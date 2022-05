風と光を同時に操れるぞ。

雑貨メーカーのSPICE OF LIFEから、台座部分がLEDリングライトになった小型扇風機「SOLO FAN」が発売されました。

角度が自由に変わるので、机に置いても、テントにブラ下げても良し。手持ちにすればライトで前方を照らしつつ自分は涼む…なんて使い方もできちゃいます。

風量も光量も切り替えられる

平面に置いてもライトの明かりは見えるため、間接照明にすると雰囲気が出ますね。扇風機ヘッドは直径13cmの小型ですが、風量は3段階に変えられ最大風速は180m/分とパワフル。ライトも弱と強、点滅モードもあるので非常時に居場所を知らせることも可能です。

Image: SPICE of Life

寝ながらリモコン操作

扇風機前面にくっつくリモコンも付属し、30分、60分、90分のオフタイマーもあるので、寝落ちしても節電になりますね。カラバリはホワイトとカーキの2色。アウトドアはもとより、犬の散歩やデスク仕事のお供、サーキュレーター代わりに換気用にも使えたりして、1年中マルチに活躍します。

アウトドアでは荷物がひとつ減るのも利点で、自撮りに使ったら髪がなびいてハリウッドスターっぽい1枚が撮れるかも?

SPICE OF LIFE(スパイス) SOLO FAN 3way LEDライト付き扇風機 カーキ リモコン付き ソロファン 充電式 TTSF1001KH 5,822円

SPICE OF LIFE(スパイス) SOLO FAN 3way LEDライト付き扇風機 ホワイト リモコン付き ソロファン 充電式 TTSF1001WH 5,800円

※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

Source: YouTube via SPICE of Life (1, 2, 3, 4) via MdN DESIGN INTERACTIVE