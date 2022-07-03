»ÔÀî³¤Ï·Â¢¤¬²ò¶ØÁ°¾ðÊó¤ò¥Ú¥é¥Ú¥é¤È¡Ä¾¾ÃÝ·ãÅÜ¤Ç´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÔ¥½½Ïº½±Ì¾ÈäÏª
¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç11¡¢12·î¤Ë¡Ö13ÂåÌÜ»ÔÀîÃÄ½½ÏºÇò±î½±Ì¾ÈäÏª¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡Ê44¡Ë¤È¡¢¶½¹Ô¤òÃ´¤¦¡Ö¾¾ÃÝ¡×¤È¤Î¡È¿¼¤¤¹Â¡É¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£
¾®ÎÓËãÌí¤Î¹ðÇò¤Ï99¡ó¿¿¼Â ¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿Ëå¡¦Ëã±û¤µ¤ó¤Î°¥¤·¤ÈÕÇ¯¤È»ÔÀî³¤Ï·Â¢¤ÎÌëÍ·¤Ó
¡¡6·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö¼··îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÅöÆü¡¢ÍâÆü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²ñ¸«¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¹½÷¤ÇÆüËÜÉñÍÙ»ÔÀîÎ®¤Î4ÂåÌÜ»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê10¡Ë¡¢8ÂåÌÜ»ÔÀî¿·Ç·½õ¤Î½±Ì¾¤ò¹µ¤¨¤¿Ä¹ÃË¤ÎËÙ±ÛÒ°¸¼¤¯¤ó¡Ê9¡Ë¤È¿Æ»Ò3¿Í¤Î²ñÏÃ¤ò¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¯Êó¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÃÝ¤¬Îä¤ä´À¤ò¤«¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°Ï¤ß¼èºà¤ÎÁ°¤Ë³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î´Ö¤Ç7·î¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Áµ¿±þÅú¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¡Ê½±Ì¾Á°¤Ë¡Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø9·î¤â²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ù¤ÈÅú¤¨¡¢Ò°¸¼¤¯¤ó¤Î½±Ì¾ÈäÏª¤Î±éÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ø¡Ê2Ç¯È¾Á°¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë³°ÏºÇä¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¾¾ÃÝ¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤é9·î°Ê¹ß¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤Î¸ø±éÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¤Æ»ÈÍÑNG¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Í×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤Ï²ò¶ØÁ°¤Î¾ðÊó¤ò¾¡¼ê¤Ë¥Ú¥é¥Ú¥é¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤Ï¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾ÃÝ¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤Ë¹²¤Æ¤ÆÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤È¾ðÊó¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢²ñ¸«¤ÎºÙ¤«¤¤ÍÍ»Ò¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¼··îÂç²ÎÉñ´ì¤ÎÀëÅÁ¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¡£Æ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¥Á¥°¥Ï¥°¤Ê´¶¤¸¤¬¡¢³¤Ï·Â¢¤µ¤ó¤È¾¾ÃÝ¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸¤Ê¤Î¤«¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿
¡¡²ÎÉñ´ì¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤Ï±é¼Ô¤Ë¤âÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤Î¤¬·ÝÇ½³¦¤Î¾ï¼±¡£ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂçÌ¾À×¤Î½±Ì¾ÈäÏª¤¬2Ç¯È¾¤â±ä´ü¤µ¤ì¤¿³¤Ï·Â¢¤Ï¡¢¾¾ÃÝ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤¬¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤¬ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤Ï·Â¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÊ¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯34¡Ë¤òË´¤¯¤·¡¢2¿Í¤ÎËº¤ì·Á¸«¤òÊú¤¨¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ°ìÈÌ»ëÄ°¼Ô¤ÎÆ±¾ð¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÁ»Ð¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Ô¢¸÷¿¿Ìí¡Ê²þÌ¾Á°¡á¾®ÎÓËãÌí¡¢42¡Ë¤¬¥Ö¥í¥°¤Ç³¤Ï·Â¢¤Î°¹Ô¤ò¼¡¡¹¤ÈË½Ïª¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Çµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾¾ÃÝ¤â¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´Ø·¸¼Ô¤«¤é½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5¥«·î¸å¤ËÇ÷¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾¾ÃÝ¤È¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤¤Ï¢·È¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢¿Æ»Ò½±Ì¾ÈäÏª¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤Ò¤¤¤¶Ú¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£