¡Úµð¿Í¡Û¸¶´ÆÆÄ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¤Îà£Ì£É£Î£ÅÇ¯²ì¾õá¡¡µ´¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ö³¨Ê¸»ú¤Ê¤·¡×
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£·Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£·²óÌµ¼ºÅÀ¡¢£±£³£¸µå¤ÎÎÏÅê¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£·¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤Î¶¯¿´Â¡¤Ö¤ê¤ÏÇ¯¡¹¤¹¤´¤ß¤òÁý¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯àÇ¯²ì¾õ»ö·ïá¤â°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µå¿ô¤³¤½Í×¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤Ï½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿¡£³«ËëÅö½é¤Ï£±£´£°¥¥íÁ°¸å¤À¤Ã¤¿Ä¾µå¤â¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ò·×Â¬¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£±£°¡½£°¤Î²÷¾¡¤ÇÏ¢ÇÔ¤â£²¤Ç»ß¤á¤¿¡£¸Í¶¿¤â½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¤Ï£±ÅÀ¤â¤¢¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤½ÐÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£±£°£°ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´ÃÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê½Å°µ¤¬¤«¤«¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤ÈÅê¤²È´¤¯¤Î¤¬¸Í¶¿¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¡£Ç®¶¸Åª¤ÊÀ¼±ç¤Ëµ¤¸å¤ì¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ëºå¿À¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤â¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥µ¥é¥ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡£³«ËëÁ°¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤âÆ²¡¹¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¤âÃù¶â¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±¦ÏÓ¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÅêµå½Ñ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤éàµ´¥á¥ó¥¿¥ëá¤Î¿Ê²½¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÇ¯»Ï¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÇ¯²ì¾õ¤ÎÊ¸²½¤âÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¸Í¶¿¤¬¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¡Ö£Ì£É£Î£Å¡×¤ÇÁ÷¤Ã¤¿°ì¿Í¤¬¸¶´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ê¡ª¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¡Ö¥Ñ¥Ã¤ÈÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£Â¾¤Î¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¸ÄÊÌ¤Ë£Ì£É£Î£Å¤Ê¤ó¤«Á÷¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¿Æ»Ò¤Û¤ÉÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÜÀþ¤ò²¼¤²¤ÆÁª¼ê¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡Åö¤Î¸Í¶¿¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÁ÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡£à¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ¯²ì¾õá¤ò¸¶´ÆÆÄ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖËÍ¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Â»¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¤¿¤À¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¸¾Ï¤Ç³¨Ê¸»ú¤â¤Ê¤·¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤Ï»È¤ï¤º¤Ë¶çÆÉÅÀ¤òÂÇ¤Á¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯ÎÏ¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£½é²ó¤ÈºÇ¸å¤Î£·²ó¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ù¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È²þ¤á¤ÆÂç¤¤Ê¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£²¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¸Í¶¿¤À¤¬¡¢ÅÜ¤È¤¦¤ÎÀª¤¤¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£