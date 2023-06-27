¡ÖÉáÄÌ¤Î»Ò¤ä¤±¤¨¡Ä¡×¡Ö¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¼«±ÒÂâ½ÆÍð¼Í¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¤ÈÄï¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶»¤ÎÆâ
¡¡¼«±ÒÂâ»Ë¤ËÄ¹¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦·±ÎýÃæ¤Î¸õÊäÀ¸¤Ë¤è¤ë½ÆÍð¼Í¡¦Ââ°÷¼Í»¦»ö·ï¡£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê°Ê²¼¡¢A¡Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ò»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç²á¤´¤·¡¢Î¤¿Æ¤Î²¼¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤ëÐ¼°Å¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¼«±ÒÂâ¤ò»ÖË¾¤·¤¿¡£¼Â¤ÎÉã¡¢Äï¤äÆ±µéÀ¸¤ËÊ¹¤¤¤¿A¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛA¤Î²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤¹¼Â²È¡¡Éã¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î»Ò¤ä¤±¤¨¡×¤È¥³¥á¥ó¥È
¡¡²á¹ó¤ÊÃÃÏ£¤òÀÑ¤àÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡ÈËÉ±Ò¡ÉÉÔÇ½¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâÆüÌî´ðËÜ¼Í·â¾ì¤Çº£·î14Æü¸áÁ°9»þ8Ê¬¤´¤í¡¢Æ±Î½¤Ë¤è¤ë½Æ·â¤Ç¼«±Ò´±2Ì¾¤¬»àË´¤·¡¢1Ì¾¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£¸½¾ì¤ÏÉý30¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´Ä¹340¥á¡¼¥È¥ë¤Î²°Æâ¼Í·â¾ì¤À¡£
¡¡Î¦¼«Âè10»ÕÃÄ¤¬´ÉÍý¤·¡¢ÅöÆü¤ÏÄ«¤«¤é¼«±Ò´±¸õÊäÀ¸Ìó70Ì¾¤Ë¤è¤ë¼ÂÃÆ¼Í·â·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¼«±Ò´±Ìó50Ì¾¤â»²²Ã¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤ÏÁíÀªÌó120Ì¾¤¬µï¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡89¼°¾®½Æ¤Î¼Í·â·±Îý¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¡¢·±ÎýÀ¸¤ÏÃÆÌôÃÖ¤¾ì¤ÇÄ¾·Â5.56¥ß¥ê¤ÎÃÆ´Ý29È¯¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤¬¡¢»ØÄê¤Î¼Í·â°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼ÍºÂ¡×¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾®½Æ¤ËÃÆ¤òÁõÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡Ö½àÈ÷Àþ¡×¤ÇÉþÁõ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢¡ÖÂÔµ¡Àþ¡×¤Ç½çÈÖ¤òÂÔ¤Ä´Ö¤â¡¢Í¾·×¤ÊÆ°ºî¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¤Ë¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂçÎÌ¤Î½ÆÃÆ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂÔµ¡¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿Âè10»ÕÃÄÂè35ÉáÄÌ²ÊÏ¢Ââ½êÂ°¤Î¸õÊäÀ¸1Ì¾¤¬ÆÍÇ¡¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆ°¤¯¤Ê¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç°Ò³Å¡£ÂÔµ¡¾ì½ê¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿È¬Âå¹ÒÍ¤3ÅùÎ¦Áâ¡Ê25¡Ë¤¬Â¨ºÂ¤Ë¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÀ©»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¸õÊäÀ¸¤ÎÃË¤Ï¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤Ê¤¯È¬Âå3ÅùÎ¦Áâ¤ÎÏÆÊ¢¤ËÈ¯Ë¤¤·¤¿¡£
¡¡ìû¡Ê¤¤Ó¤¹¡Ë¤òÊÖ¤·¤¿ÃË¤Ï±¦¼Ð¤á¸åÊý¤ÎÃÆÌôÃÖ¤¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖÃÆÌô·¸¡×¤ÎµÆ¾¾°Â¿Æ1ÅùÎ¦Áâ¡Ê52¡Ë¤Î¶»¤ò½Æ·â¡£Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë¸¶Íª²ð3ÅùÎ¦Áâ¡Ê25¡Ë¤Îº¸ÂÜ¤Ë¤â½ÆÃÆ¤òÈ¯¼Í¤·¡¢ÊÖ¤¹Åá¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢µÆ¾¾1ÅùÎ¦Áâ¤Ë½ÆÃÆ¤ò·â¤Á¹þ¤ß¡¢¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤¿¡£Îä¹óÌµÈæ¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃË¤Ï±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤âÄñ¹³¡£ÊÉ¤Ê¤É¤ËÍð¼Í¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÆ¾¾1ÅùÎ¦Áâ¤ÈÈ¬Âå3ÅùÎ¦Áâ¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸¶3ÅùÎ¦Áâ¤âÁ´¼£3¥«·î¤È¤¤¤¦½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸õÊäÀ¸¤ÏÈÈ¹ÔÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃÆÌôÃÖ¤¾ì¤«¤é¼ÂÃÆ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¤«¤éÈ¯Ë¤¤·¤¿¤Î¤À¤È¡×¡Ê¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡½Ö»þ¤Ë3¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿ÃË¤¬¡¢À©°µ¤â¤µ¤ì¤º¡¢ÂçÎÌ¤Î½ÆÃÆ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê»´»ö¤¬Â³¤±¤Æµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ï²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¡Ä¡×
