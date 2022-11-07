¥¥ó¥×¥êÃ¦ÂàÇò»æ¤òµá¤á¤Æ¡È¥Õ¥¡¥ó¤ÎË½Áö¡É¤¬»Ï¤Ã¤¿¡Ä¡ÖSMAP²ò»¶»þ¤ÎºÆÍè¡×¤È¤ÎÀ¼¤â
¡¡King & Prince¤Î´ßÍ¥ÂÀ¡Ê27¡Ë¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡Ê25¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê25¡Ë¤ÎÃ¦Âà¤ÈÂà½ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ó¥×¥ê¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ï»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡© Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬10.16Ê¡²¬¸ø±é¤ÇÎ®¤·¤¿ÎÞ¤È·ëº§¤Î±½
¡¡ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê39¡Ë¤Ï6Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¡×¤Ê¤É¤ÈÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é8Ê¬´Ö¤ËÅÏ¤êº£¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡Ö8Ê¬´Ö¤ÎÇ®ÊÛ¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÖÃæ´Ý¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¼¡¡¹¤È¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¤¤¤Þ¤À»öÂÖ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÉ¤´ËÏÂºÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö#¥Æ¥£¥¢¥é¤Ï¥¥ó¥×¥ê¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤ÎÃ¦Âà¤ÈÂà¼Ò¤ÎÊó¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖÃ¦ÂàÇò»æ¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¡×¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö#¥Æ¥£¥¢¥é¡Ê¥¥ó¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ï¥¥ó¥×¥ê¤òµß¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬½Ð²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¦Âà¤¹¤ë3¿Í¤«¤é¤ÎSOS¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Î¥¥ó¥×¥ê¤ÎÃ¦ÂàÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÌÑÁÛ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ½ÐÍè¤ëÍýÍ³¤òÃµ¤·¤ÆÆ±¤¸¹Í¤¨¤Î¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¡¢À¨¤¤¿Í¿ô¤¬ÌÑÁÛ¤ò¿¿¼Â¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¤¹þ¤ó¤Ç½ðÌ¾¤ä¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ê¤ÉË½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Õ
¡Ô½ðÌ¾³èÆ°¤Ç¥¥ó¥×¥ê¤òµß¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ½ýÉÕ¤±¤Æ¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Õ
¡Ô¡ÖÃ¦ÂàÇò»æ½ðÌ¾¡×¤Ê¤ó¤ÆÈà¤é¤Î°Õ»Ö¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ë¤Î¤È°ì½ï¡£Ã¦ÂàÁÈ¤Î°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤è¡£¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¤Í¡Õ
¡¡¤ÈÎä¤á¤¿À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ô¥Õ¥¡¥ó¤Î½ðÌ¾¤È¤«SMAP²ò»¶¤Î»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Ê¡Õ¤È¡¢37Ëü3515¿ÍÊ¬¤Î½ðÌ¾¤ò½¸¤á¤¿SMAP²ò»¶»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£»ö¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¿´Íý
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ¤¬¥¸¥å¥ê¡¼»á¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¤ÎÊó¹ðÆ°²è¤Ç¤Î¤ª¼µ·¤ÎÀõ¤µ¤ä´é¤Ä¤¤«¤é¡¢¡Ô¥«¥ó¥Ú¤ò¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡Õ¡ÔÃ¦Âà¤Ï3¿Í¤Î°Õ»×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Õ¤È´ª·«¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ã¦Âà¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤ò¼¤á¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»öÌ³½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Ô¤®Æ¬¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤¡£¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤äÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤·¤í¡¢Ã¦Âà¤Ï3¿Í¤¬¼«¤éÁª¤ó¤À¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ä¥¥ó¥×¥ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤Ç¼Î¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿´¾ð¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²á·ã¤ËÁû¤®Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë3¿Í¤òÄÉ¤¤¹þ¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼«Í³¤À¤¬¡¢ÍèÇ¯5·î22Æü¤Þ¤Ç¥¥ó¥×¥ê¤Î5¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÂ³¤¯¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î±þ±ç¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖKing & Prince¥á¥ó¥Ð¡¼3¿ÍÃ¦Âà¤Ø¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