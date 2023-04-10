ÆüËÜ°Ê¾å¤Ë´í¤Ê¤¤¡Ä´Ú¹ñ¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±À¡ª¡×¥Í¥Ã¥ÈÂçÀä»¿¤Î´Ú¹ñÇÛÃ£ÈëÏÃ
¼ÂºÝ¡¢¥¯¥í¥¹¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÖÂðÇÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2022Ç¯¡Ë¡×¤ò¸«¤ë¤È¤½¤Î¸º¾¯Î¨¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾¶á3¥«·î¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï20¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤âÎä¤ä¤ä¤«¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë2021Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á3¥«·î¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ï25.7¡ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸º¾¯·¹¸þ¤Ï¸²Ãø¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ï¤ªÎÙ¡¦´Ú¹ñ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
´Ú¹ñÅý·×Ä£¤¬¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Æ°¸þ¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢2023Ç¯2·î¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿©ÉÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹¼è°ú³Û¤Ï2Ãû186²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó2018²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤è¤ê11.5¡ó¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â²áµîºÇÂç¤Î²¼ÍîÉý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥³¥í¥Ê¼«½Í¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡×¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÅý·×¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÍøÍÑÎÁ¶â¤¬¹â¤¤¡×¡Ö²¹¤«¤¤¤â¤Î¤ÏÎä¤á¤ë¡×¡ÖÇÛÃ£¿Í¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÍøÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ°Ê¾å¤Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Ç¯¡¹Àª¤¤¤¬Áý¤¹ÍøÍÑ¼Ô¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë