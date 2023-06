プライド月間である6月は、世界中の各地でLGBTQ+コミュニティの活発な運動や、それをサポートする人々や企業の様々な取り組みが行われています。

そんななか、長年にわたりLGBTQ+コミュニティへのサポートを示してきた大手コーヒーチェーン「スターバックス」の取り組みに関する、ある疑惑が浮上。これに伴い、アメリカ国内150店舗のスターバックスで、数千人の従業員がストライキに踏み切りました。

<Delish アメリカ版 >によると、事の発端は、6月13日に「スターバックス労働者組合(Starbucks Workers United)」がTwitterに投稿した内容。

For the last two weeks, Starbucks workers have taken to social media to report that the company is no longer allowing Pride decorations in-store. This seems to be the first year the publicly "pro-LGBTQ+" company has taken this kind of stance.