¡Ö¤á¤ë¤ë±éµ»¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê ¡Ø¶µ¾ì0¡Ù¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ë½¸¤Þ¤ë¾Î»¿¡¢½Ð±éºî¤ÇÉ¬¤ºÄÞº¯»Ä¤¹¡È¼ÂÎÏÇÉ¡É¤Ö¤ê
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬¡¢5·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿·î9¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ-¶µ¾ì0-¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»ëÄ°Î¨¤³¤½9.6¡ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢19ºÐ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ò±é¤¸¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ±é¤¸¤ë¸©·ÙËÜÉôÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö»ØÆ³´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤¬¡¢¿·¿Í·º»ö¤¿¤Á¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÁÜºº¤òÄÌ¤·¤Æ·º»ö¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡ÖÉ÷´ÖÆ»¾ì¡×¤Ç¤Î¤Ç¤¤´¤È¤òÉÁ¤¯Æ±ºî¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤á¤ë¤ë¤¬¡¢19ºÐ¤ÇÇ¥¿±Ãæ¤ÎÊì¡¦³þ¾ìÀé¼÷Î±¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¡£
¡¡¿Íµ¤¹©·Ý²È¡¦±º¿¿´´É×¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Á¡¢Ç¥¿±¤·¤¿Àé¼÷Î±¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»º¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿Àé¼÷Î±¤ËÂÐ¤·¡¢±º¿¿¤Ï·ëº§¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»º¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤ÏÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Àé¼÷Î±¤Ï±º¿¿¤ò»¦³²¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢É÷´Ö¤äÈ»ÅÄÀ»»Ò¡Ê¿·³À·ë°á¡Ë¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àé¼÷Î±¤Ï¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¤Õ¤À¤ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤ëÅ·Á³¤ÊÉ½¾ð¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¼ã¤¤Êì¿ÆÌò¤òÇ®±é¤·¡¢Twitter¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤ë¤ë±éµ»¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤±éµ»¤¹¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ô¤á¤ë¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤±éµ»¤¹¤ë¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡¢²Ä°¦¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¾å¤Ë±éµ»¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤ÆÅ·¤Ï»°Êª¤âÍ¿¤¨¤ë¡Õ
¡Ô¶µ¾ì¤Ç¤ÎÎÞ¤Î±éµ»¡¢É½¾ð¤Ï°µ´¬¡£°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¿§¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡Õ
¡Ô¤á¤ë¤ë¤Î¾ì¹ç¥â¥Ç¥ë¤¬Ìò¼Ô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìò¼Ô¤¬¥â¥Ç¥ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Õ
¡¡¤á¤ë¤ë¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±éºî¤Ï¤Û¤ÜËè²ó¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î³èÌö¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿À¸¸«¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤´¤í¤Ï½÷Í¥³èÆ°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¤ÎÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥â¥¨¥«¥ì¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡Ý¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡©¡Ý¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÇÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤ë²Ã³²¼ÔÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ø¶µ¾ì0¡Ù¤Ç¤ÎÈÈ¿ÍÌò¤È¤¤¤¤¡¢°Õ³°¤È°¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ò¤¤Ã¤Á¤ê±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¡¢µã¤¯±éµ»¤â¼«Á³¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Þ¤¸¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢±éµ»¤Ç¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¡£º£¸å¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡¢½÷Í¥¤Ë¤È¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤á¤ë¤ë¡£¡È¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¡É¤Î¸ª½ñ¤¤¬¤Ä¤¯Æü¤â¡¢±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£