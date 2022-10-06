¡Ô¼Ö¹¥¤¤«¤é¤ÏÍý²òÉÔÇ½¡ÕÂ¿È¯¤¹¤ëÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î¼óÅÔ¹â¡Ö¸í¿ÊÆþ¡×¸¶°ø¤ÈÂÐºö
¶áÇ¯¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¸í¿ÊÆþ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤«¤é¡ÉÇÓµ¤ÎÌ125cc°Ê²¼¡É¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬¸í¤Ã¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼óÅÔ¹â¤Ç¤ÏÇ¯´Ö400·ïÄøÅÙ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¡¦¼«Å¾¼Ö¡¦¸¶ÉÕ¤Ë¤è¤ë¡ÈÎ©¤ÁÆþ¤ê¡É¤¬È¯À¸
¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§¼óÅÔ¹â¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼óÅÔ¹âÂ®¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Ç400·ïÄøÅÙ¤Î¼«Æ°¼Ö°Ê³°¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ï¡¢Ç¯´Ö·ï¿ô¤Î4Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ë100·ïÄøÅÙ¤¬¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¤è¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤Ø¤Î¸í¿ÊÆþÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÆ»¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢½ÐÆþ¸ýÄ¾¶á¤ÎÊâÆ»¤Ê¤É¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ Ç§ÃÎ¾É¡¦¼ò¿ì¤¤¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÇÀµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤º¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¿ÊÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ ³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¸í¤Ã¤Æ¿ÊÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ Æ»¤ò¿Ò¤Í¤ë¤¿¤áÎÁ¶â½ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ Ì¤Ê§¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¹ÔÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤¿¤á¡¢ÎÁ¶â½ê¤Ø¿ÊÆþ
¸í¿ÊÆþ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ì¤â»öÎã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Â¾¤Ë¤â¡¢°û¼ò¤Ç¼þÊÕ¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ»¤ò¿Ò¤Í¤ë¤¢¤ë¤¤¤ÏÄÌ¹ÔÎÁ¤ÎÌ¤Ê§¤¤Ê¬¤ò»ÙÊ§¤¦¤¿¤á¤ËÎÁ¶â½ê¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ê¤É¡¢º¤¤Ã¤¿»öÎã¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ä¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¸í¿ÊÆþ¡×¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ¹â¤¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¼óÅÔ¹âÂ®¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê·ï¿ô¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö400·ïÄøÅÙ¤Î¤¦¤Á300·ïÄøÅÙ¤È¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤¬¼«Å¾¼Ö¡¦¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¸í¿ÊÆþ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¼«Å¾¼Ö¤ä¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¡É¸í¿ÊÆþ¡É¤âÂ¿¤¤
¶áÇ¯¤ÏCOVID-19¡Ê¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¡ÉÃæ¿©¡É¤¬¥Öー¥à¤Ç¤¹¡£Ãæ¿©¥Öー¥à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖUber Eats¡×¤ä¡Ö½ÐÁ°´Û¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸Ä¿Í¤Ç¤Î¡Ö¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¡Ê¿©»öÇÛÃ£¡Ë¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¡¢50cc¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿2ÎØ¤ä3ÎØ¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡¢¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¡£
ÇÛÃ£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿¥Þ¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÖÎ¾¤Î¼ïÎà¤òÌä¤ï¤º¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤òÂ¥¤¹¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ä¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤òÁö¤é¤»¤Æ¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¿ÊÆþ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼óÅÔ¹â¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏCOVID-19¤ÎÎ®¹Ô°ÊÁ°¤«¤é¸í¿ÊÆþ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò¹Ô¤¦¿Í¡¹¤ÎÁý²Ã¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥×¥ê¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤¿¤Þ¤Þ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¡Ö125cc°Ê²¼¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¢·Ú¼ÖÎ¾¡Ê¼«Å¾¼Ö¡Ë¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼óÅÔ¹â¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¡×¡Ö¼ÖÎ¾¿ÊÆþ¶Ø»ß¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÄÌ¾ï¤Î¸òÄÌÉ¸¼±¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢Ï©ÌÌ¤ò¿§¤Ç¶èÊÌ¤·¤Æ¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¸þ¤±¤Ë¸í¿ÊÆþ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥Á¥é¥·¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¡¢Æ°²è¤òºîÀ®¤·¡¢ÇÛÉÛ¤äÇÛ¿®¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Êâ¹Ô¼Ô¤Ê¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤é¥Þ¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦ºÝ¤Ç¤â¡É¹âÂ®Æ»Ï©¡¦ÍÎÁÆ»Ï©¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤¦¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£