今夜放送『FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル＆全曲目発表
フジテレビ系できょう12日に約3時間半にわたって生放送される音楽特番『2023FNS歌謡祭 夏』（後6：30〜9：54）のタイムテーブルおよび全アーティストの曲目が、番組公式サイトで公開された。
【動画あり】司会の相葉雅紀が動画メッセージ タイムテーブルも
序盤には、フジテレビの音楽番組初出演となるAimerが新曲「Resonantia」を初披露。午後9時台にはテレビアニメ『鬼滅の刃』遊郭編オープニングテーマ「残響散歌」も歌唱する。なにわ男子はメンバー自らがセレクトした「青春の夏うたメドレー」を歌う。
乃木坂46の公式ライバルとして6月15日に結成され、8月30日にデビューするアイドルグループ・僕が見たかった青空は、結成から1ヶ月足らずでテレビ初歌唱。デビュー曲「青空について考える」をパフォーマンスする。
番組初登場となる韓国の5人組ガールズグループ・NewJeansは、午後9時台に世界中で反響を呼んだ「Ditto」を特別演出で披露する。
番組名物のコラボ企画では、午後8時台にはGENERATIONSとJO1が「Choo Choo TRAIN」「Y.M.C.A.」を、PerfumeとNiziUが「CLAP CLAP」「だいじょばない」をコラボパフォーマンス。
チャンネル登録者数415万人を突破、今月27日には初の総合プロデュースイベント『Creator Dream Fes 〜produced by Com.〜』を東京ドームで開催するYouTubeクリエイター・コムドットは音楽番組初登場。湘南乃風とのコラボで「睡蓮花」を熱唱する。
ミュージカル企画では、好評上演中の『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』より、平原綾香と井上芳雄が午後9時台に登場。松任谷由実が訳詞を担当したエルトン・ジョンの名曲「Your Song」をパフォーマンスする。
タイムテーブルは以下のとおり。司会は相葉雅紀と永島優美アナウンサーが担当する。
■『2023FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル
▼午後6時半〜（時間ごとの記載は50音順、以下同）
Aimer 「Resonantia」
JO1 「NEWSmile」
DAPUMP×ガチャピン・ムック 「サンライズ・ムーン〜宇宙に行こう〜」
なにわ男子 青春の夏うたメドレー
NiziU 「COCONUT」
FANTASTICS 「PANORAMA JET」
僕が見たかった青空「青空について考える」
▼午後7時頃〜
AI×アイナ・ジ・エンド「涙のキッス」／サザンオールスターズ
江口洋介「愛は愛で」
&TEAM 「FIREWORK」
渋谷龍太（SUPER BEAVER）「Baby Don’t Cry」／安室奈美恵
DISH// 「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」／H Jungle With t
TOMORROW X TOGETHER 「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.] 」
日向坂46「Am I ready？」
平原綾香×アバンギャルディ「アイドル」／YOASOBI
Mrs. GREEN APPLE 「Magic]
ディズニー実写映画『リトル・マーメイド』（豊原江理佳・木村昴） 「アンダー・ザ・シー」「パート・オブ・ユア・ワールド」
緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
▼午後8時〜
GENERATIONS × JO1 「Choo Choo TRAIN」「Y.M.C.A.」
湘南乃風×コムドット 「睡蓮花」
SUPER BEAVER 「儚くない」
SEKAI NO OWARI 「ターコイズ」
20th Century 「あなたと」
Travis Japan 「Candy Kiss」
なにわ男子 「Poppin’ Hoppin’ Lovin’」
PUFFY×ano 「愛のしるし」「これが私の生きる道」
Perfume ×NiziU 「CLAP CLAP」「だいじょばない」
MAN WITH A MISSION×milet 「絆ノ奇跡」「コイコガレ」
和田アキ子×新しい学校のリーダーズ 「古い日記×オトナブルー」「笑って許して」
Al 「Life Goes On」
Aimer 「残響散歌」
King ＆ Prince 「なにもの」
DISH// 「沈丁花」
NewJeans 「Ditto」
NEWS「チャンカパーナ」 「weeeek」
Perfume 「Moon」
『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』（平原綾香・井上芳雄）「Your Song」
松平健×チョコレートプラネット「パンダピラニア」