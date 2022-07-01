¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ø¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¶²ÉÝ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¡Ä ²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎËÜ³Ê¥Û¥é¡¼50ÊÔ¡ª¡Ø¤Æ¤Î¤Ò¤é²øÃÌ ¤³¤Ã¤Á¤Ø¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤¬ÏÃÂê¡ª
¡¡2022Ç¯6·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥Ý¥×¥é¼Ò¤Ë¤è¤ë¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±Ê¸¸Ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥¥ß¥Î¥Ù¥ë¡×¤«¤é¡¢¡Ø¤Æ¤Î¤Ò¤é²øÃÌ ¤³¤Ã¤Á¤Ø¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£²øÃÌ¹¥¤¤Î10¿Í¤Î½ñ¤¼ê¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥Û¥é¡¼¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Éü½²¤ÈìÞºá¤¬¸òºø¤¹¤ëµÁÂ±¤ÈÎµ¤Î½ã°¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ª
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¹õÀîÍµ»Ò¡¢¹õ»ËÏº¡¢ºÇÅìÂÐÃÏ¡¢ß·Â¼°ËÃÒ¡¢ÃÏ¿Þ½½¹ÔÏ©¡¢ÆâÆ£Î»¡¢¤Ë¤«¤¤¤É¤¦ÀÄ¡¢Æ£Çò·½¡¢¾¾¸¶½¨¹Ô¡¢µÈÅÄÍªµ°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¼¹É®¿Ø¤¬»²²Ã¤·¤¿ºÇ¶²¤Î¶¥ºî½¸¡£800»ú°ÊÆâ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿¡¢¤³¤ï¤¤ÏÃ¡¢¤Õ¤·¤®¤ÊÏÃ¡¢¤¤ß¤ç¤¦¤ÊÏÃ¤¬50ÊÔ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¤Æ¤Î¤Ò¤é¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤ÊÊª¸ì¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ÉÂê¤ÎÁ°¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÁ°¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ëµ¤·Ú¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ÌýÃÇ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£¡Ø¤Æ¤Î¤Ò¤é²øÃÌ ¤³¤Ã¤Á¤Ø¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤Ë¤ÏÍ©Îî¤ä¼ö¤¤¤ÎÏÃ¡¢³Ø¹»¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿»ö·ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¤â¤¢¤ë¡£²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÆ±½ñ¤À¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÌë¤Ë°ì¿Í¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Áá¤¯¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¿²¤¿¸å¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ê´À¡Ë¡×¡ÖÌ¼¤è¤êÀè¤ËÆÉÎ»¡£Áí¤¸¤ÆËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤°ìºý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌ´Ãæ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¬¥Á¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤ÆÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ÎÏÃ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª Âç¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¥ß¥Î¥Ù¥ë¡×¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÆÉ½ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¬¤ëÀ¤³¦¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¤À¡£º£²ó¤Î¡Ø¤Æ¤Î¤Ò¤é²øÃÌ ¤³¤Ã¤Á¤Ø¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Û¥é¡¼ºî²È¤«¤é»ùÆ¸Ê¸³Ø¡¢YA¥¸¥ã¥ó¥ë¤Îºî²È¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Îºî²È¤¬½¸·ë¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿°ìºý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£