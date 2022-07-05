¡Ö»º¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÈ´¤¤Ë¤·¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¦¶Èº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¼ÓÁÒ¤Þ¤Ê¤¬¥³¥í¥Ê»ýÂ³²½µëÉÕ¶â¤Î¡ÈÀÉ÷Â¯½ü³°¡É¤ËÊ°¤ê
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹ñ¤Î¡Ö»ýÂ³²½µëÉÕ¶â¡×¤¬¡¢É÷±ÄË¡¾å¤ÎÀÉ÷Â¯¶È¼Ô¤Ï¡ÈÂÐ¾Ý³°¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ¤Î²ñ¼Ò¤¬¡Ö·ûË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿¡ÈË¡¤Î²¼¤ÎÊ¿Åù¡É¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤¬30Æü¡¢¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼ÓÁÒ¤Þ¤Ê¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¿Í¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤Ã¤Æ¡×
¡¡È½·è¤ÇÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡Ö°ì»þ¤ÎÀÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê±Ä¶È¤¬¹ñ¤Ê¤É¤Î¸øÇ§¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ¿¿ô¤Î¹ñÌ±¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÀÉ÷Â¯¶È¼Ô¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¹çÍýÅªÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡Öº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÊË¡¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤·¡¢»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊ¿Íµ²ðÊÛ¸î»Î¡Ë¡¢¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ËÉÔ·òÁ´¤Ê¤ó¤À¤«¤éº¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¡Ê°æ·åÂç²ðÊÛ¸î»Î¡Ë¤ÈÈãÈ½¡£²ñ¼ÒÂ¦¤â¡ÖÅþÄìÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÂ¨Æü¹µÁÊ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÀÉ÷Â¯±Ä¶È¤ÎËÜ¼ÁÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×
¡¡Î©ÀµÂç³ØË¡³ØÉô¤Î´äÀÚÂçÃÏ¶µ¼ø¡Ê·ûË¡³Ø¡Ë¤Ï¡ÖÉ÷±ÄË¡¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡ØÉ÷Â¯±Ä¶ÈÅù¤Îµ¬À©µÚ¤Ó¶ÈÌ³¤ÎÅ¬Àµ²½Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ù¤È¤¤¤¤¡¢¡ÈÉ÷Å¬Ë¡¡É¤È¤âÎ¬¤µ¤ì¤ë¡£É÷Â¯±Ä¶È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¬Àµ²½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµö²ÄÀ©¤Î·Á¤Ç¤Îµ¬À©¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÀÉ÷Â¯´ØÏ¢ÆÃ¼ì±Ä¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ¬Àµ²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹ñ¤È¤·¤Æµö²Ä¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤¿¤À¤·ÆÏ½Ð¤Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆÍ¤Êü¤·¤¿·Á¤Îµ¬À©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡¡ÖÀÉ÷Â¯±Ä¶È¤À¤±¤¬ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÛÎÌ¤È¤·¤Æ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤··ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤è¤ëµëÉÕ¶â¤ÇÃ¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¹ÔÀ¯¤ÎºÛÎÌ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¤¤¦¤Î¤¬È½Îã¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤ë¡£ºÛÈ½½ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤Û¤ÉÊÑ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¸ý½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éº£²ó¤ÎµëÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÉ÷Â¯±Ä¶È¤ÎËÜ¼ÁÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¤«¤Ä¤ÆÉ÷±ÄË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡È¤Ê¤¼¤³¤¦¤¤¤¦¶èÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿À¯ÉÜ¤¬¡¢¡ÈÀÉ÷Â¯±Ä¶È¤ÏÉÔ·òÁ´¤À¤«¤é¤À¡É¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¤â¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ºÛÈ½½ê¤ÏÀ¹Ô°Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦ÀÅªÆ»µÁ´ÑÇ°¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹ñÌ±´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËÇÛÎ¸¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÛÈ½½ê¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¿³ºº¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êËÜÍè¤ÏÉ÷±ÄË¡¤Ë¤ª¤±¤ëµ¬À©¤òÍýÍ³¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Îº¬µò¤¬µëÉÕ¶â¤Ë¤ª¤±¤ë¶èÊÌ¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢¤½¤ì¤òºÛÎÌÏÀ¤ÎÃæ¤ÇÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¡£Ë¡Åª¤Ê¶èÊÌ¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¡ÈÆ»ÆÁÏÀ¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£Îã¤¨¤Ð¤ï¤¤¤»¤Äµ¬À©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÈÀÅªÆ»µÁ´ÑÇ°¤ËÈ¿¤¹¤ë¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ»ÆÁ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏË¡Åª¤Ë¤â¡ÈËÜ²»¤È·úÁ°¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·úÁ°¤ÎÊý¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÀµÌÌ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡£
