¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¶áÆ£·ò²ð¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¸ì¤ë¡ÖÁÛÁü¤Î£±£°ÇÜ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÂ¼¾å¤¬°ìÈÖ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ£±ÂÇÀÊ¾¡Éé¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡¢Åìµþ¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Î¹¥Ä´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£²£¸¡á¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤âµ¬³Ê³°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ÁÛÁü¤Î£±£°ÇÜ¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤¶ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥À¥ë¤µ¤ó¡Ê¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¬¡¢Â¼¾å¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬°ìÈÖ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¸«¤ë¸Â¤ê¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡ÂÇ·â¤ä¥¦¥¨¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÂÇ·â¤Ï¡Ëµ¬³Ê³°²á¤®¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¨¤ß¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£