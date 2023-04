4人目の男の子を妊娠中だった米カリフォルニア州の女性が、赤ちゃんの“胎動”を捉えた動画をTikTokに投稿したところ注目された。母親の波打つ腹部を見た兄たちは「赤ちゃんがジェットコースターに乗っているみたい!」などと目を丸くしていたそうで、女性は「今回の妊娠はこれまでで最も胎動が激しかった」と述べている。暴れん坊(?)の赤ちゃんの話題をネットメディア『Tyla』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

米カリフォルニア州に住むローズ・ヴァレンシアさん(Rose Valencia)は今年1月に4人目の男の子を出産し、妊娠の過程をTikTokに投稿してきた。

その中でも特に注目を集めたのは、胎動がはっきりと分かる腹部の様子を捉えたもので、ローズさんはこう綴っていた。

「上の3人の時は妊娠14〜16週で胎動を感じたの。でも4人目は全く動かなくて心配していたのよ。それで妊娠20週の検診時に医師に相談したところ、なんと翌日に赤ちゃんが動いたの!」

その後、ローズさんは「今回の妊娠は胎盤が背中側にある後壁胎盤だった」と報告し、このように続けた。

「胎盤がお腹側にある前壁胎盤では、赤ちゃんとお腹の間の胎盤がクッション代わりになって胎動を感じにくくなるようだけど、私はその逆ね。自分のお腹を見ていると赤ちゃんが活発に動く様子がとてもよく分かるの。それは上の3人の子には見られなかったことで、まるで赤ちゃんがアクロバットでもしているような激しい動きなのよ!」

また4人目の赤ちゃんは午前2時でも活発に動くことがあったそうで、「夫は私の隣で何事もないように熟睡し、夜が明けると私に『なんでそんなに疲れているの?』と聞いてくるの。でも赤ちゃんには昼も夜も関係なくてね。この子は真夜中に遊ぶのが大好きなのよ」と綴り、妊娠9か月に入ると「体の疲れはピークに達していた」と明かした。

それでもローズさんは「赤ちゃんが動くのを見るのは本当に素敵なことなの!」と笑顔を忘れず、時にはお腹が波打つように激しく動く様子や、赤ちゃんが子宮の中で腕を曲げている様子などを投稿、視聴者をアッと言わせた。

なおローズさんは出産後の1月21日、赤ちゃんがお腹の中で動く様子の一部をまとめた動画を投稿し、「もう胎動を感じることができなくて寂しいけど、我が子をこの腕に抱っこできるのだから幸せよ」と言葉を添えた。そして「赤ちゃんに激しくキックされてお腹が痛いことが何度もあったのよ」と妊娠を振り返るも、「5人目の赤ちゃんが欲しい」と希望を述べている。そんな妻に対して、夫は「それはクレイジーだ!」とあまり乗り気ではないという。

なおこれらの動画には、「ここまで激しい動きは初めてみたわ!」「私はあまり胎動を感じなかったから、うらやましいわ」「赤ちゃんがこんなに動いてもきちんと適応できるなんて、女性の体って素晴らしい」「私も赤ちゃんが欲しくなった」「2本の足が見えた! まるで子宮の中で赤ちゃんが立っているよう」といったコメントが寄せられた。

ちなみに今年2月にも、TikTokerの女性が妊娠中のお腹の動きを捉えた動画を投稿し、「胎児がバク転としたかのようだ」と話題になった。

画像は『rose_valenciia 2022年12月1日付TikTok「Watching my baby move is the most incredible thing ever!」、2022年12月7日付TikTok「Me & my baby’s posterior placenta puts on a great show of active fetal movement!」、2023年2月2日付TikTok「I love my 4 kiddos!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)