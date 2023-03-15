¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×À¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¡¦ÂçÄÅ°½¹á»á¤¬½üÌ¾¤ËÅÜ¤ê
¡¡À¯¼£²È½÷»Ò£´£¸ÅÞ¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë»²±¡µÄ°÷¤¬£±£µÆü¤Î»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç½üÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±ÅÞ´´Éô¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄÁïÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ÏËÜ²ñµÄ¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢¡ÖÏ¢Æü¤ÎÊóÆ»¤Ï¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ø¤ÎÁþ¤·¤ß¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊýÅª¤ÊÊóÆ»¤ÇÀ¤ÏÀ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ë¤âÉ¼¤òÆþ¤ì¤¿¿Í¤Ë¤â¼Õºá¤¹¤ë¡£ÎÏÉÔÂ¤Ç¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¬¡¼¥·¡¼¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¹ñ²ñ¤ÎÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÈ¯¿®ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¬¡¼¥·¡¼¤ÏÉ¬Í×¤ÊµÄ°÷¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»á¤Ï¹ñ²ñ¤ËÅÐ±¡¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÐ±¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¥¬¡¼¥·¡¼ÁûÆ°¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£