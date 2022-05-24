¥À¥ó¥È¥Ä¤ËÄã¤¤¡ÖÃ×»àÎ¨0.002¡ó¡×¡ÄËÌÄ«Á¯¤Î¡È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡É¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Î¼ÂÂÖ
À¤³¦¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿å½à¡©¡ÖÃ×»àÎ¨0.002¡ó¡×¤Îµõ¼Â
2Ç¯3¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¥¼¥í¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿ËÌÄ«Á¯¡£5·î12Æü¤Ë½é¤á¤Æ´¶À÷¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹ñ²ÈÈó¾ïËÉ±Ö»ÊÎáÉô¤¬¡¢Ï¢Æü¡ÖÈ¯Ç®¼Ô¡×¡¢¡Ö»à¼Ô¡×¡¢¡Ö²óÉü¼Ô¡×¤Ê¤É¤Î¿ô»ú¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·¤ÎÈ¯É½¡Ê24Æü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¸á¸å6»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢°ìÆü¤Î¿·µ¬È¯Ç®¼Ô¤Ï13Ëü4510¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢»à¼Ô¤Ï¥¼¥í¡£4·îËö¤«¤é¤ÎÎß·×¤Ï¡¢È¯Ç®¼Ô¤¬294Ëü8900¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢300ËüÂæ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á254Ëü8590¿Í¡Ê86.425¡ó¡Ë¤¬²óÉü¤·¡¢40Ëü230¿Í¡Ê13.573¡ó¡Ë¤¬¼£ÎÅÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»à¼Ô¤Ï68¿Í¤ÇÃ×»àÎ¨¤Ï22Æü°Ê¹ß¡¢0.003¡ó¤«¤é0.002¡ó¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÃ×»àÎ¨¤ÏÊ¿¶Ñ1.2¡óÄøÅÙ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«1.2¡ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹0.8¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä0.5¡ó¡¢ÆüËÜ0.4¡ó¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÃ×»àÎ¨¤Ï0.002¡ó¤ÈÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¥À¥ó¥È¥Ä¤ËÄã¤¤¡£¡ÊCoronaBoard¤Î½¸·×¡Ë
¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÎ¨¤¬»ö¼Â¾å¥¼¥í¤Ç¡¢¼£ÎÅÌô¤â¤Ê¤¤ËÌÄ«Á¯¤Ç¡¢Ã×»àÎ¨¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÄã¤¤¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÈ¯É½¤Ï¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡ººÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷³ÎÇ§¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Ï¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÈ¯Ç®¼Ô¤È¤·¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´¶À÷ÎÏ¤Î¶¯¤¤¥ª¥ß¥¯¥í¥óÊÑ°Û³ô¤Î¾ì¹ç¡¢È¯Ç®¾É¾õ¤¬½Ð¤ë´¶À÷¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï30¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤ÏËÌÄ«Á¯Åö¶É¤ÎÈ¯É½¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÃ×»àÎ¨¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¡ó¤Ç¡¢2¡ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã×»àÎ¨¤ò1¡ó¤È²¾Äê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í¸ýÌó2600Ëü¿Í¤ÎËÌÄ«Á¯¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î»à¼Ô¤Ï13Ëü¿Í¡¢2¡ó¤È¤¹¤ì¤Ð30Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¹¿¿å¤Ë¤è¤ëµ²ñ¼¤ÎÈ¯À¸¤Ç¡¢30¡Á100Ëü¿Í¤Î²î»à¼Ô¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¡Ö¶ìÆñ¤Î¹Ô·³¡×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
½»Ì±¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤ËÌöµ¯¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºöÀëÅÁ¶¯²½
ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤¬·üÇ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½»Ì±¤Î´Ö¤ËÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤À¡£¶âÁí½ñµ¤Ï¡Ö°À¥¦¥¤¥ë¥¹¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë´í¸±¤ÊÅ¨¤Ï¡¢Èó²Ê³ØÅª¤Ê¶²ÉÝ¤È¿®Ç°¤È°Õ»Ö¤Î¼å¤µ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÆ°ÍÉ¤òËÉ¤®¡¢ËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤áÀ¯¼£ÀëÅÁ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤Î¼£ÎÅË¡¡¢¼«Âð³ÖÎ¥¤ÎÃí°Õ¡¢Ìô¤Î°û¤ßÊý¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤À¸³èÊýË¡¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÏ¢Æü¡¢Â¿¿ôÊü±Ç¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥óÊÑ°Û³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´¶À÷³ÈÂç¤ÏÁá¤¤¤¬¡¢¾É¾õ¤ÏÉ÷¼Ù¤Ë»÷¤Æ¡Ö·Ú¤¤¡×¡¢Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¼«ÂðÎÅÍÜ¤¹¤ì¤Ð¡Ö´°¼£¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢½»Ì±¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤ËÌöµ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤äPCR¸¡ºº¤ò´«¤á¤ëÆâÍÆ¤Ï°ìÀÚÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤¬¡¢¡ÖÌô¤ÎÉþÍÑË¡¡×¤ò¶µ¤¨¤ëÈÖÁÈ¤À¡£Ä«Á¯Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬²òÇ®ºÞ¤ä¹³À¸Êª¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÝ¼èÎÌ¤äÉþÍÑ²ó¿ô¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÏÌô¶É¤ÇÌô¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼«ÂðÎÅÍÜ¤¹¤ë´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌô¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥»¥¿¥â¡¼¥ë¡¢¥Ü¥ë¥¿¥ì¥ó¡¢¥¤¥Ö¥×¥í¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î²òÇ®ÄÃÄËºÞ¡¢¹³À¸Êª¼Á¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢¥³¥í¥Ê¼£ÎÅÌô¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÎ½Å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉþÍÑÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÎÌ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥³¥í¥Ê¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ìô¤Î²á¾êÀÝ¼è¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬¸Æ¤Ó³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢´¶À÷¼Ô¤¬¼«Âð³ÖÎ¥¤Ç¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬´µ¼Ô¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤È¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¼êÀö¤¤¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Éô²°¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²ÈÂ²Æ±»Î¤Ç¾ï¤Ë1¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤ËÌòÎ©¤ÄÆü¾ïÀ¸³è½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢¡À¶·é¤Ê´Ä¶¡¢¢1Æü¤Ë2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò°û¤à¡¢£¸ý¤äÉ¡¤ò¤è¤¯¤¹¤¹¤°¡¢¤¸µµ¤¤è¤¯²á¤´¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡¢¥ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡¢¦ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Ê¤É³Ú¤·¤¤³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ß¥¯¥í¥óÊÑ°Û³ô¤Î´í¸±À¤ÎÄã¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£¥Ç¥ë¥¿³ô¤ËÈæ¤Ù¡ÖÃ×»àÎ¨¤¬75¡óÄã¤¤¡×¡¢´µ¼Ô¤Î93¡ó¤Ï¼«Âð¤Ç³ÖÎ¥¤·¤Æ²óÉü¤Ç¤¤ë¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤¬É¬Í×¤Ê´µ¼Ô¤Ï¤ï¤º¤«2.8¡ó¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÉáÄÌ¤ÎÉ÷¼Ù¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÎÅÍÜ¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£ÉÝ¤¬¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¹âÇ®¤¬¿ôÆüÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢²òÇ®ºÞ¤äÄÃÄËºÞ¤ò°û¤ß¡¢±ö¿å¤Ç¤¦¤¬¤¤¤·¤¿¤é¡¢²óÉü¤·¤¿¡×
¡ÖÌô¶É¤ÇÌô¤ò°û¤ß¡¢¼«Âð¤ÇµÙÍÜ¤·¤¿¤é2Æü°ÊÆâ¤Ë¾É¾õ¤¬¼£¤Þ¤Ã¤¿¡×
²óÉü¤·¤¿¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÂ¿¿ôÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¿ôÆü¤Ç¼£¤ë¡×¡ÖÌô¤ò°û¤á¤Ð¼£¤ë¡×¤Ê¤É¿¼¹ï¤ÊÉÂ¾õ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¾Ú¸À¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢Åö¶É¤ÎÈ¯É½¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿··¿ÊÑ°Û¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î½Ð¸½¤â
ËÌÄ«Á¯¤Î¿·µ¬È¯Ç®¼Ô¤Ï¡¢15Æü¤Ë39Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤¿¸å¡¢¸º¾¯·¹¸þ¤ò¸«¤»»Ï¤á¡¢20Æü¤Ë¤ÏÌó18Ëü6090¿Í¤È20Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬¡Ö°ÂÄêÅª¤ËÍÞÀ©Åª¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°³èÆ°¤Î¾ì¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¶âÁí½ñµ¤Ï20Æü¡¢·³¤Î¸µÏ·¤Ç¤¢¤ê¼«¿È¤Î¶µ°é·¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸¼Å¯³¤¸µ¿ã¤Î°äÂÎ¤òÄ¤Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤·¤Ç»²Îó¤·¡¢´¶À÷¤¬ÄÃÀÅ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Ë´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤¿Ê¿¾í¤Ç¤Ï´¶À÷¼Ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï´¶À÷¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¶âÁí½ñµ¤ÎÌ¿¤Ç·³¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¡¢È÷ÃßÍÑ¤ÎÌôÉÊ¤ä¿©ÎÁ¤¬³ÆÃÏ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¥Õ¥ê¡¼¥¢¥¸¥¢¤Ï¸½ÃÏ¾ÃÂ©¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê°åÌôÉÊ¡¦¿©ÎÁÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¿··¿ÊÑ°Û¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î½Ð¸½¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
WHO¤ÏºÇ¶á¡¢ËÌÄ«Á¯¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÁÀ÷¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤ÊÑ°Û¤¬¸½¤ì¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼çÍ×¤ÊÊÑ°Û¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÎ¨¤¬Äã¤¤ÃÏ°è¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤À¡£¥Ç¥ë¥¿³ô¤Ï2020Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ç½é¤á¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥óÊÑ°Û¤Ï2021Ç¯¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡³ô¤Î¾ì¹ç¤â¡¢ÊÑ°Û¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÂÎÆâ¤ËÎ±¤Þ¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Î®¹Ô³È»¶¤È½Å¾É¼Ô¤ÎÈ¯À¸¤¬Â®¤¤Â®ÅÙ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÑ°Û¤¬È¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼¹É®¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓµÒ°÷²òÀâ°Ñ°÷¡¡³û²¼¤Ò¤í¤ß¡Û