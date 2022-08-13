Ž¢¤³¤ì¤Ç¤â¥Þ¥Þ¤Ï³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î?Ž£ÂæÏÑ¤ÎÅ·ºÍITÁê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼Ž¥¥¿¥ó¤¬Ì¾Ìç¾®¤Ç¼õ¤±¤¿ÁÔÀä¤Ê¥¤¥¸¥á
¢£ÁÄÊì¤ÈÊì¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¡Ö°Û¾ï¤Ê³Ø½¬Íß¡×
¾®³Ø°ìÇ¯À¸¤é¤·¤«¤é¤Ì¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎÃÎ¼±¤È³Ø½¬Íß¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡¢²È¤Ç¤âÇº¤ß¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤¬Æ¯¤¤¤Æ²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤Ãë´Ö¡¢¤ª¤â¤ËÁÄÊì¤Îèñ¤¬¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤È¡¢4ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¡¦½¡¹À¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÎÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¼ÁÌä¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¼ÁÌä¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Æº¤¤ë¡£º£Æü¤â¡¢¤È¤Ä¤¼¤ó¡ØÂÀÍÛ¤Î¹õÅÀ¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤¬Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤¬²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÅÜ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤¤¡©¡¡¤â¤¦¤ï¤¿¤·¤Ë¤ÏÌÌÅÝ¤ò¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
Êì¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤à¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¤Á¤ã¤À¤á¤è¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¤Í¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¡×
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¤¦¤Ê¤À¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼ÁÌä¤Ï¤À¤ì¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡¡³Ø¹»¤Ç¤â¡¢¤À¤ì¤â¤È¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¡×
Î¾¿Æ¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¤¢¤¤¤Þ¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤¦¤±¤ó¤á¤¤¤Ë¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤Ï¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¤ä¤È¤Ã¤ÆËä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç²ò·è¡¢¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢»Å»öÃæ¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Þ¤ï¤ºÊì¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Äï¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Ïµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢¤¿¤À³Ø½¬Íß¤ÈÃÎ¼±Íß¤«¤é¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤ï¡×
¢£¡ÖÃÎÇ½»Ø¿ô¤¬ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÏÆ±µéÀ¸¤«¤é¤ª¤«¤·¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤µ¤¨¤â¤¤Á¤ó¤ÈÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬¤¦¤º¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¿¿·õ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤à¤¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤ï¤¿¤·¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²á¤´¤¹¤Û¤«¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤¬»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤ë¤è¡×
Æ±¤¸¿·Ê¹¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ëÅâ¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤Î¤Û¤¦¤¬µ¼Ô¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Íû¤Ï¶µ°éÌäÂê¤«¤é¡¢Ë¡Î§¤äÊ¸²½¡¢À¯¼£¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¡¢¼èºàÉôÌç¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Î¥¨¡¼¥¹µ¼Ô¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃË½÷¤ÏÊ¿Åù¤Ç¤¢¤ê¡¢Êì¿Æ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤±¤ì¤É¤â¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤âÄï¤Î½¡¹À¤â¡¢Êì¿Æ¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÊì¤Ï»Å»ö¤ò¤ä¤á¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î¿·³ØÇ¯¤Ï9·î¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿·³ØÇ¯¤òÁ°¤Ë³Ø¹»¤«¤é1ÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬¤È¤É¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÆü¡¢Í¥ÅùÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÃÎÇ½¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åâ½¡´Á¤¯¤ó¤ÎÃÎÇ½»Ø¿ô¤¬¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¹¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤ØÅ¾¹»¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¢£ÂæÏÑ¤Ç¤Ï70Ç¯Âå¤«¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¹¡×
¡Ö¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÅ·¤«¤éºÍÇ½¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦±Ñ¸ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¹â¤¤ÃÎÇ½¡ÊIQ130°Ê¾å¤¬ÌÜ°Â¡Ë¤äºÍÇ½¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁêÂÐÀÍýÏÀ¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢Windows¤Ê¤É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¡¢Facebook¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¤â¡¢¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢ÃÎÇ½¤Î¹â¤µ¤äÆÃ¼ì¤ÊºÍÇ½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ò¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ÃÎÇ½¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤ò¡ÖÉâ¤¤³¤Ü¤ì¡×¤È¤â¸Æ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»°ìÇ¯À¸¤Î¤È¤¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡ÖÉâ¤¤³¤Ü¤ì¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¤Î»Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶µ°éÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤ë¹ñ¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¹á¹Á¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤Ë¤â¤½¤ÎÆ°¤¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë1973Ç¯¤«¤é¡¢¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤»ùÆ¸¡¢¢¸ì³Ø¤ä¿ô³Ø¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤Ë½¨¤Ç¤¿»ùÆ¸¡¢£Èþ½Ñ¡¢²»³Ú¡¢¥À¥ó¥¹¡¢±é·à¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÇºÍÇ½Ë¤«¤Ê»ùÆ¸¡¢¤Ç¤·¤¿¡£¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î¼ø¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»»¿ô¤äÊªÍý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¹©·Ý¤ä¥¢¡¼¥È¡¢²»³Ú¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¼ø¶È¤òÁª¤ó¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ø¹»¤Ë¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¾¹»¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Å¾¹»Àè¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²×Îõ¤ÊÂÎÈ³
Íû¤ÏÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¾¹»¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿³Ø¹»¤Ï¡¢¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¹¤Ç³Ø¤Ö¤Î¤Ï¹ñ¸ì¤È»»¿ô¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï°ìÈÌ¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸ò¤ï¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¡¢¿Þ½ñ¼¼¤Ï¤¢¤Þ¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¹»É÷¤¬¾¯¤·¸¢°Ò¼çµÁÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡Å¾¹»¤·¤Æ¤ß¤ë¡©¡×
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ÞÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËÂà¶þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤ÎÃ´Ç¤¤Ï¡¢¼ã¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶µ°éÇ®¿´¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¡¢È´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò½¤¤á¤Æ¡¢ÈÉÄ¹¡Ê³Øµé°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ê¤é¡¢³Ú¤·¤¤³Ø¹»À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤³¤È¤¬¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÈ³¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÏÊÙ¶¯¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢À¸³è¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯Ëº¤ì¤â¤Î¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¤«¤Ê¤é¤º¼«Ê¬¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤È¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Ëº¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢È³¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤òËÀ¤Ç¤¿¤¿¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢1980Ç¯Âå½ª¤ï¤ê¤´¤í¤ÎÂæÏÑ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤·¤Ä¤±¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÂÎÈ³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÎò»Ë¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂæÏÑ¤ÇÂÎÈ³¤¬ÅöÁ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê
ÂæÏÑ¤ÏÌÌÀÑ¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ±Â²¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂæÏÑ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²¿½½¤â¤ÎÀè½»Ì±Â²¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢17À¤µª°Ê¹ß¤ËÃæ¹ñÂçÎ¦¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤Ï¡ÖËÜ¾Ê¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤Î½ª¤ï¤Ã¤¿ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¡Ö³°¾Ê¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³°¾Ê¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ÇÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È¤ÎÁè¤¤¤ËÇÔ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤ËÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¿Ãæ²ÚÌ±¹ñÀ¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àï¸å¤ÎÂæÏÑ¤ÎÅý¼£¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¾Ê¿Í¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËà»¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â·ã¤·¤¤ÂÐÎ©¤¬¡¢1947Ç¯¤Î¡ÖÆó¡¦ÆóÈ¬»ö·ï¡×¤Ç¤¹¡£ËÜ¾Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÌò¿Í¤¬ÍðË½¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜ¾Ê¿Í¤¬Á´¹ñ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤ò¤¤Ó¤·¤¯ÃÆ°µ¤·¡¢²ü¸·Îá¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ü¸·Îá¤È¤Ï¡¢¹ñ²È¤ÎÈó¾ï»öÂÖ¤ò¾è¤ê¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·³Éô¤¬¹ñ¤òÅý¼£¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ü¸·Îá²¼¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤ÏÂç¤¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤Ç¤â¡¢À¯ÉÜ¤Î°Õ¤ËÈ¿¤·¤¿¹ÔÆ°¤ä¸ÀÏÀ¤Ï¤¤Ó¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢Åê¹ö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¶µ°é¤â·³Ââ¼°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Î»Ø¼¨¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤±¤¬¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¶µ»Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤·¤¿¤¬¤ï¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤Ï¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤Ê¤°¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ü¸·Îá¤Ï38Ç¯´Ö¤âÂ³¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1987Ç¯¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬6ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Û¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÀ¤¤ËÀ¤Ç¤¿¤¿¤¯¤ó¤À¡×
À¸ÅÌ¤òÀµ¤·¤¯¶µ¤¨¤µ¤È¤¹¤Î¤Ë¡¢ÂÎÈ³¤ÏÉ¬Í×¤À¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤Ê¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ë¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¾å´±¤Ë¤Ê¤°¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡Ø¤Ê¤°¤é¤ì¤â¤»¤º¤Ë°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤«¡ª¡Ù¤È¡¢¤¤¤ï¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÎÈ³¤¬Ë¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤·¤Æ²ü¸·Îá¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ2Ç¯¤È¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÂÎÈ³¤ò¼õ¤±¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤â¡¢½é¤á¤Î¤¦¤Á¤ÏÂÎÈ³¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ë¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¹Á´°÷¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¤½¤ì¤Ë¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Êì¤Ë¤Ï¤³¤¦¤â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ÎÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ï³Ø¹»¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤¬ÂÎÈ³¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤óºÙ¤¤ËÀ¤À¤â¤Î¡£¤Û¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÀ¤¤ËÀ¤Ç¤¿¤¿¤¯¤ó¤À¡×
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÈ³¤¬¤³¤ï¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¶µ°é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎÈ³¤¬Àµ¤·¤¤ÊýË¡¤À¤È¤â»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¹¤Î¤¢¤ë³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£ÀèÀ¸¤À¤Ã¤Æ°¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×
¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¤Ê¤ä¤ß¤ÏÂÎÈ³¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤Ê¤¼°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÉã¿Æ¤Ë²¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸
¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤è¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï³¨¤ÎºÍÇ½¤ÏÈ´·²¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹ñ¸ì¤È»»¿ô¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×
¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤òÀÕ¤á¤ë¿Æ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ç¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¤·¤Ä¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂÎÈ³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¶µ»Õ¤Ë¤¿¤Î¤à¿Æ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤¬¤³¤¦¤À¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤ª¤¿¤¬¤¤¤òÈæ¤Ù¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤¹¤°¤ì¤¿ÅÀ¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤Ë¶¯¤¤¼»ÅÊ¿´¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢À®ÀÓ¤Î¤¤¤¤¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤¦¤Î¤¦¤é¤ß¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢°ì¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¡¢ÅÇ¤¤¹¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤ó¤«»à¤Í¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¡¡¤½¤·¤¿¤é¡¢¤Ü¤¯¤¬°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×
¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤ÏÉã¿Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤Ê¤¼°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È²È¤Ç¤Ê¤°¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»à¤Í¤Ð¤¤¤¤¡ª¡×¡½¡½¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾®Æó¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¿´Â¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»à¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿µ½Å¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»à¤Í¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÏÅÜ¤ë¤Î¡©¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤Ü¤¯¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¡©¡×
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¡¢Êì¤Ë¤³¤¦¤¦¤Ã¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¿Í¤Ï¤ª¤¿¤¬¤¤¤ËÄ¹½ê¤ò¤Û¤á¤¢¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¦¤è¤Í¡£¤Ü¤¯¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ï¤È¤Ó¤òÉ´²ó¤È¤Ù¤ë»Ò¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£Â¤¬Â®¤¤¿Í¤Î¤³¤È¤â¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤¬»»¿ô¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¹ñ¸ì¤ÎÌäÂê¤òÁá¤¯Åú¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÏÅÜ¤ë¤Î¡©¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤Ü¤¯¤ò¤¿¤¿¤¯¤Î¡©¡×
²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Ø¤Î¿Êµé¤È¡¢¿·¤·¤¤¥¯¥é¥¹¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï»Ø¤ÎÄÞ¤ò¤«¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ßÃæ¤ÎºÇ¸å¤ÎÅÐ¹»Æü¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤Î¸Þ»þ¤Ëµ¯¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÙ¹ïÀ£Á°¤Î8»þ¤Þ¤ÇÆ°¤³¤¦¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Ï¥¯¥é¥¹·è¤á¤ÎÆü¤À¡£¤Ü¤¯¤Ï¡¢¤É¤Î¶µ»Õ¤Î¼êÃæ¤ËÍî¤Á¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤´¤È¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¤¤ï¤¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¥¯¥é¥¹·è¤á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Êì¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡¢µÙ³Ø¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×
Êì¤Ï¤¹¤°¤Ë¼êÂ³¤¤Ï¤»¤º¡¢¤Þ¤º¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¹¤Î¶µ»Õ¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤ó¤É¤ÏÊì¤Ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¼¡¡¹¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡¢ÂÎÈ³¤ÏÈÈºá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¦¤Á¤Î³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¡©¡¡¤â¤·¿·¤·¤¤ÀèÀ¸¤¬¤Ü¤¯¤ò¤¿¤¿¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Æ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡¡ÀèÀ¸¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¾®³Ø»°Ç¯À¸¤Î½éÆü¡¢¿·¤·¤¤¥¯¥é¥¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢Íû¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤Ü¤¯¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¡×
¢£ÂÎÈ³¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±µéÀ¸¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
À®ÀÓ¤Î¤¤¤¤¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÈÉÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤°ìÈÌ¥¯¥é¥¹¤ÎÃ´Ç¤¤Ë¤³¤¦¤¤¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤¬²¿¤«¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ï°ì²ó¤¿¤¿¤¯¤¬¡¢ÈÉÄ¹¤ÏÆó²ó¤¿¤¿¤¯¡¢¤È¡£
¡Ö¤À¤«¤é¥Þ¥Þ¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤â¤¦³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×
¶Ã¤¤¤¿Êì¤Ï¡¢¼¡¤ÎÆü¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤½¤Ã¤ÆÅÐ¹»¤¹¤ë¤È¡¢Ã´Ç¤¤Ë»ö¾ð¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ï¤¿¤¿¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ç¤«¤¨¤Ã¤Æ¡ÖÆÃ¸¢ÅªÂ¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ³¤È¤·¤ÆÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤Ü¤¯¤ò¤¦¤é¤ó¤Ç¡¢¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Ê¤°¤ê¤ËÍè¤ë¤ó¤À¡×
¤Ê¤°¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÈÉÄ¹¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤ÎÌ¾Á°¤ò¹õÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤ò½ñ¤«¤ì¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤È¤ÇÀèÀ¸¤«¤éÈ³¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¸¤á¤ËÈÉÄ¹¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤¦¤é¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÄÉ¤¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò¤¤¤ä¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìë¤Ï°Ì´¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ì¡¢Ä«¤â¤¹¤°¤Ëµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÏÉ¬»à¤Ë¤¦¤Ã¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢¥Þ¥Þ¡£¤Ü¤¯¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤è¡£¤³¤ì¤ÏÌ¿¤Î´íµ¡¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¢£·úÊª¤Î3³¬¤«¤é¸þ¤«¤¤¤Î·úÊª¤Ø¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¡Ä
Ì¿¤Î´íµ¡¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¿´¤Ë¤Ï¼«»¦´êË¾¤µ¤¨²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ë¡¢·úÊª¤Î3³¬¤«¤é¸þ¤«¤¤Â¦¤Î·úÊª¤ØÈô¤Ó¤¦¤Ä¤ì¤È¤Ï¤ä¤·¤¿¤Æ¤é¤ì¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊâ¤Þ¤Á¤¬¤¨¤ì¤Ð¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¿´Â¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÄ¤¤¤È¤¤«¤éÃí°Õ¤ò¤ª¤³¤¿¤é¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤½¤ó¤Ê´í¸±¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«»¦¹Ô°Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÔÅÐ¹»¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤â¤È¤Æ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë°ìÆü¿©»ö¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÐ¹»¤·¤è¤¦¤È²È¤ò½Ð¤Æ¤â¡¢¹Ô¤±¤ÐÀèÀ¸¤ä¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤«¤é¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¢¤¦¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢·ë¶É¤â¤É¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊì¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤òÎå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ³Ø¹»¤ØÄÌ¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¶ì¤·¤ß¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢Êì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¥Þ¥Þ¤Ï³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤ª¤½¤í¤·¤¤»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¼ø¶È¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤¬¥Æ¥¹¥È¤òÇÛ¤ë¤È¡Ö20Ê¬°ÊÆâ¤Ë½ª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶µ¼¼¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢20Ê¬¤É¤³¤í¤«¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ë²ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¤¡¢Åú¤¨¡¢¸«¤»¤í¤è¡×
¡Ö¤¤¤ä¤À¤è¡£¥Æ¥¹¥È¤Ï¼«Ê¬¤Ç²ò¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤è¡¢¸«¤»¤ë¤°¤é¤¤¡×
4¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤·¤Ä¤³¤¯¤»¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬Åú°Æ¤ò¸«¤»¤Þ¤¤¤ÈÀÊ¤òÎ©¤Ä¤È¡¢Èà¤é¤âÎ©¤Á¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¶µ¼¼¤òÆ¨¤²¤Þ¤É¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢Àª¤¤¤¢¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤í¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤Î»Ò¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¤ª¤Ê¤«¤ò»×¤¤¤¤ê½³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÏÊÉ¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Êì¤¬¤à¤«¤¨¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤ÈÉþ¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¤ª¤Ê¤«¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀÄ¤¢¤¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦Êì¤Ë¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¥Þ¥Þ¤Ï³Ø¹»¤Ø¹Ô¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡©¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤¤¤¤¤¨¡£¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ï¡£²È¤Ë¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×
----------
ÀÐºê ÍÎ»Ê¡Ê¤¤¤·¤¶¤¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë
ºî²È¡¦ËÝÌõ²È
1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ºî²È¡¦ËÝÌõ²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ÎËâ½÷³Ø¹»¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÂè50²óÌî´Ö»ùÆ¸Ê¸·Ý¾Þ¡¢Âè37²óÆüËÜ»ùÆ¸Ê¸·Ý²È¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¹õËâ½÷¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë!!¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÀÄ¤¤Ä»Ê¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£ÅÁµ¤Ë¤Ï¡Ø¿ù¸¶ÀéÀ¦ Ì¿¤Î¥Ó¥¶¡Ù¡¢¡ØÊ¡ÂôÍ¡µÈ ¼«Í³¤òÁÏ¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò²Ð¤ÎÄ»ÅÁµÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Êºî²È¡¦ËÝÌõ²È ÀÐºê ÍÎ»Ê¡Ë