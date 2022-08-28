¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¡µëÍ¿ÌÀºÙ¤ò¸ø³«¡¡¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï¡Ö·î¤Ë5¡¢6ËÜ¡×¤â¡Ä¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î·î¼ý¤Ë¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë»Å»ö¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡×¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡Ê32¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤½¤ì¤¤¤±!¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£µëÍ¿ÌÀºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡±³¤Î¸ý¼Â¤ÇµëÍ¿ÌÀºÙ¤ò»ý»²¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç·ù¤Ê¤ó¤À¤è¡Á¡×¤È½Â¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢6·î¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ¤ò¸ø³«¡£¼ê¼è¤ê¤Ç123Ëü2565±ß¤Î·î¼ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤¤Êý¡£ÀµÄ¾¡¢123Ëü¤Ï¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö3Ëü¡Á4Ëü¤°¤é¤¤¤Î»Å»ö¤¬¥Ö¥ï¥¡¡¼¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤È¡¢¤Þ¤¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¤15Ëü¤¯¤é¤¤¤Î»Å»ö¤¬¤ä¤Ã¤Ñ3¡¢4¸Ä¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢7·î¤ÎµëÎÁ¤â¸ø³«¡£¼ê¼è¤ê¤Ç99Ëü3998±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡Ö6¡¢7¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢Ê¿¶Ñ80¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬3ËÜ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤È¡¢ÀÐÀî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÃ±È¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¡¢¤Þ¤¢±Ä¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¤ò½Å¤Í¤ÆËè·î¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤ó¤°¤é¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢°Õ³°¤Ë¤¢¤¤¤Ä¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤Í¤¨¤¸¤ã¤ó¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾ËÍº£¤â¤¦¡¢·î5¡¢6ËÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡×¤ÈÆâÌõ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ´¤¬¤¢¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌã¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£