Â¼¾å½¡Î´¤Î£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤Ï£²£°£²£µÇ¯¥ª¥Õ¤«¡¡Áá¤¯¤â£±£°µåÃÄÄ¶¤¬Ä´ºº¡Ö¾¾°æÄ¶¤¨³Î¼Â¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬£²£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë£±¡½£°¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£¹ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ£²£¹Ç¯¤Ö¤êÏ¢ÇÆ¤ÎàÎ©Ìò¼Ôá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¡ÖÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿¤Î¥·¡¼¥º¥ó£µ£µËÜÎÝÂÇ¡×¤òÊü¤Á¡ÖÎáÏÂ½é¤Î£³´§²¦¡×¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¼çË¤¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡£ÆüËÜµå³¦»Ë¾å¡¢ºÇ¶¯¤Î¼ã¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡×¤òÁÛÄê¤·¡¢Áá¤¯¤â£Í£Ì£Â£±£°µåÃÄ°Ê¾å¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤Ø¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤â¡Ö¥à¥Í¥¿¥«¡¦¥à¥é¥«¥ß¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¾×·â¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë£²£²ºÐ¤Î»°ÎÝ¼ê¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾å¤ÏÅ·À¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î»ý¤Á¼ç¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯£Î£Ð£Â¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£ÊÆ£Ã£Â£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡Ö£¶£°ËÜÎÝÂÇ¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¡¢Â¼¾å¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎË½¤ì¤Ã¤×¤ê¤ò¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂ¼¾å¤¬¾Íè¡¢£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤ò»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÉÔÆ©ÌÀ¡£¤¿¤À¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢£Í£Ì£ÂÊ£¿ôµåÃÄ¤â¶á¤¤¾Íè¤ò¸«±Û¤·¤ÆÂ¼¾å¤ËÇ®¤¤´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Î¶ËÅì¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÂ¼¾åÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ïµ¬³Ê³°¡£º£¤Þ¤Ç£Î£Ð£Â¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âµÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£Ê¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡Ø²øÊª¡Ù¡¢¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¤âÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¡×¤È¤·¤Æ¡Ö°ÊÁ°¤ÏÈæ³ÓÅª¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤¬¶ì¼ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æâ³Ñ¹¶¤á¤Ë¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À£²£²ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ëö¶²¤í¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¤âÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¹¥«¥¦¥È¤ÏÂ¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æµð¿Í¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤ÈÈæ³Ó¤·¡Ö¤³¤ì¤À¤±À®Ä¹ÅÙ¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢¾¾°æÁª¼ê¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÈà¤Ï¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤«¤ÄÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡Ê½ç±þ¡Ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¡££Í£Ì£Â¤ËÁá¤¯°ÜÀÒ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½ºß£³£°ºÐ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÈÆ±¤¸Ç¯Îð¤Ë¤Ê¤ë£¸Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆ±Åù¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤éÂ¦¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç£Í£Ì£Â¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°µåÃÄ°Ê¾å¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¥¹¥«¥¦¥È¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ö£³Ç¯¸å¤Î£²£µÇ¯¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¼¾å¤Î³¤³°£Æ£Á¸¢¼èÆÀ¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë¹Ô¤±¤Ð£²£°£²£·Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë°ÜÀÒ¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¦¤«¤éÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¤Ï£²£µºÐÌ¤Ëþ¤Î³¤³°Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌó¶â¤äÇ¯Êð¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¸½¹Ô¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¼¾å¤¬£²£µºÐ¤È¤Ê¤ë¡Ö£³Ç¯¸å¤Î£²£µÇ¯¥ª¥Õ¤¬ÍÎÏ¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏÍèÇ¯£³·î³«ºÅ¤ÎÂè£µ²ó£×£Â£Ã¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£´ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Ç»¸ü¡££Í£Ì£Â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤â³Æ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¤¼çË¤¤¬¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£