¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡¡±§Ìî¾»Ëá¡õËÜÅÄ¿¿ô¥¤Î¶¦±é¤Ë´¿´î¤ÎÍò¡ÖÇÛÌò¥Ê¥¤¥¹¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×
¡¡¤¢¤Î£²¿Í¤Î¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤À¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï£²£¹Æü¡¢Âè£³ÃÆ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¡£¥Í¥Õ¥§¥ë¥¿¥ê¡¦¥Ó¥ÓÌò¤ÏËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¡¢¥È¥Ë¡¼¥È¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼Ìò¤ÏÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡¦Ë¡Âç¡Ë¡¢¥³¡¼¥¶Ìò¤ÏÍ§Ìî°ì´õ¡Ê¾åÌî¼Ç¥¹¥±¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¢¥¦¥½¥Ã¥×Ìò¤Ï¿¥ÅÄ¿®À®¤¬Ì³¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åö¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ÏÌ¡²è²È¤ÎÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö£Ï£Î£Å¡¡£Ð£É£Å£Ã£Å¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¥Ó¥Ó¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡ª¡ª¡ª¡ª¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿ÊÔÂç¹¥¤¡ª¡ª¡ª¡ª¤Ê»ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ó¥Ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÉ½¤»¤ë¤è¤¦¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸¦µæ¤·¡¢¤è¤êÍý²ò¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯¡¢³Ú¤·¤¯ÌÀ¤ë¤¤Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍÍ¤Ê¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥â¥ó¥¡¼¡¦£Ä¡¦¥ë¥Õ¥£Ìò¤ÏÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦±§Ìî¾»Ëá¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Ã´¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±§Ìî¤ÏºòÇ¯£¹·î¤ËËÜÅÄ¤È¤Î¸òºÝ¤ò¸ø¸À¡££³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¤ò¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢²áµî¤Ë²¿²ó¤â¥±¥¬¤Ê¤É¤Ç¾õÂÖ¤¬°¤¤Ãæ¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤Ï²ÈÂ²¡¢º£¤À¤È¡ÊËÜÅÄ¡Ë¿¿ô¥¤È¤«¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡Ê¥é¥ó¥Ó¥¨¥ë¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢½Ð¿å¡Ê¿µ°ì¡ËÀèÀ¸¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¤È¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥ÓÌò¡¢¿¿ô¥¤Á¤ã¤ó¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö±§Ìî¾»Ëá¤È¿¿ô¥¤Á¤ã¤ó¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö±§Ìî¾»Ëá¤¯¤ó¤¬¥ë¥Õ¥£Ìò·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤ËËÜÅÄ¿¿ô¥¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ó¥ÓÌò¤ÏÇÛÌò¥Ê¥¤¥¹¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¸ø»äº®Æ±¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤À¤±¤É¡¢»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±é½Ð¤Ï¶âÃ«¤«¤Û¤ê»á¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏµÜËÜ¸Æó»á¤¬Ã´Åö¡£¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¸ø±é¡Ê£Ë£Ï£Ó£Å¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤¬£¸·î£±£±¡Á£±£³Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¸ø±é¡Ê¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬£¹·î£²¡¢£³Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£