¡¡A¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÉã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¡£6¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ®¿Í¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¤ÈÄ¹ÃË¤ËÂ³¤¯Âè3»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡°ì²È¤Î¸¶ÅÀ¤Ï´ôÉì»ÔÆâ¤Î´ôÉì»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ë¶á¤¤¡¢º£¤Ï¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÂç²È¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÂç²ÈÂ²¤Î²È¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤ª¤à¤Ä¤¬ÁëºÝ¤Ë´³¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£²ÈÄÂ¤Ï3Ëü±ß¤Ç°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ï²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤â¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤Ê¤¯½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡°ì²È¤Ïº¤µç¡£Î¾¿Æ¤ÏA¤ò2ºÐ¾å¤Î·»¤È¤È¤â¤Ë´ôÉì¸©¿ðÊæ»Ô¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤¿¡£A¤Ï»ÜÀß¤«¤éÍÄÃÕ±à¤È¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤Î¸µÆ±µéÀ¸¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖA¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢µÙ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£3Ç¯À¸¤ÇÅ¾¹»¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡·»¤È¤È¤â¤Ë°Ü¤Ã¤¿Àè¤³¤½¡¢¸½ºß¤â°ì²È¤¬µï¤ò¹½¤¨¤ëÆ±¸©°ÂÈ¬¡Ê¤¢¤ó¤Ñ¤Á¡Ë·´¤ÎÂß²È¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏºÆ¤Ó¡¢¿Æ¸µ¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀÎ¤«¤é°ì½ï¤ËÍ·¤Ö´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÈ¬·´¤Ë¤¢¤ë¾®¡ÁÃæ³Ø¹»»þÂå¤Î¸µÆ±µéÀ¸¤À¡£A¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¥³¥ÞÍ·¤Ó¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¡ÖÅÁÅýÍ·¤Ó¥¯¥é¥Ö¡×¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÈþ½ÑÉô¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤¬¡¢Êü²Ý¸å¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¥²¡¼¥à¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢
¡Ö¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡ØÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥×¥é¥È¥¥¡¼¥ó¡Ù¤ò°ì½ï¤Ë¤è¤¯¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È·îÁ°¤â¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Î¡Ø¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÏÓÁ°¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
´îÅÜ°¥³Ú¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸
¡¡¥²¡¼¥à¹¥¤¤ÇÆâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤ÎA¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¥ì¤ë¤È¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔÅÐ¹»µ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤¬°ìÅÙ¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¹»Â§°ãÈ¿¤À¤ÈÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆA¤Ï¡È¤Ê¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤«¡É¤ÈµÕ¥®¥ì¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ÀèÀ¸¤Ë»äÊª¤ÏË×¼ý¤µ¤ì¡¢¿Æ¤È¤Î»°¼ÔÌÌÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¸µÆ±µéÀ¸¤¤¤ï¤¯¡¢
¡ÖÃæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Ë¤¯¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È±¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢Á°È±¤¬ÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£´îÅÜ°¥³Ú¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¡£Í§Ã£¤Î´Ö¤Ç¤â¡ÈÂç¾æÉ×¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Û¤É¤Ê¤¯¤Û¤ÜÉÔÅÐ¹»¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°Á´¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÈà¤ÏÃæ2¤Îº¢¤ËÆÍÁ³Å¾¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤É¤³¤ËÅ¾¹»¤·¤¿¤Î¤«¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¶µ»Õ¤Ë¤Ï¡ÖÅ¾¹»ÍýÍ³¡×¤òÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¸ø¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤ëÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬À¼¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¸À¤¦¡£
