ºÇÅ¬¤Ê¡ÖÅß¤ÎÉô²°´³¤·¡×¤ò¥×¥í¤¬ÅÁ¼ø¡ª¡¡¡È´¥¤«¤Ê¤¤¡É¤ä¡ÈÀ¸´¥¤½¡É¤ò²ò·è
¡¡Åß¤Î»þ´ü¤ÎÉô²°´³¤·¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤¬´¥¤¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢À¸´¥¤½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ëºÇÅ¬¤Ê¡ÈÅß¤ÎÉô²°´³¤·¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉô²°´³¤·¤ÎÇº¤ß¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì
¢£Åß¤ÎÀöÂõÊª¤Ï¤Ê¤¼´¥¤¤Ë¤¯¤¤¡©
¡¡¡ÈÅß¤ÎÉô²°´³¤·¡É¤ÎÇº¤ß¤Î¸¶°ø¤ä²ò·èÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ªÀöÂõ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ÎÂç´ÓÏÂÀô»á¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÇÉô²°Ãå¤Ê¤É¤ÎÀöÂõÊª¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ö´¥¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÉô²°´³¤·½¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀöÂõÊª¤¬´¥¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¡¢¡È²¹ÅÙ¡É¡¢¡È¼¾ÅÙ¡É¡¢¡ÈÉ÷¡É¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢É÷¤Î±Æ¶Á¤â¾¯¤Ê¤¤Åß¤Î¼¼Æâ¤ÇÀöÂõÊª¤Î´¥¤¤ä¤¹¤µ ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åß¤ÎÃÈË¼¤Ê¤·¤ÎÉô²°¤Ï²¹ÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢Á¡°ÝÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬¿å¾øµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¶õµ¤Ãæ¤ËÊü¼¾¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀöÂõÊª¤Î´¥¤¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²ò·èÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È²¹ÅÙ¡É¤È¡ÈÉ÷¡É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬Í¸ú¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÃÈË¼´ï¶ñ¤Ç¼¼²¹¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤«¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä°áÎà´¥Áç½ü¼¾µ¡¤Ê¤É¤Ç°áÎà¤ËÉ÷¤òÁ÷¤ë¤È¡¢´¥Áç»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´³¤·Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â´¥Áç»þ´Ö¤Î»þÃ»¤Ë¡£¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¤º¤é¤·¤Æ´³¤¹¡È¤º¤é¤·´³¤·¡É¤ä¡¢³°Â¦¤ËÄ¹¤¤°áÎà¡¢ÆâÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃ»¤¤°áÎà¤ò´³¤¹³Ñ¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Î¡È¥¢¡¼¥Á´³¤·¡É¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Éô²°´³¤·¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÀ¸´¥¤½¡É¤Î¸¶°ø¤Ï¡©
¡¡À¸´¥¤½¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀöÂõ¤Î»þ¤ËÍî¤È¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤º¤«¤Ê¡È±ø¤ì¡É¤¬²½³ØÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤ê¡¢¡È¶Ý¡É¤Ë¤è¤ëºîÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶°ø¡£´¥¤¤Å¤é¤¤Åß¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢´³¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¡È¶Ý¡É¤¬Áý¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Éô²°´³¤·½ÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¾Ã½¡¢¹³¶Ý¡¢½ü¶Ý¡£ÀöÂõÊª¤ËÉÕÃå¤·¤¿¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÀöºÞ¤ÇÀö¤¦¤Ê¤É¡¢¶Ý¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÀöºÞÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆÃ¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë°áÎà¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢¡È¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¡É¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀöÌÌ´ï¤äÀöÂõ¤ª¤±¤Ë°áÎà¤¬¿»¤ëÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤ÞÅò¤È»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤òÆþ¤ì¡¢30Ê¬¤«¤é2»þ´ÖÄøÅÙ¤Ä¤±¤ª¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¹³¶ÝÀöºÞ¤ò»È¤Ã¤ÆÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤Ð¸ú²ÌÅª¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£Åß¤ÎÉô²°´³¤·¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤Ï¤É¤³¡©
¡¡¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Åß¤ÎÉô²°´³¤·¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤âÅÁ¼ø¡£¡ÈÌëÀöÂõ¡É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤ÉÃÈË¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Ë´³¤¹¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¡¢¼¼²¹¤¬¹â¤¤Éô²°¤Ë´³¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´¥Áç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Éô²°´³¤·½¤ÎÈ¯À¸¤âÍÞÀ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÈÆüÃæ¤ÎÉô²°´³¤·¡É¤Ç¤Ï1ÈÖÆü¤ÎÅö¤¿¤ëÉô²°¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ëÉô²°¤Î¤Û¤¦¤¬¼¼²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÀöÂõÊª¤âÁá¤¯´¥¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£·ëÏª¤Ë¤âÃí°Õ¡¡Åß¤ÎÉô²°´³¤·¤Ï¡¢ÃÈË¼¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤Ç·ëÏª¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë´¹µ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÛµ¤¸ý¤ÎÁÝ½ü¤ä¡¢·ëÏªÂÐºö¥°¥Ã¥º¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢·ëÏªÂÐºö¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£