フジテレビ系できょう12日に約3時間半にわたって生放送される音楽特番『2023FNS歌謡祭 夏』（後6：30〜9：54）のタイムテーブルおよび全アーティストの曲目が、番組公式サイトで公開された。

【動画あり】司会の相葉雅紀が動画メッセージ タイムテーブルも

序盤には、フジテレビの音楽番組初出演となるAimerが新曲「Resonantia」を初披露。午後9時台にはテレビアニメ『鬼滅の刃』遊郭編オープニングテーマ「残響散歌」も歌唱する。なにわ男子はメンバー自らがセレクトした「青春の夏うたメドレー」を歌う。

乃木坂46の公式ライバルとして6月15日に結成され、8月30日にデビューするアイドルグループ・僕が見たかった青空は、結成から1ヶ月足らずでテレビ初歌唱。デビュー曲「青空について考える」をパフォーマンスする。

番組初登場となる韓国の5人組ガールズグループ・NewJeansは、午後9時台に世界中で反響を呼んだ「Ditto」を特別演出で披露する。

番組名物のコラボ企画では、午後8時台にはGENERATIONSとJO1が「Choo Choo TRAIN」「Y.M.C.A.」を、PerfumeとNiziUが「CLAP CLAP」「だいじょばない」をコラボパフォーマンス。

チャンネル登録者数415万人を突破、今月27日には初の総合プロデュースイベント『Creator Dream Fes 〜produced by Com.〜』を東京ドームで開催するYouTubeクリエイター・コムドットは音楽番組初登場。湘南乃風とのコラボで「睡蓮花」を熱唱する。

ミュージカル企画では、好評上演中の『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』より、平原綾香と井上芳雄が午後9時台に登場。松任谷由実が訳詞を担当したエルトン・ジョンの名曲「Your Song」をパフォーマンスする。

タイムテーブルは以下のとおり。司会は相葉雅紀と永島優美アナウンサーが担当する。

■『2023FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル

▼午後6時半〜（時間ごとの記載は50音順、以下同）

Aimer 「Resonantia」

JO1 「NEWSmile」

DAPUMP×ガチャピン・ムック 「サンライズ・ムーン〜宇宙に行こう〜」

なにわ男子 青春の夏うたメドレー

NiziU 「COCONUT」

FANTASTICS 「PANORAMA JET」

僕が見たかった青空「青空について考える」

▼午後7時頃〜

AI×アイナ・ジ・エンド「涙のキッス」／サザンオールスターズ

江口洋介「愛は愛で」

&TEAM 「FIREWORK」

渋谷龍太（SUPER BEAVER）「Baby Don’t Cry」／安室奈美恵

DISH// 「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」／H Jungle With t

TOMORROW X TOGETHER 「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.] 」

日向坂46「Am I ready？」

平原綾香×アバンギャルディ「アイドル」／YOASOBI

Mrs. GREEN APPLE 「Magic]

ディズニー実写映画『リトル・マーメイド』（豊原江理佳・木村昴） 「アンダー・ザ・シー」「パート・オブ・ユア・ワールド」

緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」

▼午後8時〜

GENERATIONS × JO1 「Choo Choo TRAIN」「Y.M.C.A.」

湘南乃風×コムドット 「睡蓮花」

SUPER BEAVER 「儚くない」

SEKAI NO OWARI 「ターコイズ」

20th Century 「あなたと」

Travis Japan 「Candy Kiss」

なにわ男子 「Poppin’ Hoppin’ Lovin’」

PUFFY×ano 「愛のしるし」「これが私の生きる道」

Perfume ×NiziU 「CLAP CLAP」「だいじょばない」

MAN WITH A MISSION×milet 「絆ノ奇跡」「コイコガレ」

和田アキ子×新しい学校のリーダーズ 「古い日記×オトナブルー」「笑って許して」

▼午後9時頃〜Al 「Life Goes On」Aimer 「残響散歌」King ＆ Prince 「なにもの」DISH// 「沈丁花」NewJeans 「Ditto」NEWS「チャンカパーナ」 「weeeek」Perfume 「Moon」『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』（平原綾香・井上芳雄）「Your Song」松平健×チョコレートプラネット「パンダピラニア」