¡ÖA¤ÏÁÇ¹Ô¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ³Ø¤Î¸åÈ¾¤ò´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î»ùÆ¸¿´ÍýÎÅ°é»ÜÀß¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÜÀß¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤ÎÊ¬¶µ¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤Ï¤½¤³¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡»ùÆ¸¿´ÍýÎÅ°é»ÜÀß¤È¤Ï¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ø»Ô·ò¹¯Ê¡»ãÉô»Ò¤É¤â²ÈÄí²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö²ÈÄí´Ä¶¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ùÆ¸¤òÆþ½ê¤µ¤»¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤³¤Ç·ï¤Î»ÜÀß¤ËÄ¾ÀÜ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Ö¤Ê¤Ë¤â¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤µ¤ë¸µ¿¦°÷¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¡ÊÈà¤È¤Ï¡ËÃçÎÉ¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºßÀÒ¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡ÈÎ¤¿ÆÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤ò³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡É
¡¡A¤Ï»ÜÀß¤òÂà½ê¸å¡¢´ôÉì¸©±©Åç»Ô¤Î¸©Î©¹â¹»¤Ë¿Ê¤à¡£¤¿¤À¤·¡¢¼Â²È¤«¤é¤ÏÄÌ¤ï¤º¤ËÊ£¿ô¤ÎÎ¤¿Æ¤Î²¼¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂÉã¤ÎÃÎ¿Í¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡ÈÎ¤¿ÆÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤ò³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Î¤¿Æ¤Î°ì¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤È¡¢
¡ÖÂç¤¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤·¡¢À¤´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¡¢»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¸À¤Ã¤ÆÏÃ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬²óÁÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÈà¤Ï¡È2¡Á3²ó¡¢¿Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÂå¤ï¤ê¤ÎÎ¤¿Æ¤Ë¤Ï¡È¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¼Â²È¤È¤Î´Ø·¸¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¼Â²È¤Ë¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¹â¹»»þÂå¤ÎÊÌ¤ÎÆ±µéÀ¸¤â¡¢
¡Ö²ÈÄí¤ÏÊ£»¨¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Î¿Æ¤È¤ÎÃç¤Ï´ðËÜÅª¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¡ÖÎ¤¿Æ¤è¤ê¤â¡¢Ìò½ê¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìò½ê¤Î¿Í¤¬Äê´üÅª¤ËÌÌÃÌ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Èº£Æü¤Ï¹ñ¤Î¿Í¤¬Íè¤ë¤Ç¡¢Áá¤èµ¢¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡£ÌÌÅÝ¤¯¤»¤¨¡É¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×
»°¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
¡¡Î¤¿Æ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸Ê¤¬¿È¾å¤Ø¤Î¤¤¤éÎ©¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Î¤¿Æ¤Î²¼¤Ç¤Î¹â¹»À¸³è¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤ÏÊüÁ÷Éô¤Î½êÂ°¤Ç¡¢¤ªÃëµÙ¤ß¤Ë¹»ÆâÊüÁ÷¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤¿¸å¤Ë²»³Ú¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¶Ê¤ò¤è¤¯Î®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤ÏÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Éô°÷¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡Ë
¡¡Â³¤±¤Æ¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¡£
¡ÖÈà¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»°¤Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»öÆâÍÆ¤Ï¡¢°ì¤ÄÌÜ¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤Îºî¶È¡£Æó¤ÄÌÜ¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÎÄ´ÍýÊä½õ¡£»°¤ÄÌÜ¤ÏÁÒ¸Ë¤Ç¤ÎÍÎÉþ¤ÎÈ¢µÍ¤á¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¥Ð¥¤¥È¤âÂ³¤±¤¿¤Î¤ÏÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¡£½µ3ÆüÄøÅÙ¤Î¥·¥Õ¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö³ÊÆ®¥â¥Î¡×¡ÖÀïÁè¥â¥Î¡×¤Ë·¹ÅÝ
¡¡²Ô¤¤¤À¶â¤Ï¼ñÌ£¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤â¹¥¤¤Ç¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¡Ø¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó4¡Ù¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÍ§Ã£¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Àè¤ÎÆ±µéÀ¸¤âÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢Èà¤È¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¹Á¤Î¥è¡¼¥³¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥è¥³¥¹¥«¡Ù¤È¤«¤Î¸Å¤¤¶Ê¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡1975Ç¯¤Î¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¨¤¨¡¢¡È¿ÆÉã¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Î¤»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤âÉã¿Æ¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¶¶ø¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡×