¢£¡Ö¹ñÌ±´¶¾ð¤¬¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ÓÁÒ¤Þ¤Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ÏÁ°¡¹¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤¿¡£¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ·òÁ´¤À¤È¤«¡¢±ø¤é¤ï¤·¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤¯¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò¹ÔÀ¯¤ä»ÊË¡¤¬Ïª¹ü¤Ë¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡£"¹ñÌ±´¶¾ð¤¬"¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»º¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÈ´¤¤Ë¤·¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¦¶Èº¹ÊÌ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡£¡ÈÃ¦ÀÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤À¤í¡¢µëÉÕ¶â¤òÌã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â´¤¯¤Ê¡É¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤Ï»ä¤Ë¤âÆÏ¤¯¡£¤Ç¤â¡¢ÆÍ¤«¤ì¤Æ¤â¤â°»ö¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤À¤«¤éµëÉÕ¶â¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¸¢Íø¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ°¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Îº´¡¹ÌÚ½Ó¾°»á¤â¡Ö»ö¶È¼Ô¤¬ÉÔ·òÁ´¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢µÒ¤À¤Ã¤ÆÉÔ·òÁ´¤À¤í¤¦¡£É¬Í×¤Ê»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÉÔ·òÁ´¤Ê¾ì½ê¤³¤½¡¢Ê¸²½¤Î¸»Àô¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ðº¬´ßµÈÂÀÏº¤äÁêÊÆ¿µÆó¡¢¼þËÉÀµ¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾¤Ê±Ç²è´ÆÆÄ¤ÏÆü³è¥í¥Þ¥ó¥Ý¥ë¥Î¤¬ÇÚ½Ð¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥ó¥°¥é»¨»ï¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¤¬½ÐÈÇ¤ÎÀ¤³¦¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¾åÀ¡¤ß¤À¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÈÆüËÜÊ¸²½¤Ç¤´¤¶¤¤¡É¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¼ºÎé¤À¤È»×¤¦¡£ºÇ¶á¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È¥¼¥í¥ê¥¹¥¯ÏÀ¡É¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È±þ¤¸¤ë¡£
¡¡¡ÖBlackDiamond¡×¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¢¤ª¤Á¤ã¤ó¤Ú¤Ï¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤âÀÉ÷Â¯¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¬¡¢µëÎÁ¤¬¸½¶â¼êÅÏ¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»Ùµë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤¬¡¢º¹ÊÌÅª¤ÊÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¹ñÌ±´¶¾ð¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢À¹Ô°Ù¤Ï¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥Ñ³è¤È¤«¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÄ«µ¯¤¤¿¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬ÎÙ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ã¤ÆÊ¹¤¯ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤ó¤À¤±¿µ¤Þ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¡¦¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø½õ¶µ¼ø¡¢È¾½Ï²¾ÁÛ³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¤ÎÀ®ÅÄÍªÊå»á¤Ï¡ÖÉÔ·òÁ´¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¿Í´Ö¤Îº¬¸»Åª¤ÊÍßË¾¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò¥¿¥Ö¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤Î°ÂÄêÀ¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢È½·è¤ÎÎÉ¤·°¤·¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÀÉ÷Â¯¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È¡¢¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤¦¤·¤¿»º¶È¤¬¡ÈÁÀ¤¤·â¤Á¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÈ¿¥É¼¤ÇÀ¯¼£¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¼å¤¤»º¶È¤ÎÀ¼¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡´äÀÚ¶µ¼ø¤Ï¡ÖÉ÷±ÄË¡¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤¬¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤ÊËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°õ¾ÝÏÀ¤ä´¶¾ðÏÀ¤ÇË¡ÅªÊÝ¸î¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤À¤±¤ÉÂ¸ºß¤òÇ§¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿¦¶È¤È¤·¤ÆË¡Åª¤Ë¾µÇ§¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë