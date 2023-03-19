¡Ú¾®Àî ÍÎÊ¿¡Û65ºÐ½÷À¤¬Àä¶ç¡ÄÏ·¸å»ñ¶â¡Ö2000Ëü±ß¡×¤ò¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¤È¤º¤ì¤¿¡Ö¾×·âÅª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡×
ÌÚ²¼Ê¸»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¡65ºÐ½÷À¡Ë¤ÏÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤¿¾®³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤ò°úÂà¤·¡¢3¿Í¤ÎÂ¹Ã£¤Î°é»ù¤ÇË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤âÌ³¤áÆü¡¹Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¤Ï£²¿Í¤Î»Ò¶¡Ã£¤â·ëº§¤·¤ÆÂ¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âà¿¦¤·¤¿¸å¤â£³¿Í¤ÎÂ¹Ã£¤Î°é»ù¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌÚ²¼¤µ¤ó¤¬¶ä¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖÄê´üÍÂ¶âÇ¯5¡ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Á¥é¥·¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤«¤Ã¤±¤Ç¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÏÅê»ñ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
PHOTO by iStock
¹â¶âÍø¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï60ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¡¢Âà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃù¤¨¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁí³Û¤Ç3,000Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÍÂ¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ø¼Â¤ÊÀ³Ê¤ÎÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÏÂà¿¦¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÅê»ñ¤ä³°²ßÍÂ¶â¡¢ÊÝ¸±¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤òÅÙ¡¹´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌÚ²¼¤µ¤ó¤â¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÄê´üÍÂ¶â¡¡Ç¯Íø£µ¡ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Á¥é¥·¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢º£¤É¤¤½¤ó¤Ê¹â¤¤¶âÍø¤¬¡Ä¡×
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¶âÍø¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¶ä¹Ô¤ÎÁêÃÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄÌ¤µ¤ì¡¢ÏÃ¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤½¤Î¹ØÆþ³Û¤ÈÆ±³Û¤Þ¤Ç¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤¬Ç¯Íø¤Ë´¹»»¤·£µ¡ó¤Î¶âÍø¤Ç½é¤á¤Î£³¥ö·î´ÖÍøÂ©¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Ë½é¤á¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÍÆ°¤¤¬¾®¤µ¤¤°ÂÄê·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ù¤Ð¤½¤ó¤Ê¤ËÃÍÆ°¤¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤À¤±¤Î¶âÍø¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¡¢1,000Ëü±ß¤òÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆ±³Û¤Î1,000Ëü±ß¤ò³°¹ñºÄ·ôÅê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤È¸å²ù
¤½¤Î¸å¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¯¤é¶âÍø¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·ÃÊ¡¹µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Àª¤¤¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÒë¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¤³¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶ä¹Ô¤Ç´«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤·¡¢°ÂÄê·¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¿ô¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÊÝÍ»ñ»º¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·¤ò¸«¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÏÅê»ñ¤·¤¿1,000Ëü±ß¤¬50Ëü±ß°Ê¾å¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¤ª¶â¤¬50Ëü±ß¤â¸º¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡Ä¡©¡×
ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¶ä¹Ô¤Ë½Ð¸þ¤Ã´Åö¤ËÂÐ¤·ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¤ÏÇã¤¦¤È¤¤Ë¹ØÆþ»þ¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¹ØÆþ»þ¼ê¿ôÎÁ¤¬20Ëü±ß³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È¡¢³°¹ñºÄ·ô¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤Î¤Ç°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Çã¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê±ß¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÂÄêÅª¤ÇÃÍÆ°¤¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿³°¹ñºÄ·ôÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¹ØÆþ»þ¤Ë£²%¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Î¹ØÆþ³Û¤ÈÆ±³Û¤Þ¤Ç¤·¤«ÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢1000Ëü±ß¤Î£²%¤Ç£²0Ëü±ß¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Æ¤«¤é¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÄê·¿¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢ÏÃ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤ÈÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÏÃ´Åö¼Ô¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°ÂÄê·¿¤Ç¤âÃÍÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ë¤³¤È¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¤Ï¤º¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤¤»Ý¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢Ìó50Ëü±ß¤ÎÂ»¼º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã¡Ú¸åÊÔ¡ÛÄêÇ¯¸å¤Ë¡ÖÏ·¸å»ñ¶â2000Ëü±ß¡×¤ò¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö50Ëü±ß¤ÎÂ»¡×¤¬½Ð¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¥ï¥±¡×¡ä¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼50Ëü±ß¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£