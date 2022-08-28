Ëè·î12Ëü±ß¤òÃù¶â¡õÅê»ñ¤Ë¡ª28ºÐ½÷À¤Î²È·×Êí¡õ¤ªºâÉÛ¤ÎÃæ¿È
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²È·×Êí¤È¤ªºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö»ä¤Î²È·×Êí¡×¡£º£²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢IT´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯ÀîÅçÍ¼Ó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿28ºÐ¡¦´ûº§¡Ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ç¯¼ý¤ÈŽ¤¸½ºß¤ÎÃùÃß³Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖÇ¯¼ý¤Ï580Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¾ðÊóÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é·Ï¤Î²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æþ¼Ò¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÎÍ×ÎÎ¤âÄÏ¤ó¤Ç¤¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢Å¾¿¦¤âº£¤Î¤È¤³¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¡ÖÃùÃß¤Ï200Ëü±ß¡£ºòÇ¯¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ç¤À¤¤¤Ö¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¤Ç±ä´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÆüÄøÊÑ¹¹ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬Â¿¤¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¤¢¤È4Ç¯¤Ç800Ëü±ß¤òÃù¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Ëè·î12Ëü±ß¤òÃù¶â¡õÅê»ñ¤Ë¡ª
¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸òºÝÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Åê»ñ³Û¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢³°¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥®¥¿¡¼¤äÎÁÍý¤Ê¤É¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤ß²ñ¤â¥ê¥â¡¼¥È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤ªºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö½ÐÈñ¤Ï²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ëÊ¬¤ò»Ä¤é¤º¤Ô¤Ã¤¿¤ê»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÇº¤ß¡Ä¡£ËÜ¤äYouTube¤Ç¤ª¶â¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÀîÅç¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ëè·î¤ÎÃù¶â¡õÅê»ñ³Û¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÃùÃß¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¤´»²¹Í¤Ë¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØGINGER¡Ù2021Ç¯4·î¹æ¤è¤êÈ´¿è¤·¤ÆºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£