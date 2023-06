オーストラリアの動物園で、観光客の男性を執拗に追いかけて攻撃するカンガルーの姿が今月11日、TikTokに投稿されて話題を呼んでいる。狙われた男性は何度もカンガルーと距離を取ろうとするもうまくいかず、最終的に駆けつけたスタッフがカンガルーをなだめて事なきを得た。一部始終を捉えた動画には、ユーザーから「バーで酔っ払いに絡まれているみたい」など笑いの声が寄せられている。豪ニュースメディア『PerthNow』などが伝えた。

話題となっている動画は、オーストラリアの西オーストラリア州バイフォードにある動物園「コフヌ・コアラ・パーク(Cohunu Koala Park)」で撮影された。動画には、白いTシャツを着た女性を追いかけるカンガルーが映っており、あまりにしつこく追いかけていたため、野球帽を被った男性が間に入って助け船を出した。ところがカンガルーは男性の行動が気に入らなかったのか、男性の腕を掴みながらキックをお見舞いした。

男性は笑顔を見せながらも、腕を伸ばしてカンガルーの胸のあたりを押さえ、キックを受けないように距離を取ろうとしている。しかしカンガルーは執拗に迫っており、男性はカンガルーを遠くへ押しのけたり、足で追い払おうとしたりと奮闘したが、どれも意味をなさなかった。

そしてこの様子を目撃した若い男性がカンガルーに近づくと、カンガルーは少しの間だけ落ち着きを取り戻した。その隙に男性2人はカンガルーから離れようとしたが、カンガルーは追いかけてきてキックを繰り出した。男性らはカンガルーの前肢を掴んで落ち着かせようとしたが効果はなく、カンガルーは何度も男性らを蹴ろうとしている。しつこすぎるカンガルーを追い払うことができずに困っていると、女性スタッフが現れ、カンガルーに指をさして険しい表情で叱っているところで動画は終わった。

この動画がTikTokに公開されると、今月17日の時点で再生回数が2200万回を超えるほど大反響を呼んだ。コメント欄には「中型のカンガルーでよかったよ」「狙われた男性は災難だったね」「まるで兄弟げんかを見ているようだ」「バーで酔っ払いに絡まれているみたい」「これぞオーストラリアって感じだね」「周りの鳥たちが喧嘩を煽っているようだ」など笑いの声やジョークを飛ばすコメントが寄せられた。

コフヌ・コアラ・パークでは、一部のエリアでカンガルーを放し飼いにしており、観光客は直接エサを与えることができるという。今回の動画はこのエリアで撮影されたものだった。動画を見たスタッフは「カンガルーは時々このような行動を取りますが、実際には遊んでいるだけなんです。自然なことで危険はありませんが、煽ったり刺激したりすると、反応が激しくなることがあります」と説明している。

また同園ではカンガルー以外の動物も一部、放し飼いにしているエリアがあり、スタッフは「動物たちが自由に動き回れるようにすることで、より自然に近い環境を作ることができるのです。怖がる来園者もいますが、ほとんどの人が動物との触れ合いを楽しんでいますよ」と話している。

今回は男性にもカンガルーにもケガは無かったが、昨年9月にはペットのカンガルーに襲撃され、77歳男性が死亡するという事故が発生していた。

画像は『brooke.so.hip 2023年6月11日付TikTok「My dad was just trying to make sure that kangaroo stopped getting frisky with that lady」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)