Ìç³°ÉÔ½Ð¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡ÃÄ¹Ã«¸«¾»¹°¤¬¶î¤Ã¤¿¥Þ¥·¥ó¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡ª
ËèÇ¯8·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥â¥ó¥È¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥«¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥â¥ó¥È¥ì¡¼¼þÊÕ¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»ÜÀß¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÉÊÉ¾²ñ¡Ê¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¥Ç¥ì¥¬¥ó¥¹¡Ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤ä¥é¥ê¡¼¡¢ºÇ¿·¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÅ¸¼¨¡¢VIP¸þ¤±¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¼Ö¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ´ü´ÖÃæ¡¢¼Ö¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤âÍÍ¡¹¡¢Ê»ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
RM¥µ¥¶¥Ó¡¼¥º¤Ï¥â¥ó¥È¥ì¡¼¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤Ç8·î17Æü¤Ë²¼¸«²ñ¡¢18Æü¤«¤é20Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÁíÀª159Âæ¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¢¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¢¥¤¥¹¥Ñ¥Î¡¦¥¹¥¤¥¶¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï3Âæ¤ÎÆü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û³¤³°¤ÇÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ª¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë3Âæ¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥óGT-R¡Ê¼Ì¿¿40ÅÀ¡Ë
ºÇ¶á¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤òÉ®Æ¬¤Ë¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤ËË½Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤ä¥²¡¼¥à¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡×¤Ê¤É¤¬À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¹âµé¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÄÌ¾ï¥°¥ì¡¼¥É¤Î1989Ç¯¼°¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡ÊR32·¿¡Ë
¤Þ¤º¡¢1989Ç¯¼°¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡ÊR32·¿¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¥°¥ì¡¼¥É¡£Áö¹Ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î2Ëü2950Ò¤Ç¡¢Æâ³°Áõ¤ËÊ¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤É¤³¤í¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡ÖÌµ²þÂ¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡¢¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¡¢¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¤Ï¼Ò³°ÉÊ¤Ë´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¤ËÆüËÜ¤«¤é¹á¹Á¤Î¸½ºß¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ê¡¢º£²ó¤Î½ÐÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹á¹Á¤Ç¼ÖÎ¾¤òÅÐÏ¿¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï14Ëü9700¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó260Ëü±ß¡Ë¤È½ñÎà¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÇ¯¼°¤äÁö¹Ôµ÷Î¥¤Î¤â¤Î¤Ï¡Ä¡¢1000Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄãÁö¹Ô¤Î1995Ç¯¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡ÊR33·¿¡Ë
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÉÔ¶ø¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡¢1995Ç¯¼°¤ÎR33·¿¤À¡£¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î³°Áõ¿§¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤¿¤À¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤ÏÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î1590Ò¤·¤«Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤«¤éÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¡ÖÍ¢½ÐÍ½ÄêÆÏ½Ð¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢2004Ç¯¤Î¼Ö¸¡»þ¤Ë700Ò¤·¤«Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤â2019Ç¯¤Ë¹á¹Á¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃæ¸Å¼ÖÍ¢Æþ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡É25Ç¯¥ë¡¼¥ë¡É¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¹á¹Á¤Ç²á¤´¤·¤¿¼ÖÎ¾¤À¤¬¡¢ÅÐÏ¿¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ÖBCNR33-000234¡×¤È¤¤¤¦¼ÖÂÎÈÖ¹æ¤ËË¨¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÎÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¬¸½ºß¡¢Æ±Ç¯¼°¤ÇÁö¹Ôµ÷Î¥1Ëü5000Ò¤Î¤â¤Î¤¬1590Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥»¥ß¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎJGTC»²Àï¼ÖÎ¾¤â¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥»¥ß¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬NISMO¤È¶¦Æ±¤ÇÀ½ºî¤·¤¿1994Ç¯¼°¡ÖJGTCC-GT1¡×¤À¡£1994Ç¯JGTC¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹Ã«¸«¾»¹°¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÁí¹ç2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤½¤Î¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²ó½½¾¡24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ÇR32¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡¢¹ñÆâ24»þ´ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥Þ¥·¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ÏºÇ½ªÀï½ªÎ»¸å¡¢¥Ï¥»¥ß¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à»öÌ³½êÆâ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþºß½»¤Î¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬1996Ç¯¤Ë¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤ò½¸¤á¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë½êÍ´ü´ÖÃæ¡¢¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£1994Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹»ÅÍÍ¤«¤é¼ê¤ÏÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇREINIK¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢ECU¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥¯À½¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢AP¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯¡¢Â²ó¤ê¤Ê¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¼çÍ×ÉôÉÊ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤ÏºÇ½ªÀï¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÅ½¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥Ö¥é¥À¡¼¤Î¤ß¡¢¥¢¥ë¥ß¥¿¥ó¥¯¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»°Âæ¤ÎÆü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤ÎÍî»¥Í½ÁÛ²Á³Ê¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇÄãÍî»¥²Á³Ê¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤éºÇ¶á¡¢Ãæ¸Å¹âµéÏÓ»þ·×¤Î²Á³Ê²¼Íî¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°Âæ¤ÎÆü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥â¥ó¥È¥ì¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹âµé¼Ö¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍî»¥·ë²Ì¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÃæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸¡§¸Å²ìµ®»Ê¡Ê¼«Æ°¼Ö²¦¹ñ¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡§RM Sothebys
Words: Takashi KOGA (carkingdom)¡¡Images: RM Sotherbys