»³»û¹¨°ì¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç»Å»ö¤òµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¿¤Ó¤·¤í¤¢¤ë¡×
¡¡À¼Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³»û¹¨°ì¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£À¼Í¥»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»³»û¤Ï¡Ö´Ø·¸³Æ°Ì¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¡¿¤Ó¤·¤í¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê¤âÂô»³¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¡¥¢¥Ë¥á¡¦¿á¤ÂØ¤¨¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¡¿´¤«¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³»û¤Ï£²£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¾å¸¹¤Îæè¡¦ÁþàáÅ·¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´Á³µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢²þ¤á¤ÆÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£