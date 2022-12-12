今売れてるコンパクトデジカメTOP10、富士フイルム・KODAK・キヤノンが首位争い 2022/12/12
「BCNランキング」2022年11月28日から12月4日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 instax mini Evo（富士フイルム）
2位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
3位 IXY 650 シルバー（キヤノン）
4位 PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）
5位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
6位 デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー）
7位 PIXPRO FZ45 ブラック（KODAK）
8位 IXY 650 ブラック（キヤノン）
9位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK（富士フイルム）
10位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。