、「トリーツ(おやつ)が欲しい?」と聞くと素早く反応するそうだ。特に大好きなのはスターバックスの犬用メニュー「パプチーノ」で、きちんと列に並んだ後でご馳走を頬張るという。

またジェスさんは「レオが他の犬たちと違うことは、おもちゃや犬にはほとんど興味を示さないことなの。レオはとにかくのんびりするのが好きで、特に人間が大好きなの」とも述べており、こう続けた。

「レオにボールを投げても追わないし、『そんなことに体力は使いたくないよ』という顔をするのよ。それに公園で他の犬が寄ってきても全く興味を示さなくてね。『ごめんなさいね。この子は犬には興味がないの』と説明をしなくてはいけないの。」

なお最近の動画では、レオを見つけたニューヨーカーたちが次々と立ち止まる様子が捉えられており、死んだふりをするレオにこんな言葉をかけていた。

「え、この犬大丈夫なの?」

「オーマイガー! 写真を撮ってもいいかしら?」

「なんてキュートなの!」

「甘えんぼさんね!」

「ハイ! ベイビー! 気分はどうだい?」

「この子は注目を浴びたいし、のんびりしたいんだろうね。僕はマルチーズを2匹飼っているからね。よく分かるよ。」

「家に帰りたくないの?」

「寝ているのかい? それとも抗議中?」

「かんしゃくを起こしているの?」

「仕事しなさいよ(笑)!」

「とても本物には見えないわ。」

「面白い子ね!」

「生きているのよね?」

「レオのことをInstagramで見たことがあるわ! 会えて感激よ!」

「以前、うちの前で会ったことがあるの! 覚えているかしら? この子ったら本当に可愛いわ!」

そしてジェスさんたちは「この子はドラマティックなだけなの」「死んだふりをしているだけだから大丈夫」「お腹を撫でてあげて!」と気軽に対応し、その場はあっという間に和やかな雰囲気に包まれてしまうのだった。

ちなみにこれらの動画には、次のようなコメントが寄せられている。

「レオは人間のしつけがしっかりできているようだね!」

「来月ニューヨークに行くから、是非ともレオに会ってみたいものだな。」

「将来はブロードウェイスターを目指しているんだよね!」

「この子こそ、私たちの心を掴む世界チャンピオンよ!」

「もう、レオに釘付けよ!」

「頭のいい犬なんだろうね。」

「私もレオみたいな人生を送りたいな。」

