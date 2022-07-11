¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°»±²¼¤¬¡ÖÁÐÆ¹µ¡¡×¤Ä¤¯¤ë¤¾¡ª ÊÆ¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¤Î¿··¿¡Ö±§ÃèÁ¥±¿¤ÖÈô¹Ôµ¡¡×¤Î³«È¯¤ÇÄó·È
2025Ç¯¤Ë±¿¹Ò¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
2µ¡À½Â¤Í½Äê
¡¡¹Ò¶õ±§ÃèÊ¬Ìî¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°»±²¼¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥Õ¥é¥¤¥È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÈÄó·È¤·¡¢±§ÃèÁ¥¤ò¾å¶õ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥·¥Ã¥×¡ÊÊìµ¡¡Ë¡×¤Î¿··¿µ¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¶¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï2025Ç¯¤Ë±¿¹Ò¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¼Ò¤Î¿··¿¥Þ¥¶¡¼¥·¥Ã¥×¡Ê²èÁü¡§¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡£
¡¡¿··¿¥Þ¥¶¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¹âÅÙ5Ëü¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê1Ëü5240m¡Ë¤Ç±§ÃèÁ¥¤ò±¿¤Ó¡¢¤½¤³¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤·¤ò¹Ô¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ïº¸±¦³Æ2È¯¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡Ö4È¯µ¡¡×¤Ç¡¢ÁÐÆ¹µ¡¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ËÜ¤ÎÆ¹ÂÎ¤Î´Ö¤Ë±§ÃèÁ¥¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥Þ¥¶¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÀ½Â¤¤Ï¡¢¥ß¥·¥·¥Ã¥Ô½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Ý¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥Õ¥é¥¤¥È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î»ÜÀß¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥â¥Ï¥Ù¤Î¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯»ÜÀß¤ÇºÇ½ªÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£µ¡ÂÎ¤Ï2µ¡¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤ë·×²è¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£