¡ÚÂçº®Íð¡Û¡ÈÍî¤È¤·Êª¡É¸½¶â1000Ëü±ß¤Ë12¿Í¤¬Ì¾¾è¤ê ¡ÖÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¡×¡Ö¿ì¤Ã¤Æ¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÁÄÉãÊì¤¬¡×¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡©ÍÍ¡¹¤Ê¡È¸À¤¤Ê¬¡É¤È¤Ï
¥´¥ß²ó¼ý»ÜÀß¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸½¶â1000Ëü±ß¡£¡Ö¤Ê¤¯¤·¤¿¡×¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢»ý¤Á¼ç¤ÈÌ¾¾è¤ë¿Í¤¬10¿Í°Ê¾å¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Âçº®Íð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ñ¸»¥´¥ß¤«¤éÂçÎÌ¤Î°ìËü±ß»¥
1000Ëü±ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯1·î30Æü¡£¾ì½ê¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Î»ñ¸»¥´¥ß²ó¼ý»ÜÀß¤À¡£
¥´¥ß¤ÎÃæ¤«¤éÂçÎÌ¤Î°ìËü±ß»¥¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ëç¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê1000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
È¯¸«¤·¤¿¥´¥ß²ó¼ý¶È¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Íî¤È¤·Êª¤È¤·¤Æ·Ù»¡½ð¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ý¤Á¼ç¤¬Ì¾¾è¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ÏÈ¯¸«¤«¤é20Æü°Ê¾å¤¬¤¿¤Ã¤¿2·î21Æü¤Ë¡ÖÍî¤È¤·Êª¡×¤È¤·¤Æ¸øÉ½¡£¡¡
¤¹¤ë¤È¡¢1000Ëü±ß¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¡Ö»ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢·Ù»¡¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÍâÆü¤Î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë5¿Í¡¢24Æü¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤Ë3¿Í¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤Ë3¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿·¤¿¤Ë1¿ÍÁý¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ12¿Í¤âÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×12¿Í¡Ä¤½¤Î¡È¸À¤¤Ê¬¡É¤Ï
¸À¤¤Ê¬¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡Ä
¡ÖËÌ³¤Æ»Î¹¹ÔÃæ¤Ë1000Ëü±ß¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡×
¡Ö¿ì¤Ã¤Æ500Ëü±ß¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é20Ëü±ß¤Ê¤¯¤·¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ÎÁÄÉãÊì¤¬°ì½ï¤Ë¥´¥ß¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ö²È¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¸½¶â1000Ëü±ß¤ò¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¥´¥ß¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¡×
¡Ö¼Ö¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤éÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°Ãæ¡¢¿·Ê¹»æ¤Ë¤¯¤ë¤ó¤À1000Ëü±ß¤òÍî¤È¤·¤¿¡×
¤½¤·¤ÆÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¡ÖÃÎ¿Í¤Ë¡Ø¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡×
Ï¢Íí¤·¤¿ËÜ¿Í¤Ï¸½¶â¤ò¼Î¤Æ¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ï9·ï¤ò¼õÍý¡¢Íî¤È¤·¼çÆÃÄê¤Ø
º£²ó¤Î1000Ëü±ßÁûÆ°¤òÃÏ¸µ¤Î»¥ËÚ»ÔÌ±¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼èºà¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê°Ê¾å¤Î¿Í¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¥¦¥½¤Ä¤¤¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤À¤«¤é¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¤Í¡×
¡Ö¥Ð¥ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÁÜºº¤¹¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶Ì¾¾è¤ê¾å¤²¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£²¼¿´¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤ËÅª¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¡×
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤¢¤Ã¤¿12·ï¤Î¤¦¤Á9·ï¤Ï¡¢°ä¼ºÊªÆÏ¤±¤È¤·¤Æ¼õÍý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¥´¥ß¤Î²ó¼ý¥ë¡¼¥È¤ä¸½¶â¤ÎÆÃÄ§¤¬¿½¹ð¼Ô¤ÎÀâÌÀ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢Íî¤È¤·¼ç¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯1Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤½7²¯±ß¤¬½¦¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ý¤Á¼ç¤Î¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤Ï¤ª¤è¤½4²¯7000Ëü±ß¡£
º£²ó¤Î¸½¶â1000Ëü±ß¤Ï¡¢4·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ý¤Á¼ç¤¬È½ÌÀ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢5·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¡Ö½¦¤¤¼ç¡×¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚ»Ô¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×3·î1ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë