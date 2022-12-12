instax mini Evo

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　「BCNランキング」2022年11月28日から12月4日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　instax mini Evo（富士フイルム）

2位　PIXPRO WPZ2（KODAK）

3位　IXY 650 シルバー（キヤノン）

4位　PIXPRO FZ55 ブラック（KODAK）

5位　Cyber-shot WX500 ブラック

DSC-WX500(B)（ソニー）

6位　デジタルカメラ

KC-03TY（ケンコー・トキナー）

7位　PIXPRO FZ45 ブラック（KODAK）

8位　IXY 650 ブラック（キヤノン）

9位　instax mini LiPlay ELEGANT BLACK（富士フイルム）

10位 Cyber-shot W830

DSC-W830（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。