¡¡¤À¤¬Â¾Êý¡¢¤³¤ó¤Ê°ïÏÃ¤â»×¤¤µ¯¤³¤¹¡£
¡ÖÎ¤¿Æ¤¬ºî¤ë¤ªÊÛÅö¤ËÇ¤ÎÌÓ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤Þ¤¿¡ÊÇ¤ÎÌÓ¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡É¤È¸À¤Ã¤ÆÉ½¸þ¤¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¡¢¤ªÊÛÅö¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÎ¤»ÒÀ¸³è¡É¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ö³ÊÆ®¥â¥Î¡×¡ÖÀïÁè¥â¥Î¡×¤Ø¤ÈÃ¿Å®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¹â¹»¤Î¿Þ½ñ´Û¤ËÌ¡²è¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ò¹¥¤ó¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ã¤Ý¤¤Ì¡²è¤¬¹¥¤¤Ç¡Ø¿Ï²ç¡Ù¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤Ê¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤è¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¤Ç¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÀïÁè¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤Ï¡È¤ªÁ°¤â´Ñ¤í¤è¡É¤ÈËÍ¤ËÁ¦¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤½¤³¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ»à¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ï¡É¤È¾éÃÌ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¥²¡¼¥à¤Î¼ñÌ£¤âÀïÁè¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤Î¥²¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢PC¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤ÎFPS¡Ê°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¼«±ÒÂâ¤Î°ÆÆâÌò¤È¿Æ¤·¤¯
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢A¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½Æ¤ÈÀïÁè¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡È³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½Æ¤Ë¿¨¡Ê¤µ¤ï¡Ë¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é·â¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤Í¡É¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤«¤É¤¦¤«¡¢³¤³°¤Ç¼«±ÒÂâ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌ´¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¹â¹»»þÂå¤ÎÀè¤ÎÍ§¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÈà¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«±ÒÂâ¤ÎÆþÂâ»î¸³ÂÐºö¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Êü²Ý¸å¤Ê¤É¤Ëºý»Ò¤ò»È¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£1Æü²¿»þ´Ö¤«¤ÏÉ¬¤ºÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºý»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÅÍ×¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥á¥â½ñ¤¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜÂÐºö¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«±ÒÂâÇ®¤ÏÆü¡¹¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È¸«³Ø²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡É¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Á¤É°ì½ï¤Ë´ôÉì¸©Æâ¤ÎÃóÆÖÃÏ¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÏÈà¤ÎÎ¤¿Æ¤Ë¼Ö¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Àï¼Ö¤ä¼«Æ°¾®½Æ¡¢ÁõÈ÷Éþ¤Î¸«³Ø¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£²¿²ó¤â¼«±ÒÂâ¤Î¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤Î°ÆÆâÌò¤Î¿Í¤È¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ä¤¹¤¤¤½¤ÎÀ¸þ¤Ï¡¢Í§¿Í¤é¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¥ä¥Ä¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯ÅÜ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¼þ°Ï¤ÏÈà¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð±Ñ¸ì¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¥Ð¥Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î²òÅú¤¬Àµ²ò¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤ÈºÎÅÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀèÀ¸¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±µéÀ¸¤Î¤Ò¤È¤ê¡Ë
·ã¹â¤·¤¿Éã¿Æ
