¥«¥¦¥¢¥ó»á¡õ¶¶ÅÄ¹¯»á¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÁÊ¤¨¡¡Î©·û¤Ï¥¸¥å¥ê¡¼¼ÒÄ¹¤Î½ÐÀÊÍ×ÀÁ¤Ø
¡¡£²£°£±£¹Ç¯£··î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀÈï³²¤ò¹ðÇò¤·¤¿¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¤Î¥«¥¦¥¢¥ó¡¦¥ª¥«¥â¥È»á¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¶¶ÅÄ¹¯»á¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÌîÅÞ¤Î¡ÖÀÈï³²¡¦»ùÆ¸µÔÂÔ¡×¹ñÂÐ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥¢¥ó»á¤È¶¶ÅÄ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬½éÂÐÌÌ¡£¥«¥¦¥¢¥ó»á¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ò»Ï¤áË¡Ì³¾Ê¤ä·Ù»¡Ä£¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿Ãæ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¼«¿È¤ÎÀÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø£³Ç¯¤Ç¡Ê¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î£±¤«·î¸å¡¢¼«Âð¤ÇÀÅªÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Î©¾ì¤Î¾å¤Î¿Í¤«¤éÍ×µá¤µ¤ì¤¿»þ¡¢µñ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ°Ê³°¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ò²ñ¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ÎÍ×µá¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë¡Î§¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¶¶ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±£³ºÐ¤´¤í¡¢ÀÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡££±£³¡¢£±£´ºÐ¤Î»Ò¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÁö¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç¿Í¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹¤Ï£±£´Æü¤Ë°ìÏ¢¤Î¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ÕºáÆ°²è¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥¢¥ó»á¤Ï¡Ö¡Ê¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹¤¬¡Ë¤¢¤ì¤À¤±³Ð¸ç¤·¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£»öÌ³½ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤É¤¦¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°½ªÎ»¸å¡¢¥«¥¦¥¢¥ó»á¤È¶¶ÅÄ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥¸¥å¥ê¡¼¼ÒÄ¹¤Î¡Ë¼ÕºáÆ°²è¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¬º£¸å¤ÎÂè°ìÊâ¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÀÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Î¾»á¤¬¹ñ¤ä¹ñ²ñ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¥«¥¦¥¢¥ó»á¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃøÌ¾¿Í¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡¢¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£ÀèÆü¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¼ÒÄ¹¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£½ù¡¹¤Ë³Î¼Â¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤»Ï¤á¤¿¤Ê¤È¡¢¤Ü¤¯¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ïº£Æü½é¤á¤ÆÈà¡Ê¥«¥¦¥¢¥ó»á¡Ë¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤¬¡ÊÀÈï³²¤Î¡Ë¹ðÇò¤ò¤·¤¿»þ¡¢Èà¤ò´ðËÜÅª¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢Èà¤¬³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤Î°ìÊâ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éÀ¨¤¯´ò¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Î©·û¤Î»³°æÏÂÂ§½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢Æ±¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¸«¤ò¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤â¹ñÂÐ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤âÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£