Í¼´©¥Õ¥¸ÊÔ½¸Ä¹¡¢44ºÍ¤Ç¼«Á³Ç¥¿±¤·¤¿ºÊ¤ÎÁÔÀä¤Ê½Ð»º¤ò¸ì¤ë¡¡¡ÈÊì¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¡É¤òÁ°¤Ë´¶¤¸¤¿¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ
¡¡¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢40Âå¡¢50Âå¤Ç¤Î½Ð»º¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢½÷À¤ÎÇ¯Îð¤¬43ºÍÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î°ìÉô¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Ê¤¬¤é¡¢40Âå°Ê¾å¤¬Ç¥³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤â¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿3Ëç¡Û¥Õ¥ê¥ë¤È¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¡¦ÏÓ¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ëÂ©»Ò¤È¡¢ÃæËÜ¤µ¤óÉ×ºÊ¡£Â¾¡¢ÊÝ°é´ï¤ËÆþ¤ë¤Þ¤ÀÇ¨¤ì¤¿È±¤ÎÂ©»Ò
¡¡2020Ç¯7·î¡¢¡ØÍ¼´©¥Õ¥¸¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤ÎÃæËÜÍµ¸Ê¤µ¤ó¤¬56ºÍ¤Î¤È¤¡¢ºÊ¡ÊÅö»þ45ºÍ¡Ë¤¬½Ð»º¤ò¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÇ¥³è¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¼«Á³Ç¥¿±¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£¹âÎð½Ð»º¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½Ð»º¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºÊ¤Î¹âÎð½Ð»º¤ò¡¢É×¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÃËÀÌÜÀþ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢ºÊ¤«¤é¡È»ä¤Ë¤Ï»ÒµÜ¶Ú¼ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÅö»þ¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¶¡¤ÏË¾¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¡È¤Õ¤¿¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃæËÜ¤µ¤ó¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ëº§¸å¤ÏÉ×ÉØ¤Î»þ´Ö¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÊ¤¬40ºÍ¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë°ìÅÙ¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤ä¤ë¤Ê¤é¤¤¤Þ¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¼«Á³¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤â·ë¶É¡¢¡È¤ä¤é¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âºÊ¤Ï»þÀÞ¡¢¡È»ä¤¿¤Á¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤â¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢·ì¤òÊ¬¤±¤¿¤ï¤¬»Ò¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤µ¤ß¤·¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â50Ç¯°Ê¾å»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½¼Ê¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ºÊ¤Ë¶ìÏ«¤ò¤µ¤»¤Æ¤Þ¤ÇÇ¥³è¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬±¿Ì¿¤È¤ÏÈéÆù¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ëº§9Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Á³Ç¥¿±¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤«¤é¡ÈÂçÀÚ¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡ÈÎ¥º§¤«¡©¡É¤È¿È¹½¤¨¤¿¤é¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÇ¥¿±¤·¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬´ñÀ×Ãæ¤Î´ñÀ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹âÎð½Ð»º¤Î¾ì¹ç¡¢À÷¿§ÂÎ°Û¾ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÎ®»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç´î¤Ó¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ò¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Ç¥¿±7¤«·î¤ÇºÊ¤¬´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë
¡¡°å»Õ¤«¤é½ÐÀ¸Á°¿ÇÃÇ¤ò¤¹¤ì¤ÐÀ÷¿§ÂÎ¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡È¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¸³è¤Ï¤¢¤¨¤ÆÊÑ¤¨¤º¡¢ºÊ¤Ï»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¡£Ç¥¿±À¸³è¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢7¤«·î¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÇ¥¿±7¤«·î¤ÇºÊ¤¬¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¿´Â¡¤Ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤ó¤Ç¡¢¿´¶Ú±ê¡Ê¿´Â¡¤Î¶ÚÆù¤Î±ê¾É¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¾ÉÎã¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤ÇÅÝ¤ì¤¿ºÊ¤Ï¡¢7·î7Æü¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¼ê½Ñ¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê½ÑÃæ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤È¤¤ÎºÊ¤ÏÂ©¤âÀä¤¨Àä¤¨¤ÇÃè¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ªÊ¢¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤µ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ê½Ñ¼¼¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¡¢ºÊ¤Ï»ÀÁÇ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¡Èº£Æü¤³¤Î»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ï¼·Í¼¤À¤Í¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï¡¢²¿¤Î¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÊ¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤ÏÌµÎÏ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÍâÆü¡¢Ìó1200g¤ÎÃË»ù¤¬²¾»à¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÊÝ°é´ï¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£ºÊ¤Ï´íÆÆ¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈºÊ¤ÏÊÌÉÂÅï¤Ë¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ÜÆ°¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤ÆºÊ¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬àºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤¹¤ë¤ÈºÆ¤Ó´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Ï´íÆÆ¾õÂÖ¤«¤é¤á¤¤á¤¤È²óÉü¡£16Æü¸å¤Ë¤ÏÂà±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤â¤ï¤¬»Ò¤â½õ¤«¤ë¤È¤¤¤¦ºÊ¤Î¶¯¤¤ÎÏ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤¦¤¹¤°3ºÍ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È·ò¹¯¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ÏÃ¯¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ñÀ×¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿Ëö¤Î°Î¶È¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡ØÍ¼´©¥Õ¥¸¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦ÃæËÜÍµ¸Ê¤µ¤ó¡¿45ºÍ¤Ç½Ð»º¤·¤¿ºÊ¤ÎÇ¥¿±À¸³è¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢¡Ø56ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÉã¤Ë¡¢45ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÊì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¨¡À¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿½Ð»º¤È¥·¥Ë¥¢»Ò°é¤ÆÊ³Æ®µ¨¡¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¡¦¥×¥é¥¹¡Ë¤¬ÏÃÂê¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Á°Àî°¡µª
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2023Ç¯6·î1Æü¹æ