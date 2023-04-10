¡ÈÌ´¤Î¤ä¤»Ìô¡É¹¹ð¤¬Âç±ê¾å¡¢±Ñ¥¹¥¿¡¼½÷Í¥¤â·ãÅÜ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¥½¥Õ¥£¡¼¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢°åÌôÉÊ¡Ö¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¹¹ð¤òSNS¾å¤ÇÈóÆñ¤·¤¿¡£ËÜÍè¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÌ´¤Î¤ä¤»Ìô¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¤½¤Î¹¹ð¤¬ÃÏ²¼Å´±Ø¤ËÂç¡¹Åª¤ËÅ½¤ê¤À¤µ¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¹¹ð¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡¡º£½µ¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ÎÃÏ²¼Å´±Ø¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¥½¥Õ¥£¡¼¡Ê¸½ºßÅê¹Æ¤Ï¾Ãµî¡Ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¤È°ì¸À¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±¡¢¤½¤Î¹¹ð¤òÈóÆñ¤¹¤ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¥½¥Õ¥£¡¼¤¬°úÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¼ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ëµ»ö¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎSophie Vershbow»á¤ÎÅê¹Æ¡£Æ±»á¤Ï¡¢¡Ö½µ°ìÅÙ¤ÎÃí¼Í¤Ç¤ä¤»¤è¤¦¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¹¹ð¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥·¥§¥¢¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤ÎÃÏ²¼Å´±Ø¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¹¹ð¤Ï¡¢Á´Éô¾Ã¤¨¼º¤»¤í¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¹¹ð¤¬ÃÏ²¼Å´±Ø¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Û¥ó¥È¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡10ÂåÈ¾¤Ð¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿Èà½÷¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¡¢°ì»þ´ü¤Ï¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¤ÆÀ¸Íý¤â»ß¤Þ¤ê¡¢¥»¥é¥Ô¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»þ¤Î¶ìÄË¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Ó¥¥Ë¤ä²¼Ãå»Ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀº¿À±ÒÀ¸¾åÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë»Å»ö¤ÏÃÇ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤Ç¶ì¤·¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¥½¥Õ¥£¡¼¤À¤±¤Ë¡¢Ãí¼Í¤Ç¤ä¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¹¹ð¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢¡¤³¤ó¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡¡¥½¥Õ¥£¡¼°Ê³°¤Ë¤â¡¢Æ±¹¹ð¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¥»¥ì¥Ö¤¬¡£²áµî¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌô¤ò°û¤ß¡¢½Å¤¤ÉûºîÍÑ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤À¡£
¡¡¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¤â¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎVershbow»á¤ÎÅê¹Æ¤òÆ±¤¸¤¯¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤ÇµÞ¤Ê¸ºÎÌ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤Ï¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Í¡£ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÌô¤¬¡¢¤ä¤»Ìô¤È¤·¤ÆÀëÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥®¥ç¥Ã¤È¤¹¤ë¤ï¡×¤ÈÈãÈ½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅÀ¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë·ù°´¶¤ò»ý¤ÄÈîËþ¶²ÉÝ¾É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Í¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÍ³²¤Ê»þÂå¤ËµÕÌá¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤½÷À¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÊýË¡¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡£¤É¤¦¤«¤½¤ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡£ÀÝ¿©¾ã³²¤äÂÎ¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤è¡×
¡¡¤Þ¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£Åö»þ¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç¼£°å¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼«¿È¤â½èÊý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥ª¥¼¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÅÇ¤µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¿©»ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Í§¿Í¤«¤é»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ìô¤ò°û¤à¤³¤È¤Ë¡¢·ù°´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡Ìô¤ò¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç»È¤¦¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á