¡Ô¥¹¥¯¡¼¥×»£¡Õ¸µNGT48²®ÌîÍ³²Â¡Ê23¡Ë¤¬¡ÈÌ¤Íè¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡É¾¾ÈøÍ¤²ðÁª¼ê¡Ê25¡Ë¤È¤ªÇñ¤ê°¦¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ë¡£¤¤¤Þ¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ä¡×
¡¡1·î10Æü16»þº¢¡¢ÅÔÆâ¹âµé½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¹õ¿§¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤«¤é¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤½÷À¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£¾®Áö¤ê¤ÇÆ»Ï©¤òÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈ±¤¬ÌµÂ¤ºî¤ËÍð¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤ß¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²®ÌîÍ³²Â¤¬¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¾¾ÈøÍ¤²ðÁª¼ê¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È
1·î10Æü ¡¢ÅÔÆâ¹âµé½»Âð³¹¤Ç¾®Áö¤ê¤Ë¤Ê¤ë²®Ìî¡¡©Ê¸éº½Õ½©¡¡»£±Æ¡¿¾¾ß·ÏÂÌé
¡¡¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢¸µNGT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼²®ÌîÍ³²Â¡Ê23¡Ë¤À¡£
¡¡²®Ìî¤¬¼¡¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î4»þ´Ö¸å¤Î20»þº¢¡¢¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡£³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£2¿Í¤Ï·Þ¼Ö¥Þ¡¼¥¯¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Ìë¤Î³¹¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¢¡
¡ÈÁíÁªµó¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡É¤È¤·¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤Ë
¡¡²®Ìî¤Ï2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿AKB48·ÏÎó¤Î¥°¥ë¡¼¥×NGT48¤ÎÂè1´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àN·¤ÎÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£NGT48¤ÎÉ½Âê¶Ê¤ä¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯11·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ê¥×¥í¤âÂà½ê¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ëñ»ÒÆ»!?¡Ê²¾¡Ë¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡²®Ìî¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖAKB48ÁíÁªµó¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2017Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAKB48 49th¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤ÎÂ®Êó·ë²Ì¤Ç¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤äÅÏÊÕËãÍ§¤Ê¤É¤Îï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿²®Ìî¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡Ö²®Ìî¤ÏAKB¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë5²óÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²®Ìî¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁªÈ´¤¹¤ë¡ØÂè2²óAKB48¥°¥ë¡¼¥×¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ù¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬NGT48¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¸å¤ÏÁíÁªµó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçÌö¿Ê¡£2017¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¤ÇÂ®Êó1°Ì¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤â5°Ì¤È4°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¡ÈÁíÁªµó¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡É¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢²®Ìî¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2018Ç¯Ëö¤Ëµ¯¤¤¿¡ÈNGT»ö·ï¡É¤¬1¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²®Ìî¤¬Â¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»³¸ý¿¿ÈÁ¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£²Ì¤Æ¤Ë¤Ï²®Ìî¤Ø¤Î»¦¿ÍÍ½¹ð¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤ëÁûÆ°¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²®Ìî¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬°ìµ¤¤Ëµ¯¤³¤ê¤¹¤®¤Æ¡È¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¤â¡¢¿È¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Õ¡Ê½µ´©½÷ÀPRIME 2022Ç¯12·î24ÆüÇÛ¿®¡Ë
¡ÈÌ¤Íè¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡ÉÎø¿Í¤È¤ÏÈ¾Æ±À³¾õÂÖ
¡¡¤½¤ó¤Ê¿É¤¤Æü¡¹¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç²®Ìî¤¬¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢²®Ìî¤È°ì½ï¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¾¾ÈøÍ¤²ð¡Ê25¡Ë¤Ê¤Î¤À¡£1·î20Æü¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ11ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢ÀçÂæÂç³ØÂ´¶È¸å¤Ï²£ÉÍFC¤Î½êÂ°¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸ÅÁã¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï11¥´¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤«¤é³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊÌ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¼Â¤Ï¡¢²®Ìî¤È±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï±ï¤¬¿¼¤¤¡£¿·³ã¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿²®Ìî¤À¤¬¡¢½Ð¿È¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¸©¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤·¤¬¤ä¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ëÌ¥ÎÏÀëÅÁÂç»È¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤ÏÀÎ¤«¤é±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢²®Ìî¼«¿È¤â»î¹ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ô²ÈÂ²¤ß¤ó¤ÊÀÎ¤«¤é±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÂç¹¥¤¤Ç¡¡¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇËÜÅö¤ËºÇ¶á¤Îº£·î¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬±þ±ç¤Ë¤¤¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤Ç3²óÌÜ¤Î´ÑÀï¤Ç¤·¤¿ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡Õ¡Ê2022Ç¯7·î31Æü¡Ë
¡Ö²®Ìî¤µ¤ó¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»î¹ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¾Èø¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ºòÇ¯¤Î²Æ¤«¤é½©º¢¤Ë2¿Í¤Ï¸òºÝ¤ò»Ï¤á¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤Î²È¤ÇÈ¾Æ±À³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê2¿Í¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¡Ë
¡¡ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¡£²®Ìî¤Ï1·îÆ¬¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤ØÎ¹¹Ô¤·¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¾¾Èø¤Î²È¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Ìë¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À2¿Í¤Ï¡¢ÀÄ»³¤Ë¤¢¤ë¹âµé¾Æ¤ÆùÅ¹¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î2¿Í¤Ç¤Î¿©»ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤à¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢1»þ´Ö¤â·Ð¤¿¤º¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂàÅ¹¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¾¾Èø¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÍâÄ«¡¢¾¾Èø¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤¦²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Á°Æü¤È¤Ï°ã¤¦Éþ¤òÃå¤¿²®Ìî¤Ï11»þº¢¡¢¾¾Èø¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸°¤ò»È¤¤¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¾¾ÈøÁª¼ê¤Î¡È½÷ÀÌäÂê¡É¤Ç¿¼¹ï¤Ê·ö²Þ¤ËÈ¯Å¸
¡¡º£¸å¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ó¤ÊÉÔ²º¤ÊÏÃ¤âÏ³¤ìÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï2¿Í¤Ï¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Â¿¤¯¡¢·ö²Þ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¡Ê¾¾Èø¤Î¡Ë½÷À´Ø·¸¤¬ÉÔ°Â¡Ù¤À¤È¡¢¤è¤¯¶òÃÔ¤ò°î¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ö²Þ¤·¤ÆÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤êÊÌ¤ì¤¿¤ê¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏºÇ¶á¤â¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤Î½÷ÀÌäÂê¤¬¸¶°ø¤Ç¿¼¹ï¤Ê·ö²Þ¤ò¤·¤Æµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½ÃÏÆþ¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¾¾Èø¤¬½êÂ°¤¹¤ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×²®Ìî¤«¤é¤Ï´üÆü¤Þ¤Ç¤ËÊÖÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÆÃ½¸ÈÉ¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÊÆÃ½¸ÈÉ¡Ë¡Ë