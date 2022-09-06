»£¤êÅ´¡ÖÄË¤¨¡ª²¡¤¹¤Ê¡×¡Ö»£¤ì¤Í¤¨¤À¤í¡ª¡×¡¡1Æü¸Â¤ê¤ÎÎó¼Ö¤á¤°¤êÊ£¿ô±Ø¤ÇÇÍÀ¼...SNS¤ÇÊó¹ðÁê¼¡¤°
¹ñÅ´»þÂå¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëµÞ¹Ô¡ÖÏÉ±©¡Ê¤ï¤·¤å¤¦¡Ë¡×¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¡¢Â¿¿ô¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔÆâ¤ÎJRÉ±Ï©±Ø¤Ê¤É¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ß¤¤¤ËÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÁû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤Ï¡¢±Ø°÷¤ÎÃí°Õ¤òÌµ»ë¤·¤Æ»£¤êÂ³¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¼èºà¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¡¼¡¢ÄË¤¨¡ª ²¡¤¹¤Ê¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¥ä¥Ð¤¤¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÈÎÐ¿§¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¼ÖÂÎ¤Ë¡ÖÏÉ±©¡×¤È¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤¬¡¢É±Ï©±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤¿Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó20¿Í°Ê¾å¤¬·²¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ó¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÉ±©¤Ï¡¢À¥¸ÍÂç¶¶¤Î³«ÄÌ¤ÇÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿±§¹âÏ¢ÍíÁ¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢1960¡Á80Ç¯¤Þ¤Ç»Í¹ñ¤È´ØÀ¾¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤È²¬»³¸©¤¬¼ê¤¬¤±¤ë´Ñ¸÷´ë²è¡Ö²¬»³¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯9·î4Æü¤Ë¡¢1Æü¸Â¤ê¤ÎÃÄÂÎÎ×»þÎó¼Ö¤Î·Á¤ÇÆÃÊÌ¤ËÉü³è¤·¤¿¡£
µì¹ñÅ´»þÂå¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿115·Ï¼ÖÎ¾¡Ê6Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÏÉ±©¤òºÆ¸½¤·¡¢É±Ï©±Ø¤È²¬»³¸©¶ÌÌî»ÔÆâ¤Î±§Ìî±Ø´Ö¤ò±ýÉü¤·¤¿¡£É±Ï©±Ø¤Ç¤Ï¡¢Ä«¡¢Í¼¤Î2²ó¡¢ÏÉ±©¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢É±Ï©±Ø¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÉô¤¬¸ß¤¤¤ËÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¸±°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¡¢Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤¬¼¡¡¹¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¡¼¡¢ÄË¤¨¡ª ²¡¤¹¤Ê¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¥ä¥Ð¤¤¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¡£¤½¤ì¤é¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾ì½ê¼è¤ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬ÇÍÀ¼¤òÈô¤Ð¤·¡¢±Ø°÷¤é¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸å¤í¤Î¿Í¤â»£¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¼é¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡Ö²«¿§¤¤ÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯ÆâÂ¦¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£¸å¤í¤ÎÊý¡¢¤ß¤ó¤Ê»£¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ãí°Õ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Å«¤¬¿á¤«¤ì¤Æ¡¢¡ÖÀþÏ©¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö´í¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¤È¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö»£¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¶ì¸À¤Þ¤Ç½Ð¤¿¡£
¡ÖÉ±Ï©¡¢ÌÖ´³Î¾±Ø¤Ç¤â¡¢±Ø·¸°÷¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¤ªÀ¼¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢ÏÉ±©¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»ÔÆâ¤ÎÌÖ´³¡Ê¤¢¤Ü¤·¡Ë±Ø¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÊÁû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£¤Ã¤¿Æ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
Ää¼Ö¾ì½ê¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤â¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»£±Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÇÍÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¡Ö²¼¤¬¤ì¤è¡ª Á°¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢»£¤ì¤Í¤¨¤À¤í¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÉô¤¬±Ø°÷¤ÎÃí°Õ¤òÌµ»ë¤·¤¿¡¢µÓÎ©¤òÃ´¤¤¤À¿Í¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¼Õ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»¡´±¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¶áµ¦Åý³çËÜÉô¤Ï9·î6Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÉ±Ï©¡¢ÌÖ´³Î¾±Ø¤Ç¤â¡¢±Ø·¸°÷¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¤ªÀ¼¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷Îó¼Ö¤âÈ¯Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½ä²ó¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·Ù»¡¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬É±Ï©±Ø¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÏÉ±©¤Ê¤É¤Î±¿¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎó¼Ö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë