¡ÖÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ï¤É¤óÄì¤Ç¤¹¡×Ê¿Ìî¥ì¥ß¤¬Ì¤Ë´¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÖÎÁÍý¤ÎÎÏ¡×
¡Ö¿©¤ÙÊª¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ð¡ª¡×¤Ê¤¼µû¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ê¿Ìî¥ì¥ß¤¬¡È±Ç¤¨¤ëÎÁÍý¡É¤òºî¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³ ¤«¤éÂ³¤¯
¡ÖÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ï¤É¤óÄì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÊ¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤ÎË´¤É×¡¦ÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó
¡¡2019Ç¯¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¡£ºÇ°¦¤Î¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤±¤¿¡ÖÎÁÍý¤ÎÎÏ¡×¤È¤Ï¡©¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿#1¡¢#2¤òÆÉ¤à¡Ë
ºÇ°¦¤Î¿Í¡¦ÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤ä3Ç¯¡£Ê¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤Ïº£¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©
¢¡¢¡¢¡
Ì´¤Ê¤ó¤Æ»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¡½¡½ÎÁÍý°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¥ì¥ß¡¡Ì´¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀäÂÐ»ý¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡¢Ì´¤Ï¥¥é¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊúÉé¤â¡¢Âç¥¥é¥¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¤¥ä¤À¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤Ì´¤Ê¤ó¤Æ³ð¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
¡¡ºÇ¶á»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤½¤Î»þ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ÆÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤ÎÊúÉé¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤ï¤«¤ë¡£
¡½¡½ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÌ´¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÊúÉé¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥ß¡¡¤½¤ì¤À¤±¡ª¡¡¤À¤«¤é¡¢Ì´¤Ï¾®¤µ¤¤¤Î¡¢»ä¡£Âç¤¤ÊÌ´¤Ê¤ó¤«²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°Â¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÁÍý¤òÃ¯¤«¤¬ºî¤Ã¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢Åú°ÆÍÑ»æ¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¿Í¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤è¤¦¤È¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅ´ÈÄ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥ì¥ß¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿Ì´¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÇùÁ³¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Æ»¤ò¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿Í¤Ï¿Í¡£
¥ì¥ß¡¡¿Í¤Ï¿Í¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡£¿Í¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ðËÜ¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ìµ´Ø¿´¤Ê¤Î¡£°¤¤¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»ä¡¢Îä¤¿¤¤¿Í´Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¿Í¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂç¶â»ý¤Á¤ä¤É¤ó¤ÊÈþ¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ê¿µ¤¡£Ã¯¤«¤òÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥ì¥ß¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Éã¤¬¡¢Àï¸å¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÀéµÒËüÍè¡¢ÇÈÍðËü¾æ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë²È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤è¤ê²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ï¤É¤óÄì¡×
¡½¡½¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î´Ä¶¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥ß¡¡Î¾¿Æ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ÈÏÂÅÄ¤µ¤ó¤â¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ï¤É¤óÄì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤âËèÆü¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ì¥ß¡¡Â³¤¯¤Î¤è¡¢Â³¤¯¤Î¤è¤¥¡£¤ä¤À¤Í¤¨¡¢¤³¤ó¤ÊÈá¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤À¤«¤éº£ÅÙ¤Ï¡¢»ä¤¬Àè¤Ë»à¤Ì¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤ä¡¢¼¡À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢»à¤Ì¤È¤¤ÏÏÂÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¡¢°ì½ï¤¬¤¤¤¤¤Í¡£
Ì¤Ë´¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¡ÖÎÁÍý¤ò¤¹¤ë°ÕÌ£¡×
¡½¡½¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥ì¥ß¡¡ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬°ìÅÙ¤âÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÎÁÍý¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¤Ë´¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÈÌ£Ë¾¿Í¡É¥ì¥·¥Ô¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£º£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ÖÌ£Ë¾¿Í¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤Ã¤Æ¡¢Â©»Ò¡Ê¼¡ÃË¤ÎÏÂÅÄÎ¨¤µ¤ó¡Ë¤¬¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤ÈÎÁÍý¤òºî¤ëµ¤¤¬¤»¤º¡¢ÁÚºÚ¤òÇã¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ß¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¡¢ÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¹¤µ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£³Î¤«¤ËÊØÍø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ºà¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡£
¡¡¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ï¿Í´Ö¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤«¤é¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢É¡¤äÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ¼ª¤ä¼ê¤«¤é¤â¡¢¿Í´Ö¤Î¸Þ´±¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÁÍý¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¿©»ö¤¬¤¿¤À¤Î±Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÁÍý¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ËÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÃã¤òËèÆü¤¤¤ì¤Æ¡¢´¥ÇÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ä¤¬Æñ¤·¤¤»þ¤ÏÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í°ìÅÙ¤â·ç¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÎÁÍý¤È¤Ï¡Ä¡Ä°¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¡¢¤ªÃã¤ò°ìÇÕÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡£
¼Ì¿¿¡á»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡ÊµÈ²Ï Ì¤ÉÛ¡Ë