¡Ö¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤È¤Îº¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤¿¡×¡¡ÃæÂ¼½ÓÊå¤¬Áª¤Ö¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¥Ù¥¹¥È3¡×¡¢¡È´íµ¡´¶¡É¤ò³Ð¤¨¤¿°ìÀï¤Ï¡©
Æá¿ÜÂçÎ¼»á¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤òÁª½Ð
¡¡2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÇU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿Æá¿ÜÂçÎ¼»á¤Ï¡¢20Ç¯¸µÆü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÆ°²è¶¦Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖYouTube¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆá¿Ü»á¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÆ±Î½¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼½ÓÊå»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Å·ºÍ¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤¬Áª¤Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¥Ù¥¹¥È3¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J¥ê¡¼¥¬¡¼·ó¡ÉYouTuber¡É¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆá¿Ü»á¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬43Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¹â¹»¤äÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ø¤ÎÂÎ¸³ÆþÉô¤ä¡¢ÃæÂ¼»á¤ÈMF±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¼ê¤È¤Î¥¥Ã¥¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÂÐ·è¤Ê¤É¡¢´ë²è¿§¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Æá¿Ü»á¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¡¢³¤³°¡¢J¥ê¡¼¥°¡Ä·×768»î¹ç½Ð¾ì¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿ÃæÂ¼½ÓÊå¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹çBEST3!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç26Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿Å·ºÍ¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæÂ¼»á¤Ë¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤¬ºÇ½é¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢2001Ç¯3·î24Æü¤Î¡Ö¥µ¥ó¥É¥Ë¤ÎÈá·à¡×¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ë0-5¤Ç´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿°ìÀï¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤ÇÉ¡¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦¤È¤Îº¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ò¥Ç¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÅÄ±Ñ¼÷»á¡Ë¤µ¤ó¤È¤Îº¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤²¤§¾Ç¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤¢¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ê¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¡Ë¥¸¥À¥ó¤Ï¤¢¤ó¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡¢ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Î»î¹ç¤Ï¡¢2011Ç¯J1¥ê¡¼¥°Âè20Àá¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ÂÐÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¡£¡Ö¥Þ¥Ä¤µ¤ó¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤Î¸Î¡¦¾¾ÅÄÄ¾¼ù¤µ¤ó¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤Î¥ì¥¤¥½¥ëÀï¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Çº£Ç¯¥é¥¹¥È2»î¹ç¤ÎJ2¥ê¡¼¥°Âè41Àá²£ÉÍFCÂÐ¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡¢°úÂà»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ªÀá¤Î¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜÀï¤òµó¤²¤¿¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃÏ¤Ç¤ÎÏ«¤¤¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¶Ã¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë