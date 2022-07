スポーツジムでは利用者同士が快適に過ごせるようにトレーニングマシンなどは十分な間隔を空けて配置されているが、それでもトレーニング中に他人同士がぶつかってしまうこともあるようだ。このほどオーストラリアの男性がジムのトレーニングベンチで仰向けになって筋トレをしていたところ、思わぬハプニングに見舞われた。『The Daily Star』『Indy100』などが伝えている。

オーストラリア在住のサミュエル・ストラティスさん(Samuel Stratis)が、今月10日にTikTokに投稿した動画が6日で1420万回以上も視聴されるほど注目を集めている。サミュエルさんはオーストラリアのラグビーリーグクラブ「ウェスタン・サバーブス・マグパイズ(Western Suburbs Magpies)」に所属するラグビー選手で、頻繁にスポーツジムでトレーニングをしているようだ。

そんなサミュエルさんがある日、ジムでダンベルを使った筋トレをすることにした。彼は自分のトレーニングの様子を撮影するためにスマートフォンを設置すると、トレーニングベンチに仰向けになってダンベルを持ち上げた。すると、サミュエルさんの頭の近くに女性がダンベルを持ってやって来た。

女性は自分のトレーニングする場所を決めるとダンベルを両手に持ってスクワットを始めた。ところが女性はサミュエルさんの頭のすぐそばで屈伸したことで、彼の顔を尻で押し潰してしまったのだ。驚いたサミュエルさんは持っていたダンベルを落として床に座り込み呆然としていた。

女性の方もかなり驚いた様子だが、気まずかったのかサミュエルさんに謝ることもなく逃げるようにしてその場を去ってしまった。動画には「彼女は急いで逃げて行っちゃった」と言葉が添えてあり、1万件以上も届いたコメントにはこのような声があった。

「私だったら(恥ずかしくて)他の惑星に移動しちゃうわ。」

「座り心地が良さそうだったんじゃないの。だから彼女を責められないわね(笑)」

「本当なのこれ? もし私がそんなことしたら別の街に引っ越して新しい生活を始めると思う(笑)」

サミュエルさんは当時、謝罪の言葉もなく去った女性をあまり快く感じなかったと思われ、動画では少し不機嫌な表情を見せていた。しかしながら彼の動画は多くの人に笑顔をもたらしたようだ。ちなみにサミュエルさんは最近父親を亡くしたばかりでしばらくの間塞ぎ込んでいたようだが、今回の動画が彼にとって明るい話題となったようだ。

画像は『Samuel Stratis 2022年7月10日付TikTok「She was off in a hurry…」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)