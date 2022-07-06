¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡¡Á´½¸ÃæÅ¸¡ÙËÌ³¤Æ»Ã´Åö¤ÏÎû¹ö°É¼÷Ïº¡õ±§¿ñÅ·¸µ¡ª
2022Ç¯7·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Á´½¸ÃæÅ¸ -Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡¦Í·³ÔÊÔ-¡Ù¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ëËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¾ðÊó¤¬ÅþÃå¡ª¡¡¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
µ´¤Ë¤µ¤ì¤¿Ëå¤Î¤¿¤á¡¢µ´¤òÅÝ¤¹ ¡Éµ´»¦Ââ¡É ¤ËÆþÂâ¤·¤¿ãÞÌçÃº¼£Ïº¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£
¥¢¥Ë¥á²½¡¢·à¾ìºîÉÊ¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤È¤Ê¤ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´½¸ÃæÅ¸¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù "Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ" ¡¢"Í·³ÔÊÔ" ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢"µ´»¦Ââ" ¤Èµ´¤Î·ãÆ®¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡£
¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎÆ®¤¤¤òÂç²èÌÌ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë±ÇÁüÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Å¸¼¨ÆâÍÆ¤¬¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢ufotable¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
ËÌ³¤Æ»²ñ¾ì¤Ï¡¢Îû¹ö°É¼÷Ïº¤È±§¿ñÅ·¸µ¤¬Ã´Åö¡ª
ËÌ³¤Æ»ver.¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ëº¬ÉÕ¥»¥Ã¥È¡ãËÌ³¤Æ»²ñ¾ìver.¡ä¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥àÉ÷¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ãËÌ³¤Æ»²ñ¾ìver.¡ä¡×¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¤´ÅöÃÏ¥¤¥é¥¹¥ÈËÌ³¤Æ» ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¤´ÅöÃÏ¥¤¥é¥¹¥ÈËÌ³¤Æ» A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¡£
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ëº¬ÉÕ¥»¥Ã¥È¡ãËÌ³¤Æ»²ñ¾ìver.¡ä¡×¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥àÉ÷¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ãËÌ³¤Æ»²ñ¾ìver.¡ä¡×¤Ï¡¢Îû¹ö°É¼÷Ïº¤È±§¿ñÅ·¸µ¤¬¥á¥¤¥ó¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ëº¬ÉÕ¥»¥Ã¥È¡ãËÌ³¤Æ»²ñ¾ìver.¡ä¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇØ·Ê¤ËÅ¸¼¨²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë³ÆÃÏ°è¤æ¤«¤ê¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÉÛ¤òÉõÆþ¡£
¡Ö¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥àÉ÷¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ãËÌ³¤Æ»²ñ¾ìver.¡ä¡×¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ÓÎ©¤ÄÎû¹ö°É¼÷Ïº¤È±§¿ñÅ·¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡ÖÁ´½¸ÃæÅ¸¡×²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë³ÆÅÔ»Ô¤ÎÌ¾½ê¤äÌ¾Êª¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ß¤Ë¤¤ã¤é¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»²ñ¾ì¤Ï¡¢²æºÊÁ±°ï¡¢ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡¢°Ë¹õ¾®ÇÎÆâ¡¢ÉÚ²¬µÁÍ¦¡¢ÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¤Î5Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¤¿¤Á¤¬³Æ¡¹ËÌ³¤Æ»¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¤´ÅöÃÏ¥¤¥é¥¹¥ÈËÌ³¤Æ» ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¤´ÅöÃÏ¥¤¥é¥¹¥ÈËÌ³¤Æ» A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¤ò³Ú¤·¤à¸ÂÄêµ´ÌÇ¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¡¢Íè¾ì¤ÎµÇ°¤Ë¤É¤¦¤¾¢ö
¡ù¡ÖÁ´½¸ÃæÅ¸¡×ËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä¢¨¡ÖÎû¡×¤Ï¡Ö²Ð¡×+¡ÖÅì¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊC¡Ë¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable