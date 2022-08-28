¡ÚÎëÌÚ°¦Íý¡Û¥È¥ì¥ó¥ÉÉþ¤Ç¤¢¤«È´¤±¤ë¡ªÇÉ¼ê¤Ë¹¶¤á¤¿¡Ö¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¡×3Áª♡
¥á¥¤¥¯°Ê¾å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡É¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¹¶¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤¢¤«È´¤±¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¡©È©¸«¤»¡©ÇÉ¼ê¿§¡©¤¤Ã¤ÈRay¥¬¡¼¥ë¤Î¡È¹¥¤¡É¤Ë»É¤µ¤ëÉþ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º♡
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤«È´¤±¡Á¡ª
¥á¥¤¥¯°Ê¾å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡É¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹¶¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â²Æ¤Ê¤é¤ª¤Ã¤±¡Á¡ªRay¥¬¡¼¥ë¤Î"¹¥¤"¤Ë»É¤µ¤ë¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÉþ¤Ç¤¢¤«È´¤±¤Á¤ã¤ª¤Ã¡£
Check!1 1ÅÀÅêÆþ¤Ç¤¢¤«È´¤±¤ëÇÉ¼ê¿§¥Ñ¥ó¥Ä
¿§¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤Ã¡ª¶¯¤¤¿§¤ÏÃå¤Ê¤ì¤Ê¤¤......¤Ã¤Æ¥³¤â¡¢´é¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¥Ü¥È¥à¤Ê¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ËÊÑ¿È¡ª
Check!2 ¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥é¥¤¥ó¤Ç¤ª¤ó¤Ê¤ß¤ò
ÅüÅÙ¹â¤á¤Î²ÖÊÁ¤äÃ¸¿§¤òÃå¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤ó¤Ê¤ß¤ò¹â¤á¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¸ýÇÉ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è♡
´Ý¤¤¥Ò¥Ã¥×¤È¤¹¤é¤Ã¤ÈµÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡ª
¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Æ¥ó¥È¥Ã¥×¥¹ 5,940±ß¡¿NADIA FLORES EN EL CORAZON ¥Ö¥ë¡¼²ÖÊÁ¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È 12,100±ß¡¿The Girls Society ¥Ø¥¢¥Ô¥ó¡Ê2ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë1,760±ß¡¿¥¢¥Í¥â¥Í¡Ê¥µ¥ó¥Ý¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¥Ð¥Ã¥° 2,580±ß¡¿¿À¸Í¥ì¥¿¥¹
Check!3 ÂçÃÀ¤ÊÈ©¸«¤»¤Ç¿§µ¤¥¢¥Ã¥×
¸ª¤«¤é¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Þ¤Ç¡¢·é¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤¡ªÂçÃÀ¤ÊÈ©¸«¤»¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤ä¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¿§µ¤¤ò¾ú¤¹¥³¥Ä¤Ï¡¢¿§¤ÈÁÇºà¡£¿¿¤ÃÇò¤ÇÀ¶·é´¶¤ò¡¢¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡£ÃË½÷Î¾Êý¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥â¥Æ¥³¡¼¥Ç¤Ë¡£
Çò¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥ê¥ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Ç¥Ë¥à¥í¥ó¥Ñ¡¼¥¹ 12,980±ß¡¿GYDA ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹ ¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 9,720±ß¡¿¥¢¥Ó¥¹¥Æ ¥Ð¥Ã¥° 7,900±ß¡¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡õ¥¡¼¥¹¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡õ¥¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë ¥µ¥ó¥À¥ë 7,590±ß¡¿RANDA
»£±Æ¡¿¿À¸Í·òÂÀÏº ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ðÍÕÍÍýÆà¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¼¼¶¶Í¤µª¡ÊROI¡Ë ¥â¥Ç¥ë¡¿ÎëÌÚ°¦Íý¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò
¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤
💖¡ÚÎëÌÚ°¦Íý¡Û¾åµéÈ©¸«¤»¥Æ¥¯¤Ç²Æ¤òÀ¹¤ë♡ Æüº¹¤·¤¬»÷¹ç¤¦¥×¥ê¤«¤ï¥³¡¼¥Ç4Áª