¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹°Ê³°¤Ë¤â£¶¿Í¤¬½Ð¶Ø¡ª¡¡ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÍ³
¡¡º£Ç¯¤Ïº£·î£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¸áÁ°¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè£¹£µ²óÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×È¯É½¡¦¼õ¾Þ¼°¡£ºòÇ¯¤Îà¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥Èá¤Ç¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¾¤Ë¤â£¶¿Í¤¬Æ±¾Þ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÊÆ±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é½ÐÀÊ¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¤½¤Î£¶¿Í¤È½Ð¶ØÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤ÏºòÇ¯¤ÎÆ±¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿ÊÆ¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯¤Î頰¤ò¥Ó¥ó¥¿¤·¡¢£±£°Ç¯´Ö¤Î½Ð¶Ø½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¤À¤¬¡Ö¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ê£±£¹£¹£°Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥®¥¢¤Îà¤¢¤Î»ö·ïá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡£±£¹£¹£³Ç¯¤ÎÆ±¼ø¾Þ¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Ë¥®¥¢¤ÏÃÅ¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÍÞ°µ¤Ï¡Ö¶²¤í¤·¤¤¿Í¸¢¿¯³²¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Ãæ¹ñ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎàÂç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼á¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥®¥¢¤ÏÆ±¼ø¾Þ¼°¤«¤é£²£°Ç¯¤Î½Ð¶Ø½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥¹¥«¡¼±Ç²è¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¶¡×¤ä¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼·¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ÊÆÇÐÍ¥¥«¡¼¥Þ¥¤¥ó¡¦¥«¥ê¥Ç¥£¤Ï£²£°£°£´Ç¯¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼²ñ°÷¤È¤·¤Æ¿³ººÍÑ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤òÉÔÀµÎ®½Ð¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥³¥á¥Ç¥£¡¼³¦¤ÎÂç¸æ½ê¥Ó¥ë¡¦¥³¥¹¥Ó¡¼¤Ï£±£¸Ç¯¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô»ö·ï¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿Ìó£±¤«·î¸å¡¢Æ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¥³¥¹¥Ó¡¼¤ò±Êµ×ÄÉÊü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£¥³¥¹¥Ó¡¼¤Ï£²£±Ç¯¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤¬¸øÀµ¤Ê¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÍºáÉ¾·è¤òÇË´þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥í¥Þ¥ó¡¦¥Ý¥é¥ó¥¹¥¡¼¤¬Ê£¿ô¤Î½÷À¤«¤é²áµî¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éÄÉÊü¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥«¥Ý¡¼¥Æ¥£¡×¡Ê£°£µÇ¯¡Ë¤Ê¤É¤Î»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¥ó¥á¥ë¤Ï¡¢£°£·Ç¯¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥ì¥¤¥×¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢£²£±Ç¯¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÀÈÈºá¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¡Ö¡ô£Í£å£Ô£ï£ï¡×±¿Æ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÊª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤¡¦¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤À¡£½÷Í¥¤é¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ä¥ì¥¤¥×ÍÆµ¿¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢£²£°Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎºÛÈ½½ê¤«¤é¶Øîþ£²£³Ç¯¤Î·º¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎºÛÈ½½ê¤«¤é¶Øîþ£±£¶Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£