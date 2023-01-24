¹âÂ®Æ»Ï© ¤µ¤é¤ËÄÌ¹Ô»ß¤áÂ³¤¯ ´ØÀ¾¤Ç¤Ïµþ¼¢¡¦ÂèÆóµþºå¤Ê¤É Æî¶å½£¤âÂ³¡¹¤È
´ØÀ¾¤âËÜ³ÊÅª¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ø¶õÏ¢Íí¶¶¤ÈËÜ»ÍÏ¢Íí¶¶¤ÏÉ÷¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á
Àã¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡¡23Æü¤«¤é¤Ä¤Å¤¯¶¯¤¤´¨µ¤¤Ë¤è¤ë¹ßÀã¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌÎ¦¡¦¶å½£¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñÅª¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÀ¾¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤â¡¢24Æü18»þ¤´¤í¤«¤é½ç¼¡ÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡üµþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡§À¥ÅÄÅì¡Áµ×¸æ»³
¡üÂèÆóµþºå¡§³ûÀîÅì¡ÁËçÊý³Ø¸¦
¡üµþÆàÏÂÆ»¡§È¬È¨µþÅÄÊÕ¡ÁÌÚÄÅ
¡üµþÅÔ½Ä´ÓÆ»¡§Ä¹²¬µþ¡ÁÃ°ÇÈ
¡¡¤Þ¤¿°ú¤Â³¤¡¢ËÌÎ¦Æ»¤ÎÄ¹ÉÍ¡ÁÉðÀ¸¡¢ÉñÄá¼ã¶¹Æ»¤ÎÆØ²ì¡Á¾®ÉÍ¡¢ÌÀÀÐ³¤¶®Âç¶¶¤ÈÀ¥¸ÍÂç¶¶¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÀ¾¶õ¹ÁÏ¢Íí¶¶¤ÈÌÄÌçÂç¶¶¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃæ¹ñÆ»¤ÏÃæ¹ñÃÓÅÄ¡Á¿áÅÄ¤¬¹©»ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾¿À¡¦¿·Ì¾¿À¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µþÅÔ¡¦¼¢²ì¸©Æâ¤òÃæ¿´¤Ë½ÂÂÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æî¶å½£¤Ç¤â¤Ä¤¤¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬³«»Ï¡£18»þ50Ê¬»þÅÀ»þÅÀ¤Ç¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ü¶å½£Æ»¡§¿ÍµÈ¡Á¹ÂÉô¼¯»ùÅç¶õ¹Á
¡üµÜºêÆ»¡§¤¨¤Ó¤ÎJCT¡Á¹â¸¶
¡¡¶áµ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤ÏÊÂ¹Ô¤¹¤ë¶è´Ö¤Î¹ñÆ»1¹æ¤ä¹ñÆ»24¹æ¡¢¹ñÆ»9¹æ¤Ç¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âç½ÂÂÚ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£