·ª»³¥¸¥ã¥Ñ¥óµÕÅ¾µð¿ÍÆ¤¤Á¤ÇÏ¢¾¡¡ª¡¡4ÈÖ¡¦Â¼¾å¤¬´ÓÏ¿¤Î2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡¡»³ÅÄ¤¬VÃÆ
¡¡¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2022¡¡ÆüËÜÂåÉ½8¡¼4µð¿Í¡Ê2022Ç¯11·î6Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¡Ê61¡ËÎ¨¤¤¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï6Æü¡¢¶¯²½»î¹ç¤Çµð¿Í¤ÈÂÐÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤Î2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ê¤É¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍèÇ¯3·î¤ÎÂè5²óWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ÎÂç»ö¤Ê¶¯²½»î¹ç¡£ÀèÈ¯¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó±¦ÏÓ¡¦Í¿ºÂ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Ï2²ó¤ËÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å0¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç»³ÅÄ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤ËÁö¼Ô¤¬´Ô¤êÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÎ¢¡¢Í¿ºÂ¤¬¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¡¢Í¿ºÂ¤Ï4²ó7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤³¤«¤é»ø¤ÎÈ¿·â¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£7²ó¤Ëº´Æ£µ±¡Êºå¿À¡Ë¤Î»ø½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢8²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¡¢Â¼¾å¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀ2¥é¥ó¡£Â³¤¯»³ÅÄ¤Ë¤â°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÃÈå¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç6¡Ý4¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£9²ó¤Ë¤Ï±ö¸«¡¢Â¼¾å¤Î2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ç¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ºÂ¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤¿µß±ç¿Ø¤ÏµÜ¾ë¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÅòÀõ¡Êºå¿À¡Ë¡¢»³ºêñ¥¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈÈ×ÀÐ¥ê¥ì¡¼¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§º´Æ£µ±¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÈÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§µÜ¾ë¡¡¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬°ã¤¦Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§Â¼¾å¡¡Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Æ¡¢½éµå¤«¤é¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§»³ÅÄ¡¡¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÅÀ¤«¤éÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§ÅòÀõ¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê3¿Í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·´¶³Ð¤è¤¯Åê¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