JVCケンウッドは6月3日、ビクターブランドの完全ワイヤレスイヤホン「HA-NP35T」を発表した。6月上旬発売予定で、市場推定価格は11,880円前後。

ビクターから、耳をふさがない完全ワイヤレスイヤホンが登場

「リアルとオンライン活動をスムーズに行き来できるツール」をコンセプトとした新シリーズ「nearphones」の第一弾。耳穴（外耳道）をふさがず、イヤーフックをかけるだけの新形状を採用した。長時間装着しても耳への負担が少ないこと、屋外などで周囲の音も聞き取れることを利点とする。

HA-NP35T（ホワイト）

16mmの大口径ドライバーによって音に迫力を持たせながら、内部構造の工夫で指向性を持たせ、音漏れを抑えたという。オンライン会議などの用途に向けて、片側2基のMEMSマイクと通話用ノイズリダクション機能、マイクミュート機能を搭載する。

連続再生時間は最大7時間、充電ケースを合わせて約17時間使える。IPX4相当の生活防水に対応する。通信方式はBluetooth 5.1、対応コーデックはSBC。重さはイヤホン本体が片側約12g、充電ケースが約73g。カラーはホワイト、ブラック、ネイビーの3色。

カラーはホワイト／ブラック／ネイビー