¡¡¸µ¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤Ï¡¢¤³¤¦²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â³ØÎÏ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹â2¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢¹â3¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆ±µéÀ¸¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤Ï¼ª¤Ë¤«¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥í¥óÌÓ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë´ÝË·¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£±©Åç¤«¤é´ôÉì»Ô¤Î»³¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë´ôÉì¾ë¤Þ¤Ç°ìÆü¤¬¤«¤ê¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤«¤¯¤ÆÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«±ÒÂâ¤Ë¿¦¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¼ÂÉã¤Î´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂÉã¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤¢¤ë´ôÉì»ÔÆâ¤Î±¿Á÷¶È¼Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¡ÈÂ©»Ò¤¬¤³¤Î½Õ¤«¤é¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¡£ÆþÂâ¤ÎºÝ¤Ë¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Â©»Ò¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¹¬¤»¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«3¥«·î¸å¡¢Â©»Ò¼«¿È¤Î¶§¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀä¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ö·ï¤ÎÆü¡¢Éã¿Æ¤«¤é¡È¼Â¤ÏÂ©»Ò¤¬¤¢¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º»Å»ö¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Éã¿Æ¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¹¶Àª¤òÈò¤±¤ÆºÊ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¼«Âð¤«¤é°ì»þÈòÆñ¤·¤¿¡£¤¬¡¢»ö·ï¤«¤é5Æü¸å¤Î19Æü¡¢¼«±ÒÂâ·ÙÌ³Ââ¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤á¤Ëµ¢Âð¡£¸½ºß¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤ë»°ÃË¤È°ì½ï¤Ë¼«Âð¤Ç¿²µ¯¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ÃË¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Öµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö·ï¤Ê¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡¢Èá¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×
¡¡¤Ä¤È¤á¤ÆÊ¿ÀÅ¤Ë¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤À¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤¿¤ï¤±¡ª¡¡¤¦¤ë¤»¤¨¡¢ÇÏ¼¯ÌîÏº¡ª¡×
¡¡¤È·ã¹â¡£¤À¤¬¡¢A¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÉáÄÌ¤Î»Ò¤ä¤±¤¨¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Æù¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¿´¾ð¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¡È´í¸±¿ÍÊª¡É¤¬¸õÊäÀ¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡©
¡¡»ö·ï¤ÏÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢¤µ¤ëÎ¦¼«´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö¼Í·â·±Îý¤Ê¤É¤ÇÂâ°÷¤¬Ë½Áö¤·¤ÆÊÌ¤ÎÂâ°÷¤ò·â¤È¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ÂºÝ¤Ë·â¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Ï¼«±ÒÂâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·â¤¿¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£½Æ¤ò»ý¤ÄÁê¼ê¤òÍÞ¤¨¤ëÂ¦¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë·±Îý¤Î¶µ´±¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢Ìµ°Å¤Ë½Æ¤Ï»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£ÃÆÁÒ¤ÈÃÆÌô¤ò¼ÍºÂ¤ËÃå¤¯Á°¤Ë»ý¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¸½ºß¤Î¾õ¶·¤³¤½¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤·¤ÆA¤Î¤è¤¦¤Ê¡È´í¸±¿ÍÊª¡É¤¬¸õÊäÀ¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖËýÀÅª¤Ë¼«±ÒÂâ°÷¤Î¤Ê¤ê¼ê¤¬Â¤ê¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´õË¾¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÆþÂâ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½Æ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Ë¡Ö¿Í¤ò·â¤Á¤¿¤¤¡×¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´í¸±¿ÍÊª¤¬Æñ¤Ê¤¯Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤·Èà¤¬ÃÆÌô¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¼Í·â¾ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÂç¤Ê¶¼°Ò¤È¸À¤¦¤Û¤«¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£18ºÐ¤¬Êü¤Ã¤¿Ìµ¾ð¤Î½ÆÃÆ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ò¼é¤ë¼«±ÒÂâ¤Ø¤Î¿®Ç¤¤ò¤âÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2023Ç¯6·î29Æü¹æ ·ÇºÜ