¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼Ô¡ÖÎ¢¥Í¥¿ËþºÜ¡×¥¹¥Þ¥Û¤Î¹ÔÊý¡¡¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í¤ÏàÎ®½Ðá¤Ë¥Ó¥¯¥Ó¥¯
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£±¡Ë¤ÎÂáÊá·à¤Ç¡¢Ë½Ïª¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½³¦¤äÀ¯ºâ³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï°ì°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡££Õ£Á£Å¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÁê¹ñÏ¢Ë®¡Ë¤«¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂàµî·à¤ÇÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ëà¹õ³×¤Î¼êÄ¢á¤Ê¤é¤ÌÎ¢¥Í¥¿ËþºÜ¤ÎÊ£¿ôÂæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬Î®½Ð¤·¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬£Õ£Á£Å¤Î¥É¥Ð¥¤¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëà¥É¥¯¥¿¡¼£Áá¤³¤ÈÅìµþÈþÍÆ³°²ÊÅý³ç±¡Ä¹¤ÎËãÀ¸ÂÙ°å»Õ¤Ï£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö£³ÆüÌë¤Ë£Õ£Á£ÅÅö¶É¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥´¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤È¤³¤í¤ò°Ï¤Þ¤ì¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤À¤±¤ËÏÃ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¡ÊÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡ËÊÌ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£¥É¥Ð¥¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ä¤Þ¤ê¥É¥Ð¥¤À¯ÉÜ¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¥¬¡¼¥·¡¼¤â´ÑÇ°¤·¤Æ¡¢Ãå¤Î¿ÈÃå¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡×
¡¡»ö¼Â¾å¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤Ç¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ïµ¢¤ê»ÙÅÙ¤ÎÍ±Í½¤â¤Ê¤¯¡¢¹Ò¶õ·ô¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¡£¾ì°ã¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ëÈ¾Âµ£Ô¥·¥ã¥Ä¡¢Ã»¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤Î¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤À¡£½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Þ¥Û£±Âæ¤Î¤ß¤Ç¡¢ºâÉÛ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¸½¶â¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò²¡¼ý¤·¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëË½ÎÏ¹Ô°ÙÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê¾ï½¬Åª¶¼Ç÷¡Ë¤ä¶¯Í×¤Ê¤É¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÆµ¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£´û¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°²è¤ä£Ó£Î£Ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ï¾Úµò¤È¤·¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº¼«ÂÎ¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤³¤Î£±Âæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï´ØÏ¢ÁÜºº¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë£Õ£Á£ÅÅö¶É¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²¡¼ý¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÂ¾¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò²¡¼ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÉÔ°Â¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦Ë½Ïª¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ãæ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó£³£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£°ìºòÇ¯¤ËÆüËÜ¤«¤é¥É¥Ð¥¤¤ËÅÏ¤Ã¤¿ºÝ¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ôÂæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö°½Ìî¹ä¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÎòÂå¥¹¥Þ¥Û¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤È¤Î¥á¡¼¥ë¤ä£Ì£É£Î£Å¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬»£±Æ¤äÏ¿²»¤·¡¢¼Ì¿¿¤ä²»À¼¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡£µ²±ÎÏÈ´·²¤Ç¡¢£±£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤âºòÆüµ¯¤¤¿¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤ÆÈÄ¤Ë¿å¤ÇÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼õ¤±¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ë¼ý¤á¤¿¥Ç¡¼¥¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë½Ïª¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï£±Æü¿ôÉ´·ï¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¾å¤ÇË½Ïª¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÚµòÉÔ½½Ê¬¤Ç¤ªÂ¢Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤äÇúÃÆ¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¤ä²»À¼¡¢¥Ç¡¼¥¿¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ÎÌë¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÏÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿»þ¤Î¾Úµò¤äÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂáÊá¤òÁÛÄê¤·¡¢ÎòÂå¥¹¥Þ¥Û¤ò°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ËÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¤Ï¤º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥¬¡¼¥·¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤Îà¸×¤Î»Òá¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÎ®½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ì¤Ð¡¢àÂè£²¤Î¥¬¡¼¥·¡¼á¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£