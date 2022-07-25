¡Ö¤Ê¤¼¤«¹ø¤¬ÄË¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¡ÖÄË¤ßÊý¡×¤È¡È3¤Ä¤ÎÂÐºöË¡¡É
°å»Õ¤Î¶áÆ£Ì÷»Ò»á¤¬¡¢¡Ö¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ò·ò¹¯¤«¤Ä²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢50Âå¤ä60ÂåÁ°È¾¤ÎÀ¸³è¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹øÄË¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹øÄË¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¤Ï3ÀéËü¿Í¡Ä´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤¡ÖÄË¤ßÊý¡×
¿ÍÎà¤Ï¤Û¤«¤ÎÓ®ÆýÎà¤ÈÆ±ÍÍËÜÍè4ËÜÂÊâ¹Ô¤ÎÆ°Êª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¿Ê²½¤·¤Æ2ËÜÂÊâ¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÎ¾¼ê¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¸ÌÀ¤¬È¯Å¸¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â2ËÜÂÊâ¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤ÎÊÀ³²¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¹ø¤Ë¾åÈ¾¿È¤ÎÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Î¹øÄË¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¹øÄË¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï3ÀéËü¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á85¡ó¤Ï¸¶°ø¤¬ÆÃÄê¤·¤Ë¤¯¤¤ÈóÆÃ°ÛÅª¹øÄË¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤âÅß¤Î´Ö¡¢ÆÃ¤Ë¹ø¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¹ø¤Ë·Ú¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ï¤½¤Î»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¦¹ø¤À¤Ã¤¿¤êº¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÄñ¤ÏÈ¾Æü¤«¤é1¡Á2Æü¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ÎÄøÅÙ¤Ï·Ú¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿Í½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉáÃÊ±¿Æ°¤Ê¤É¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤Éµ¿Ìä¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
NHK·ò¹¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹øÄË¤Î´í¸±ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿»þ¤À¤±¡¢¹ø¤À¤±ÄË¤à¡×¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤Î´í¸±¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¡¢¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¡¢£¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¡¢¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤È°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÄË¤à¡×¡ÖÇØÃæ¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ª¿¬¤äµÓ¤¬ÄË¤à¡¦¤·¤Ó¤ì¤ë¡×¡ÖµÓ¤Î¤·¤Ó¤ì¤Ë¤è¤êÄ¹¤¯Êâ¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ç¡¢ÀÔÄÇ¤äÆâÂ¡¤ÎÉÂµ¤¤ä¿À·Ð¤Î¾ã³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹øÄËÍ½ËÉ±¿Æ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ø²ó¤ê¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë±¿Æ°¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹ø¤Î¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤ä¤Ò¤Í¤ê¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬Í¸ú¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼Â¤ÏÊ¢¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤³¤½½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£Ê¢¶Ú¤äÂ¿Îö¶Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢¹ø¤ËÎÉ¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹ø²ó¤ê¤òÆ°¤«¤¹´ÊÃ±¤Ê¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÂÎÁà¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ø¤òÁ°¤ä¸å¤í¡¢¤½¤·¤Æº¸±¦¤Ë²¡¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¶Ê¤²¤ëÂÎÁà¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂÎÁà¤Ç¡¢¼ê¤Ç¹ø¤ò°ìÊý¸þ¤Ë²¡¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤äÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤É¤³¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÄË¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¹øÄË¤ÎÄøÅÙ¤ä²óÉü¤ÎÄøÅÙ¤â¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤¹¤ëÌÜ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄË¤ß¤È¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤Î´Ö¤Ë¡Ö¶¯¤¤´Ø·¸À¡×¤¬¤¢¤ë¥ï¥±
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹øÄËÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÀÔ¿ñ¤«¤éÇ¾Æâ¤Î»ë¾²¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÂçÇ¾Èé¼Á¤Ø¤È»É·ã¤¬ÅÁÆ³¤µ¤ì¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿À·Ð·Ï¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ËÄË¤ß¤ÎÍÞÀ©µ¡¹½¤¬Æ¯¤¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄË¤ß¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¢¨¡£
¡¡¡¡¢¨¡¡ÄË¤ß¤ÈáÖÄË¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡¼ÄË¤ß¤Î³ØÀâ¤ÈÅÅµ¤»É·ã¼£ÎÅ¤ÎÎò»Ë¾®»³¤Ê¤Ä¡¡Íý³ØÎÅË¡³Ø¡¡40(8):726-731,2013
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤ä¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ä¥Î¥ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¡¢áÖÄË¤È¤¦¤Ä¤¦·ÐÏ©¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÀ¸Êª¤ÎÀ¸Â¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¹çÍýÅª¤ÊÄ´Àáµ¡¹½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ÎÍÞÀ©µ¡¹½¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄË¤ß¤Î´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¾õÂÖ¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
ËýÀÅª¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¤¦¤Ä¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾å¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄË¤ß¤ÎÍÞÀ©·ÐÏ©¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ê¤É¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄË¤ß¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÄ¹¤¯´¶¤¸¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤ò½üµî¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¼Â¹Ô¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ËýÀáÖÄË¤òÁÊ¤¨¤ëÊý¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÄË¤¤¡×¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄË¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤»ý¤Á¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
***********************************************
¶áÆ£ Ì÷»Ò
ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉô¤ª¤è¤ÓÆ±Âç³Ø±¡Â´¡£°åÎÅ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËã¿ì²Ê¡¢´ã²Ê¡¢Æâ²Ê¡¢¿À·ÐÆâ²Ê¡¢Ï·Ç¯Æâ²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¡£1994Ç¯²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Æ°å³Ø¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¥µ¥¤¥Ê¥¤°å²ÊÂç³Ø¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ÎMD¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ°å³Ø¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£2006Ç¯Ëö¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢2008Ç¯ÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¤Ë¤µ¤¯¤é¥Û¡¼¥à¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÉ×¤È¶¦¤Ë³«±¡¤·¡¢¼ç¤Ë¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£