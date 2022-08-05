ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃåÃÆÃÏÅÀ¤Ë¹¤¬¤ëÈá¤·¤ß¡¡ÄÌ»»509È¯ÂÇ¼Ô¤Î°¦Â©Ã²¤¡Ö¹ó¤¤¤â¤Î¤À¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃåÃÆÃÏÅÀ¤È¤Ï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢23¹æ¤È24¹æ¤Î¥½¥í2È¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÇÆüËÜ¿ÍÎòÂå2°Ì¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤ËÊÂ¤Ö¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»117ËÜÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï7-8¤ÇÇÔÀï¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÎÆ°²è¤ÏÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃåÃÆÃÏÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÄÌ»»509ËÜÎÝÂÇÊü¤Ã¤¿¼çË¤¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ö¹ó¤¤¤â¤Î¤À¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èá¤·¤ß¤Î¸÷·Ê¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£0-0¤Î½é²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£ÂçÃ«¤Ï³°³Ñµå¤ËµÕ¤é¤ï¤º¡¢¹ë²÷¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´Ö¤Î¼ÇÀ¸ÃÏÅÀ¤ËÃåÃÆ¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÕ¶á¤Ï¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁèÃ¥Àï¤â¶¥ÁèÎ¨¤¬Äã¤¤¾õ¶·¡£ÆâÌîÀÊ¤â¶õ¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤·¤¿ËÜÎÝÂÇ¤ÎÆ°²è¤ÏÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ÄÌ»»509ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÂ©»Ò¡¢¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉJr.»á¤¬ÃåÃÆÃÏÅÀ¤ËÃíÌÜ¡£MLB´ØÏ¢¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆ±»á¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹ó¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ÏÍÚ¤«±ó¤¤¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡£¼Ú¶â¤Ï17¡¢¼ó°Ì¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë¤Ï24¥²¡¼¥àº¹¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈá¤·¤¤¤Í¡£º£µ¨¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¼å¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤òÃå¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¡ÖÈà¤é¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥È¥é¥¦¥È¤È¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë