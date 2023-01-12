¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë°Ü½»¤·¡¢°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Ç»þµë¤Ï2800±ß
¡¡30Ç¯¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¤Ç³¤³°¤Ø½Ð²Ô¤®¤Ë½Ð¤ëÆüËÜ¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹âÄÂ¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤ë°ìÊý¤ÇÀ¸³è¥³¥¹¥È¤¬¤«¤µ¤à¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£À®¸ù¤Î¸°¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç½Ð²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥í¥µ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨»þµë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢µÙÆü¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¤È»þµë¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¿¦¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡Ä
¢§¥¿¥í¥µ¥Ã¥¯¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë
¿¦¶È¡§Ä´Íý¥¹¥¿¥Ã¥Õ
·îµë¡§45Ëü±ß¡Ê4800¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥É¥ë¡£¼èºà»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤Ç´¹»»¡Ë
»þµë2500±ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿¦¾ì¤â¡£µÙÆü¤ÏµëÎÁ¤¬1.5¡Á2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë
¢¡¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿
¡¡À¤³¦¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î»þµë¤¬¹â¤¤¹ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡£¡Ç15Ç¯¤ËÅÏ¹ë¤·¤¿¥¿¥í¥µ¥Ã¥¯¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç²È¶ñ¤ÎÀ½ºî¡¢ÇÀ¶È¡¢·ÈÂÓÈÎÇä¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Ê¤É¡¢¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¢¡»þµë¤Ï2800±ß¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯¤È·î¼ý¤Ï45Ëü¶á¤¯¤Ë
¡Ö±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê°Ê¹ßÆþ¹ñÀ©¸Â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤òÃæ¿´¤ËÆ¯¤¼ê¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬°û¿©Å¹¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Ï»þµë2300±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ç21Ç¯¤Ë¤Ï2800±ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤é·î¼ý45Ëü±ß¶á¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤ÏÆüÍË¤ÏµëÎÁ¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËµëÎÁÌÌ°Ê³°¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤ª¤ª¤é¤«¤ÇÅ¬Åö¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ä¶È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤·¡¢¾å»Ê¤È¤Î´Ø·¸¤âÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤â¤á¤Ã¤¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡¹©É×¤·¤ÆÀáÌó¤¹¤ì¤ÐÊª²Á¹â¤â²¿¤Î¤½¤Î
¡¡Êª²Á¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤À¤¬¡¢¥¿¥í¥µ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÏÀ¸³èÈñ¤ò·î20Ëü±ß¶¯¤ËÍÞ¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀáÌó¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤¬¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤È¼«¿æ¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ï°Â¤¤¤È¤³¤í¤Ç²ÈÄÂ¤¬·î6Ëü±ß¡Á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ëÊª·ï¤À¤È·î8Ëü±ß¡Á¡£¼«Ê¬¤Ï9Ëü±ß¤ÎÊª·ï¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿æ¤Ç¤è¤¯»È¤¦¤Î¤ÏÊÆ¤È¥Á¥¥ó¡£ÊÆ¤Ï5Ô2000±ß¡¢¥Á¥¥ó¤Ï1Ô1000±ß¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢½µ2Ëü±ß°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¼£°Â¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ç22Ç¯7·î¤Ë¤ÏºÇÄã»þµë¤âÌó2000±ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡£¹Ô¤¯¤Ê¤éº£¤¬Àä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£
¢§1¤«·î¤ÎÀ¸³èÈñ
²ÈÄÂ¡¦¸÷Ç®Èñ¡§9Ëü±ß
¿©Èñ¡§8Ëü±ß
¸òÄÌÈñ¡§1Ëü±ß
¸òºÝÈñ¡§3Ëü±ß
¥¸¥àÂå¡¦·ÈÂÓÂå¡§1Ëü±ß
¹ç·×¡§22Ëü±ß
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä¡½¡Î¡Î³¤³°½Ð²Ô¤®ÆüËÜ¿Í¡ÏÀ®¸ù¤ÎË¡Â§¡Ï¡½