¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡Ö¤Í¤®±öÆù¤Þ¤ó¡×10·î14Æü¤ËÈ¯Çä¡¡2¼ïÎà¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Í¥®»ÈÍÑ
¡¡´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÆù¤Þ¤ó¡£Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Í¥®¤Î´Å¤ß¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤Í¤®±öÆù¤Þ¤ó¡×¤¬10·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ139±ß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Í¤®±öÆù¤Þ¤ó¡×¤Î¹ØÆþ¤Ç¡¢ËÜ³ÊÆù¤Þ¤ó¤¬¼¡²ó20±ß°ú¤¤È¤Ê¤ë¥ì¥·¡¼¥È¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÈ¯·ô¡£È¯·ô´ü´Ö¤Ï10·î14Æü¡Á10·î20Æü¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï10·î20Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Ãæ²Ú¤Þ¤ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Í¤®±öÆù¤Þ¤ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¹á¤êÎ©¤ÄµþÅÔÉÜ»º¤Î¶å¾ò¥Í¥®¤È¡¢´Å¤ß¤¬¤¢¤ëºë¶Ì¸©¿¼Ã«¤Í¤®¤Î2¼ïÎà¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Í¥®¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æù¤Ë¤Ï¡¢ÆÚ¥¦¥ÇÆù¤ÈÆÚ¥â¥âÆù¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Í¥®¤Î´Å¤µ¤Ë²Ã¤¨ÆÚÆù¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»ÝÌ£¤È¿©´¶¤ò¼Â¸½¡£Æù¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë´ä±ö¤È¡¢±£¤·Ì£¤Ë¥Û¥¿¥Æ¥¨¥¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢±ö·Ï¤ÎÆù¤Þ¤ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ðÊóÄó¶¡¡§¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò