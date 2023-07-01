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¡Ê¢¨6¡ËµÜÌÚ½¨Íº¡¦»³ËÜÂó¼Â¡Ê2021¡Ë¾®³Ø¹»ÄÌ¾ï³Øµé¤Ë¤ª¤±¤ë»ùÆ¸¤Îµë¿©½àÈ÷¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÈó°ÍÂ¸·¿½¸ÃÄ¿ïÈ¼À¤ÎÅ¬ÍÑ,¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ³Ø¸¦µæ,35,177¡Ý186.
¡Ê¢¨7¡Ë¿ùËÜÇ¤»Î¡Ê2021¡ËÁê¸ß°ÍÂ¸·¿½¸ÃÄ¿ïÈ¼À¤Ë¤è¤ëµë¿©½àÈ÷¡¦ÊÒÉÕ¤±»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡Ý¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³Øµéµ¬ÌÏ¤Ç¤Î²ðÆþ¤Î¸ú²Ì¡Ý,¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ³Ø¸¦µæ,36,58¡Ý66.